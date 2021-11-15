О том, что «Игра в кальмара» опасна, особенно для неокрепшей детской и подростковой психики, говорят уже не только обыватели, но и специалисты. И сериал категорически не рекомендуют к просмотру. Действительно ли проект так ужасен, как позиционируется?
По поводу запрета «Игры в кальмара» – сериала, сюжет которого базируется на игре на выживание, нет однозначного мнения. И чтобы понять, насколько сериал опасен, и представляет ли потенциальную угрозу для детей, стоит рассмотреть его с позиции деструкции.
Признаки деструктивной игры
1. Возникновение угрозы жизни и здоровью, которые и формируют главную интригу игры.
2. Пренебрежение моральными, нравственными и этическими нормами для достижения своих интересов.
3. Подталкивание к антисоциальным действиям.
4. Попрание и разрушение культурных общественных традиций.
Еще два признака продемонстрированы в «Кальмаре» довольно смазано и неочевидно, но в других аналогичных играх они тоже встречаются. Это присутствие в дизайне алогичных и не соответствующих идее и концепции элементов (яркие цвета, игрушки, оформление) и применение заведомо ложных исторических фактов.
Родители и педагоги волнуются, поскольку школьники под действием сериала и быстро сформировавшейся после него своего рода культурной среды уже начали играть во что-то подобное. Причины – природное любопытство, наличие возможностей, страх одиночества и отторжения сверстниками и практически безграничный доступ к информации, в частности, социальным сетям. Последние оказывают на психику столь сильное влияние, что их можно сравнить с наркотическим действием. И социальные сети, увы, для многих стали уже гораздо более авторитетными, чем родители и педагоги, семья и школа.
На самом деле все просто. Нужно поддерживать веру в себя и собственные силы, оказывать помощь в формировании правильных нравственных ориентиров, стимулировать развитие критического мышления и просто присутствовать и быть вовлеченным в жизнь ребенка. И тогда он будет учиться и уметь противостоять деструктивным играм со сверстниками и в дальнейшем научится отстаивать свою позицию и во взрослом возрасте.
А как считаете, действительно ли сериал «Игра в кальмара» представляет угрозу для неокрепшей детской психики?
Источник:
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