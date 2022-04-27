Что такое гимпи-гимпи и почему оно так опасно

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Вы только представьте, сколько на планете Земля самой разнообразной флоры! Кусты, деревья, травы... И среди всего этого богатства есть одно, которое местные жители называют "suicide plant". Растение доводит человека, что к нему прикоснулся, до самоубийства.
Настоящее название этого милого кустика - гимпи-гимпи. Он в высоту может достигать двух метров и растёт в дождевых лесах Австралии (ну конечно же), Индонезии и Молуоккских островов. Мужские цветки у этого растения окружены женскими и именно благодаря этому гимпи-гимпи (или "Dendrocnide moroides", как его называют в ботанических реестрах) первым появляется и очень быстро распространяется по земле, которая ещё не восстановилась после пожарищ или активного воздействия солнечных лучей.
Гимпи-гимпи - это забавное название, произошедшее от языка австралийских аборигенов габи-габи. Сейчас они живут недалеко от города Гимпи, который назвали в честь этого кустарника. Сегодня в Австралии все жители уведомлены о том, что огромные сердцевидные листья длиной 12-22 см и шириной 11-18 см, с зазубринками по краям и ягоды гимпи-гимпи, которые похожи на плоды тутовника, очень и очень ядовиты, к ним даже прикасаться нельзя, не говоря уж о том, что бы попробовать на вкус.
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Биолог Ирина Веттер, которая изучает это растение не один год, поделилась, что на поверхности листьев, ствола и ягод кустарника есть малюсенькие иголочки длиной 5мм - трихомы, которые нельзя заметить сразу. Но как только они соприкасаются с кожей, то легко прокалывают её и впрыскивают яд. Человек испытывает боль, будто его сначала облили серной кислотой, потом ударили током, а затем заживо сдирают кожу. На месте ожога возникает большое количество красных пятен, превращающихся в одну огромную опухоль. Иголочки с тела невозможно смыть ни водой, ни каким-либо иным средством, наоборот только поднимается температура, а когда трихомы пытаются выдернуть, то боль становится сильнее. Самый максимум боли наступает через полчаса после контакта с гимпи-гимпи и может продолжаться от нескольких недель до месяцев. У больного по всему телу идёт воспаление лимфатических узлов и никакие лекарство ему не помогают.
Трихомы растения практически невесомы и когда они естественным путём сбрасываются с листьев или ствола, то они парят, подхватываемые воздухом. Их легко вдохнуть, а вот избавиться от них получится только после долгого и мучительно болезненного носового кровотечения.
Веттер уточнила, что нельзя трогать даже старые и засохшие листья этого растения. Ей приходилось сталкиваться со столетним гербарием гимпи-гимпи, который страшно обжигал пальцы. Токсин не разрушился даже с течением очень долгого времени.
О тех жутких состояниях, в которое впадали переселенцы Австралии после столкновения с гимпи-гимпи, стало известно с позапрошлого века. Ещё с 1866 года дорожный инспектор сообщил своему руководству, что его вьючную лошадь ужалило какое-то растение, напоминающее крапиву. Животное невыносимо кричало, потом впало в безумие и скончалось, корчась от страшных мук, через несколько часов.
В 1944 году экс-военный Австралии по имени Сирил Бромли рассказал, что во время учений случайно угодил в куст гимпи-гимпи. Три недели он пролежал в госпитале, мучаясь от боли. Ему не могло помочь ни одно лекарство. Другой офицер пошёл в лес в туалет и по незнанию использовал большой листок гимпи-гимпи в качестве туалетной бумаги. Через два дня, не выдержав невыносимой боли в анусе, он застрелился...
В 1963 году Эрни Райдер, который работав в охране парков и лесов дикой природы Квинсленда, случайно задел гимпи-гимпи во время обхода и растение хлестнуло его листом по груди и лицу. В течение трёх дней боль была просто невыносимой, мужчина не мог ни есть, ни спать. Две недели он не мог выходить на солнце и даже пот причинял ему боль. А на протяжении двух лет Райдер испытывал по всему телу жжение каждый раз, когда принимал душ.
Эколог Лес Мур (это уже в XXI веке), в процессе исследования природных катастроф в Австралии, случайно прикоснулся лицом к плодам гимпи-гимпи. Уже через полчаса он испытал страшное жжение в носу, а боль в глазах была такая, будто туда налили кислоты. У него опухли язык и рот до такой степени, что Мур начал задыхаться. У него развилась анафилактическая реакция, от которой не помогали ни одни препараты. Только экстренная госпитализация спасла эколога, а ещё в течение года после встречи с растением он восстанавливал зрение.
Многие учёные бьются, чтобы разгадать состав страшного токсина гимпи-гимпи. В Минобороны Австралии даже рассматривали возможность использовать яд растения в качестве биологического оружия. Но сначала надо было создать лекарство для тех, кому не повезло встретиться с этим кустарником, а для этого надо разобраться с химической формулой растительного токсина. Пока это никому не удалось.
Кстати. Некоторые сумчатые животные Австралии, ряд птиц и насекомых могут спокойно питаться плодами и листьями гимпи-гимпи.
Кстати. Некоторые сумчатые животные Австралии, ряд птиц и насекомых могут спокойно питаться плодами и листьями гимпи-гимпи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вместе с этими затейниками-гуманистами из их министерства обороны, кстати.
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Я даже не сомневался что именно так и будет использоваться этот токсин...
Одни идиоты биолаборатории по всему миру напихали и хрен знает что там разрабатывали....а потом начался коронавирус (внезапно).
Другие вот это.