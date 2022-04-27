Что такое гимпи-гимпи и почему оно так опасно

Биолог Ирина Веттер, которая изучает это растение не один год, поделилась, что на поверхности листьев, ствола и ягод кустарника есть малюсенькие иголочки длиной 5мм - трихомы, которые нельзя заметить сразу. Но как только они соприкасаются с кожей, то легко прокалывают её и впрыскивают яд. Человек испытывает боль, будто его сначала облили серной кислотой, потом ударили током, а затем заживо сдирают кожу. На месте ожога возникает большое количество красных пятен, превращающихся в одну огромную опухоль. Иголочки с тела невозможно смыть ни водой, ни каким-либо иным средством, наоборот только поднимается температура, а когда трихомы пытаются выдернуть, то боль становится сильнее. Самый максимум боли наступает через полчаса после контакта с гимпи-гимпи и может продолжаться от нескольких недель до месяцев. У больного по всему телу идёт воспаление лимфатических узлов и никакие лекарство ему не помогают.