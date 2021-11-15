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Опасность сериала «Игра в кальмара» с позиции психологии

Опасность сериала «Игра в кальмара» с позиции психологии (3 фото)

Автор:
15 ноября 2021 14:38
Сообщество : Психология
Метки: Игра в кальмара   деструкция   опасность   подросток   психология   ребенок   сериал   
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О том, что «Игра в кальмара» опасна, особенно для неокрепшей детской и подростковой психики, говорят уже не только обыватели, но и специалисты. И сериал категорически не рекомендуют к просмотру. Действительно ли проект так ужасен, как позиционируется?

По поводу запрета «Игры в кальмара» – сериала, сюжет которого базируется на игре на выживание, нет однозначного мнения. И чтобы понять, насколько сериал опасен, и представляет ли потенциальную угрозу для детей, стоит рассмотреть его с позиции деструкции.

Признаки деструктивной игры

1.     Возникновение угрозы жизни и здоровью, которые и формируют главную интригу игры.

2.     Пренебрежение моральными, нравственными и этическими нормами для достижения своих интересов.

3.     Подталкивание к антисоциальным действиям.

4.     Попрание и разрушение культурных общественных традиций.

Еще два признака продемонстрированы в «Кальмаре» довольно смазано и неочевидно, но в других аналогичных играх они тоже встречаются. Это присутствие в дизайне алогичных и не соответствующих идее и концепции элементов (яркие цвета, игрушки, оформление) и применение заведомо ложных исторических фактов.


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Родители и педагоги волнуются, поскольку школьники под действием сериала и быстро сформировавшейся после него своего рода культурной среды уже начали играть во что-то подобное. Причины – природное любопытство, наличие возможностей, страх одиночества и отторжения сверстниками и практически безграничный доступ к информации, в частности, социальным сетям. Последние оказывают на психику столь сильное влияние, что их можно сравнить с наркотическим действием. И социальные сети, увы, для многих стали уже гораздо более авторитетными, чем родители и педагоги, семья и школа.


На самом деле все просто. Нужно поддерживать веру в себя и собственные силы, оказывать помощь в формировании правильных нравственных ориентиров, стимулировать развитие критического мышления и просто присутствовать и быть вовлеченным в жизнь ребенка. И тогда он будет учиться и уметь противостоять деструктивным играм со сверстниками и в дальнейшем научится отстаивать свою позицию и во взрослом возрасте.

А как считаете, действительно ли сериал «Игра в кальмара» представляет угрозу для неокрепшей детской психики?

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Метки: Игра в кальмара   деструкция   опасность   подросток   психология   ребенок   сериал   
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8  комментариев
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10k
Артем Час назад
Опасность в том: что из третьеразрядного сериальчика, с кривым сценарием и ужасной игрой актеров сделали какое то "откровение", "прекрасный сериал", "всем нужно посмотреть".
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18k
С.В. Минуту назад
как по мне , то такие проекты надо проводить по всему миру среди социальных паразитов, не гнушаясь ни детьми , ни стариками, кто из 1000 выиграл, получает пособие.
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12k
Евгений 13 минут назад
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121k
DeOrio 19 минут назад
Не опаснее какахи лежащей на улице.
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20k
Ego sum qui sum 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
Ya Полчаса назад
Столько разговоров вокруг да около что я решил посмотреть. Сериал как сериал, желание выключить не было. Есть сотни сериалов хуже. В этом есть всё что надо от добротного сериала. Мир(вернее людишки его населяющие)сейчас так устроен что надо всё обсирать. Так многие недоразвитые особи надеются выглядеть умнее в чужих глазах если дадут отрицательную оценку(ну хотя бы 4-е комента ниже моего), хотя сами не имеют даже начального школьного образования. Отрицательные оценки еще связаны и с происхождением фильма. Если бы стояла надпись в начале "сделано в голливуде" а в фильме были бы "хитовые" актеры, ну и 51% обязательно негры, все в захлёб хвалили бы сериал. Ну а на счет вреда, так его и нет в этом фильме, все убийства так сняты что они и не могут воздействовать, нет крови, ни жестокости, да и сомневаюсь я что ребенок выдержит больше одной серии(у 3х знакомых, детей даже не заинтересовал фильм). Ну а современные психологи? Ну что сказать про них? Они просто заточены на высасывание денег за заказные диагнозы.
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