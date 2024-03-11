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Голодный бизон напугал туристов

Голодный бизон напугал туристов

Автор:
11 марта 2024 09:18
Метки: Видео   США   бизон   в мире   животные   туристы   
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Студенты из Китая отправились в сафари-парк, расположенный в Хоуп-Халл (штат Алабама, США). Во время поездки к ним в машину неожиданно заглянул голодный бизон.

Люди едут в сафари-парки для того, чтобы познакомиться с животными. Но порой такие знакомства получаются неожиданно близкими.

В этом убедились студенты из Китая, которые учатся в США. На выходные они решили отправиться в Хоуп-Халл (штат Алабама) и посетить тамошний сафари-парк. Вот только молодые люди не думали, что им придётся не только повеселиться, но и немного испугаться. А всё из-за назойливого бизона.

Пока туристы угощали оленя, появился второй неожиданный персонаж. Удивительно, как бизон с его немалыми габаритами сумел подобраться к машине незамеченным, но то, что он сунул голову в окно, заставило людей вскрикнуть от страха.

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Метки: Видео   США   бизон   в мире   животные   туристы   
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