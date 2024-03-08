Названы продукты, вызывающие бессонницу

Вы выпили чай на сон грядущий, выпили мелатонин, у вас есть маска для сна и желание хорошо выспаться — так почему уже вы все равно не можете заснуть?
По мнению специалистов по сну, могут быть и другие аспекты вашего рациона, которые вы не учли и которые не дают вам спать по ночам.
Казалось бы, ну что плохого в том, чтобы перед сном побаловать себя кусочком пиццы или мороженкой. Мы не собираемся съедать всю пиццу или лопать три порции мороженки. Не собираемся ведь, да? Ладно, этот пост не про ночной дожор, а про то, какие продукты вообще есть на сон грядущий не стоит.
Вреднее всего вечером есть острую пищу с большим количеством специй.
“Употребление острой пищи перед отходом ко сну может вызвать кислотный рефлюкс, который может спровоцировать чрезмерное пробуждение мозга” - доктор Ручир П. Патель, врач по медицине сна и медицинский директор Института бессонницы и сна Аризоны.
Есть помидоры и все продукты, содержащие томатную пасту и соусы тоже не стоит. Обильный итальянский ужин или пицца под просмотр фильма в субботу вечером могут свести на нет ваши усилия заснуть пораньше. Помидорки как и специи вызывают активную работу нашего ЖКТ, что совсем не помогает сну. Если у вас на вечер запланирована пицца с пепперони, съешьте ее часа за 4 до сна.
Бургеры с красным мясом и большим количеством соусов лучше оставить на обед. Организму надо много времени, чтобы все переварить.
Порадовать себя на ночь глядя тортиком так себе идея. Любой десерт с высоким содержанием сахара может нарушить ваш сон, если его съесть слишком поздно вечером.
Высокое содержание сахара может вызывать колебания уровня сахара в крови, проблемы с желудком, считают врачи.
Если вы думаете, что чай с мятой вас успокоит, то нет. Перечная мята может сыграть как отличный повод долго не заснуть, а все потому, что она тоже может вызвать кислотный рефлюкс.
Кстати о рефлюксе - это проблемы с желудком. Симптомы - изжога, боли в области грудины, кислая отрыжка, срыгивание, тошнота, болезненное и затрудненное прохождение пищи, дискомфорт после приема пищи, метеоризм. Такое себе удовольствие на ночь.
Кстати, молочка и ароматизированная газировка тоже входят в список запретов.
Давайте поговорим о приятно, что же все таки можно есть перед сном. Зловредные врачи вообще не рекомендуют на ночь наедаться, как будто не знают, что ночью вся еда становится вкуснее. Они советуют перекусить горсточкой орехов, потому что в них есть клетчатка и ненасыщенные жиры.
Орехов мало или нет совсем? Едим курицу, рыбу, цельнозерновой хлеб и рис, но коричневый. Полить белый рис соевым соусом не значит,что он станет коричневым. А жаль.
Источник:
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