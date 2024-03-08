Названы продукты, вызывающие бессонницу

По мнению специалистов по сну, могут быть и другие аспекты вашего рациона, которые вы не учли и которые не дают вам спать по ночам.

Казалось бы, ну что плохого в том, чтобы перед сном побаловать себя кусочком пиццы или мороженкой. Мы не собираемся съедать всю пиццу или лопать три порции мороженки. Не собираемся ведь, да? Ладно, этот пост не про ночной дожор, а про то, какие продукты вообще есть на сон грядущий не стоит.