Владелица пекарни просит вернуть пропавший бриллиант

У владелицы Sis Sweets Cookies & Cafe в Ливенворте, штат Канзас, пропал бриллиант стоимостью 4000 долларов. Вероятно, драгоценный камень выпал из кольца, когда женщина готовила выпечку на продажу.
Доун Монро не снимает обручальное кольцо почти четыре десятилетия. Она заметила пропажу центрального бриллианта огранки "маркиз" в прошлую пятницу, когда испекла печенье.
Американка вместе с сотрудниками стала лихорадочно обыскивать кухню.
"Бонус, если вы купите печенье сегодня, - написала Монро в тот же день на своей странице в соцсети. - Мой бриллиант пропал... Сердце разбито. Он был на моей руке 36 лет".
"Если вы найдёте и вернёте его, я буду перед вами в вечном долгу".
"Я посмотрела на свою руку, а центральный бриллиант исчез, - рассказала она местному телеканалу KMBC 9 во вторник. - Мы вернулись на кухню и стали искать".
Но камня, который стоит более 4000 долларов, нигде не было.
"Я плакала, а муж утешил: "У тебя всё ещё есть я".
Вероятно, камень упал в тесто для печенья.
Кондитер предупредила покупателей осторожно есть выпечку.
"Я не хотела, чтобы кто-то сломал зуб", - добавила Доун.
В качестве вознаграждения женщина предлагает сладости.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну повозилась с тестом, и сразу в продажу оно пошло и его тут же раскупили без остатка??? Конечно нет.