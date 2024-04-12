Владелица пекарни просит вернуть пропавший бриллиант

"Бонус, если вы купите печенье сегодня, - написала Монро в тот же день на своей странице в соцсети. - Мой бриллиант пропал... Сердце разбито. Он был на моей руке 36 лет".

"Если вы найдёте и вернёте его, я буду перед вами в вечном долгу".