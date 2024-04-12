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Владелица пекарни просит вернуть пропавший бриллиант

Владелица пекарни просит вернуть пропавший бриллиант

Автор:
12 апреля 2024 08:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   бриллиант   история   кольцо   пекарня   пропажа   
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У владелицы Sis Sweets Cookies & Cafe в Ливенворте, штат Канзас, пропал бриллиант стоимостью 4000 долларов. Вероятно, драгоценный камень выпал из кольца, когда женщина готовила выпечку на продажу.

Доун Монро не снимает обручальное кольцо почти четыре десятилетия. Она заметила пропажу центрального бриллианта огранки "маркиз" в прошлую пятницу, когда испекла печенье.

Американка вместе с сотрудниками стала лихорадочно обыскивать кухню.

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"Бонус, если вы купите печенье сегодня, - написала Монро в тот же день на своей странице в соцсети. - Мой бриллиант пропал... Сердце разбито. Он был на моей руке 36 лет".

"Если вы найдёте и вернёте его, я буду перед вами в вечном долгу".

"Я посмотрела на свою руку, а центральный бриллиант исчез, - рассказала она местному телеканалу KMBC 9 во вторник. - Мы вернулись на кухню и стали искать".

Но камня, который стоит более 4000 долларов, нигде не было.

"Я плакала, а муж утешил: "У тебя всё ещё есть я".

Вероятно, камень упал в тесто для печенья.


Кондитер предупредила покупателей осторожно есть выпечку.

"Я не хотела, чтобы кто-то сломал зуб", - добавила Доун.

В качестве вознаграждения женщина предлагает сладости.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   бриллиант   история   кольцо   пекарня   пропажа   
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10  комментариев
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4k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Это значит что готовит она без перчаток . Кольца не снимает а под ними скапливается грязь и патогенная микро органика . Вероятно еще и волосы не убирает под шапочку или сетку. Кто то сейчас куснет булочку и лишится зуба но думаю бриллиант окупит расходы.
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4k
grigorenko vladislav 12 минут назад
"В качестве вознаграждения женщина предлагает сладости." Ейный муж себя вместо брыльянта предлагал, так она губу воротит, но думает что кто-то тот брыльянт на ейные печенюшки променяет?
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13k
Karelian Полчаса назад
И все побежали в г..не ковыряться, не вышел ли из них брюлик.
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26k
sssss3 2 часа назад
И что??? Ума не хватило проверить самой свою выпечку???
Ну повозилась с тестом, и сразу в продажу оно пошло и его тут же раскупили без остатка??? Конечно нет.
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
отличный маркетинговый ход. ща все кинуться скупать продукция данного магазина )
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2872 поста (2699 в горячем)

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