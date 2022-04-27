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Что такое гимпи-гимпи и почему оно так опасно

Что такое гимпи-гимпи и почему оно так опасно

Автор:
27 апреля 2022 15:05
Сообщество : RealFishki
Метки: Австралия   биология   интересное   исследования   опасность   растения   флора   
1346
10
Вы только представьте, сколько на планете Земля самой разнообразной флоры! Кусты, деревья, травы... И среди всего этого богатства есть одно, которое местные жители называют "suicide plant". Растение доводит человека, что к нему прикоснулся, до самоубийства.
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Источник:

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Метки: Австралия   биология   интересное   исследования   опасность   растения   флора   
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4  комментария
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10k
Клёст Час назад
Блин, от этой Австралии уже не знаешь чего ждать! Надо утопить её нахрен.
Вместе с этими затейниками-гуманистами из их министерства обороны, кстати.
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832
wwwoffka 1 Полчаса назад
Почти День триффидов, эти хотя бы не ходят.
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
В Минобороны Австралии даже рассматривали возможность использовать яд растения в качестве биологического оружия.
=========================================
Я даже не сомневался что именно так и будет использоваться этот токсин...
Одни идиоты биолаборатории по всему миру напихали и хрен знает что там разрабатывали....а потом начался коронавирус (внезапно).
Другие вот это.
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2k
Федор Медведев 44 минуты назад
Не то сисяну в трусы насыпали, не то...
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