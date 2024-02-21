Женщина утверждает, что избавилась от проблем со зрением, закапывая себе в глаза мочу

Женщина активно делится опытом в интернете, призывая людей последовать её примеру — особенно это касается всех, у кого имеются проблемы со зрением.



Пока Суама добилась лишь того, что стала очень популярной. Вот только популярность эта не особенно положительная. В основном шокированные комментаторы критикуют метод лечения проблем с глазами, утверждая, что нет никаких доказательств того, что «лекарство» (причём довольно-таки противное) вообще хоть как-то работает.



