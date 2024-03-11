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"Взяли из дома малютки, мальчик вырос и начал бить приёмных родителей": пользователи рассказали об опыте усыновления детей

"Взяли из дома малютки, мальчик вырос и начал бить приёмных родителей": пользователи рассказали об опыте усыновления детей

Автор:
11 марта 2024 09:09
Сообщество : Истории
Метки: детский дом   дома малютки   приемная дочь   приемный ребенок   приемный сон   усыновление   фото   
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Иногда люди не могут сами иметь детей или хотят помочь малышам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. В таких случаях пары решают взять ребёнка из дома малютки. Пользователи рассказали истории, как прошло усыновление и какими выросли детки в итоге.

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А вы бы взяли ребёнка из дома малютки?

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Метки: детский дом   дома малютки   приемная дочь   приемный ребенок   приемный сон   усыновление   фото   
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2  комментария
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dima423 17 минут назад
Не очень верю я в генетику в этом контексте... У меня батя пил один каждый день, а я не могу бухать больше 1-2 дней, не лезет вообще и не хочется, нужен перерывчик неделю-две, да и один вообще не пью, не вижу смысла и интереса, только в компаниях по поводам)
И с приемными детьми все так же как и со своими родными, могут вырасти хорошими людьми, а могут мудаками... Так что если иметь ввиду риски, что дети могут вырасти плохими, то и своих не надо заводить...а если хочешь детей, но своих бог не дает, то надо брать приемных и не париться...просто всех детей надо любить, но не баловать, и растить воспитанными хорошими людьми на своем примере, а свой или чужой не так важно)
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