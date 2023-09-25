FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8645 постов • 850 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
40 фотографий, от которых становится не по себе

40 фотографий, от которых становится не по себе

Автор:
25 сентября 2023 11:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: высота   животные   мир   опасность   страх   фотография   
1296
39
2

Мы часто испытываем страх, глядя на опасности, которые нам не грозят. Речь о фотографиях или же видео, участники которых оказались в незавидном положении. И сабреддит r/SweatyPalms тому подтверждение. Созданное в 2012 году, это интернет-сообщество сегодня насчитывает 2,3 млн. участников. Здесь и трюки на небоскребах, и близкие встречи с дикими животными, и происшествия.

10 июня 1990 года авиалайнер BAC 1-11-528FL авиакомпании British Airways выполнял плановый рейс BA5390 по маршруту Бирмингем-Малага. Через 13 минут после взлета одно ветровое стекло вылетело, вследствие чего командира воздушного судна Тимоти Ланкастера наполовину выбросило из кабины. Через 20 минут второй пилот смог посадить самолет в аэропорту Саутгемптона. Ланкастер получил серьезные травмы, но выжил. А спустя 5 месяцев вернулся за штурвал.


ФАКТ: более 300 дайверов, в том числе инcтрукторы по открытой воде, погибли в пещерах, подобной этой.

ФАКТ: дайвинг требует тренировок. Вам нужно учиться пещерному дайвингу и иметь специальное снаряжение.

ФАКТ: без опыта и снаряжения дайверы могут погибнуть.

ФАКТ: это может случиться с вами!

В этой пещере нет ничего, за что стоит погибнуть!


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: высота   животные   мир   опасность   страх   фотография   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Дмитрий ! Полчаса назад
Рисковать нужно ради чего-то, а не фоточек. Дебилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
81
Zmey8838 9 минут назад
Руферы часто плохо кончают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

492834



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
"Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин
"Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на...
Набирающие популярность в сообществах
Работы художника Геннадия Кириченко
Работы художника Геннадия Кириченко
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Я догадывался, что их этому обучают

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#интересно#животные#Прикол#фильм#полиция#сарказм#автомир
#фото#люди#кино#Юмор#ДТП#аварии#США#подборка
#история#СССР#забавно#Россия#факты#автомобили#авто аварии#машина
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Книга рекордов Гиннесса пополнилась новыми достижениями Книга рекордов Гиннесса пополнилась новыми достижениями 18 интересных научных фактов о мире животных 18 интересных научных фактов о мире животных 35 примеров, когда мир кажется идеальным 35 примеров, когда мир кажется идеальным Календарь горячих ирландских фермеров на 2024 год Календарь горячих ирландских фермеров на 2024 год Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023 Победители конкурса Travel Photographer Of The Year 2023

На что жалуетесь?

Вернуться