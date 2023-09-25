40 фотографий, от которых становится не по себе

Мы часто испытываем страх, глядя на опасности, которые нам не грозят. Речь о фотографиях или же видео, участники которых оказались в незавидном положении. И сабреддит r/SweatyPalms тому подтверждение. Созданное в 2012 году, это интернет-сообщество сегодня насчитывает 2,3 млн. участников. Здесь и трюки на небоскребах, и близкие встречи с дикими животными, и происшествия.
10 июня 1990 года авиалайнер BAC 1-11-528FL авиакомпании British Airways выполнял плановый рейс BA5390 по маршруту Бирмингем-Малага. Через 13 минут после взлета одно ветровое стекло вылетело, вследствие чего командира воздушного судна Тимоти Ланкастера наполовину выбросило из кабины. Через 20 минут второй пилот смог посадить самолет в аэропорту Саутгемптона. Ланкастер получил серьезные травмы, но выжил. А спустя 5 месяцев вернулся за штурвал.
ФАКТ: более 300 дайверов, в том числе инcтрукторы по открытой воде, погибли в пещерах, подобной этой.
ФАКТ: дайвинг требует тренировок. Вам нужно учиться пещерному дайвингу и иметь специальное снаряжение.
ФАКТ: без опыта и снаряжения дайверы могут погибнуть.
ФАКТ: это может случиться с вами!
В этой пещере нет ничего, за что стоит погибнуть!
8. 7 февраля 1984 года американский астронавт Брюс Маккэндлесс вышел в открытый космос без страховочного фала
16. "Что сегодня произошло! Я спас бездомную собаку! Она улыбалась мне! И была так взбудоражена!"
22. Отец с сыном встретили медведя
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26. Да просто медведь пробежал
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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