По поводу запрета «Игры в кальмара» – сериала, сюжет которого базируется на игре на выживание, нет однозначного мнения. И чтобы понять, насколько сериал опасен, и представляет ли потенциальную угрозу для детей, стоит рассмотреть его с позиции деструкции.

Признаки деструктивной игры

1. Возникновение угрозы жизни и здоровью, которые и формируют главную интригу игры.

2. Пренебрежение моральными, нравственными и этическими нормами для достижения своих интересов.

3. Подталкивание к антисоциальным действиям.

4. Попрание и разрушение культурных общественных традиций.

Еще два признака продемонстрированы в «Кальмаре» довольно смазано и неочевидно, но в других аналогичных играх они тоже встречаются. Это присутствие в дизайне алогичных и не соответствующих идее и концепции элементов (яркие цвета, игрушки, оформление) и применение заведомо ложных исторических фактов.