FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Народная медицина 41 пост • 72 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Народная медицина
Женщина утверждает, что избавилась от проблем со зрением, закапывая себе в глаза мочу

Женщина утверждает, что избавилась от проблем со зрением, закапывая себе в глаза мочу

Автор:
21 февраля 2024 11:47
Сообщество : Народная медицина
Метки: Видео   Суама Фрейл   здоровье   зрение   моча   уринотерапия   чудики   
1049
2
1


Уринотерапия — это форма альтернативной медицины, принять и понять которую готовы далеко не все, что неудивительно.

Сторонники уринотерапии пропагандируют применение человеческой мочи как в косметических, так и в оздоровительных целях.


Взять хотя бы пример Суамы Фрейл. Эта жительница Испании, позиционирующая себя как «метафизического консультанта», утверждает, что успешно исцелилась от близорукости и астигматизма. Всего-то и нужно, что ежедневно утром и вечером закапывать в глаза мочу.


Женщина активно делится опытом в интернете, призывая людей последовать её примеру — особенно это касается всех, у кого имеются проблемы со зрением.


Пока Суама добилась лишь того, что стала очень популярной. Вот только популярность эта не особенно положительная. В основном шокированные комментаторы критикуют метод лечения проблем с глазами, утверждая, что нет никаких доказательств того, что «лекарство» (причём довольно-таки противное) вообще хоть как-то работает.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Народная медицина"
Метки: Видео   Суама Фрейл   здоровье   зрение   моча   уринотерапия   чудики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Отвратительный Мужик Час назад
При первом взгляде понятно что она ещё и говно ест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dmitry Минуту назад
Видимо "лекарство" в голову вдарило, вот и несет пургу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Aleksandr 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ОТДЕЛ К 17 минут назад
Ей хоть ссы в глаза - Всё божья роса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rom 18 минут назад
А по ней же всё сразу видно. По солнышку на лбу, итд. Надеюсь, у нее не будет детей, потому что она превратит их жизнь в ад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 18 минут назад
Лет несколько назад, к моему знакомому (он офтальмолог) пришел такой перец с гноящимися глазами. Решил типа заняться уринотерапией, закапывал свою мочу по совету таких вот целителей. Оказалось, что у него сифилис был в начальной стадии.
Как итог - на одном глазу зрение потерял полностью, на втором осталось менее 50%...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
c3nsor3d 19 минут назад
"Ей хоть в глаза ссы"... - заиграла фраза..-)))
Да, хоть гавно пусть своё (или чужое)... пофиг...))

p.s. Говно-пост! (минус!) :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 37 минут назад
Нет зрения, нет проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx 42 минуты назад
Надо ей сказать, что если мочу вколоть внутривенно, то вообще весь организм исцелится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Zladey 45 минут назад
Предварительно ей насрали в голову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat 54 минуты назад
Я очень рад что ей это помогло)

но я пожалуй продолжу делать гимнастику для глаз и капать перед сном иридиум) мне это тоже помогает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр 57 минут назад
А вчера смотрели с женой немецкий фильм про офтальмологов....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Fat Lynx Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юрий Час назад
Мы это уже проходили...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
883
no. Час назад
проблем с мозгом не ожидается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 Час назад
Выглядит на не лучшим образом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Михал Михалыч Час назад
могу нассать в банку кому надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский Час назад
Хоть ссы в глаза... хотя стоп, тут это и происходит. Может не врет пословица? Проверять это я конечно же не буду (С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

460592



Другие посты автора
Популярное в сообществах
23 умопомрачительных факта о пирамидах Гизы
23 умопомрачительных факта о пирамидах Гизы
Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства
Шизофрения: остаётся лишь смеяться и жевать лекарства
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Гении, не иначе
Гении, не иначе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомир#интересное#кот#авто аварии#Автовсячина#Разное#Еда#Китай
#фото#машина#Юмор#факты#аварии#забавно#подборка#Реакция#знаменитости#США
#в мире#автомобили#интересно#люди#ДТП#полиция#Россия#дети#кино#деньги
Гении, не иначе Гении, не иначе Жительница Израиля почти лишилась зрения после того, как полчаса смотрела на солнце по совету из TikTok Жительница Израиля почти лишилась зрения после того, как полчаса смотрела на солнце по совету из... Учёные показали, как видят мир животные Учёные показали, как видят мир животные Необычный способ избавиться от болей в спине практикуют китайские пенсионеры Необычный способ избавиться от болей в спине практикуют китайские пенсионеры Мадонна выздоровела и уже отмечает 40-летие своего дебютного альбома Мадонна выздоровела и уже отмечает 40-летие своего дебютного альбома "Я похож на хворого человека?": после госпитализации Отар Кушанашвили вышел на связь "Я похож на хворого человека?": после госпитализации Отар Кушанашвили вышел на связь

На что жалуетесь?

Вернуться