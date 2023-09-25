40 фотографий, от которых становится не по себе

ФАКТ: более 300 дайверов, в том числе инcтрукторы по открытой воде, погибли в пещерах, подобной этой.

ФАКТ: дайвинг требует тренировок. Вам нужно учиться пещерному дайвингу и иметь специальное снаряжение.

ФАКТ: без опыта и снаряжения дайверы могут погибнуть.

ФАКТ: это может случиться с вами!

В этой пещере нет ничего, за что стоит погибнуть!