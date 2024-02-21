Женщина утверждает, что избавилась от проблем со зрением, закапывая себе в глаза мочу

Уринотерапия — это форма альтернативной медицины, принять и понять которую готовы далеко не все, что неудивительно.
Сторонники уринотерапии пропагандируют применение человеческой мочи как в косметических, так и в оздоровительных целях.
Взять хотя бы пример Суамы Фрейл. Эта жительница Испании, позиционирующая себя как «метафизического консультанта», утверждает, что успешно исцелилась от близорукости и астигматизма. Всего-то и нужно, что ежедневно утром и вечером закапывать в глаза мочу.
Женщина активно делится опытом в интернете, призывая людей последовать её примеру — особенно это касается всех, у кого имеются проблемы со зрением.
Пока Суама добилась лишь того, что стала очень популярной. Вот только популярность эта не особенно положительная. В основном шокированные комментаторы критикуют метод лечения проблем с глазами, утверждая, что нет никаких доказательств того, что «лекарство» (причём довольно-таки противное) вообще хоть как-то работает.
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Как итог - на одном глазу зрение потерял полностью, на втором осталось менее 50%...
Да, хоть гавно пусть своё (или чужое)... пофиг...))
p.s. Говно-пост! (минус!) :)
но я пожалуй продолжу делать гимнастику для глаз и капать перед сном иридиум) мне это тоже помогает