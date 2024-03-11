"Взяли из дома малютки, мальчик вырос и начал бить приёмных родителей": пользователи рассказали об опыте усыновления детей

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Иногда люди не могут сами иметь детей или хотят помочь малышам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. В таких случаях пары решают взять ребёнка из дома малютки. Пользователи рассказали истории, как прошло усыновление и какими выросли детки в итоге.
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А вы бы взяли ребёнка из дома малютки?
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И с приемными детьми все так же как и со своими родными, могут вырасти хорошими людьми, а могут мудаками... Так что если иметь ввиду риски, что дети могут вырасти плохими, то и своих не надо заводить...а если хочешь детей, но своих бог не дает, то надо брать приемных и не париться...просто всех детей надо любить, но не баловать, и растить воспитанными хорошими людьми на своем примере, а свой или чужой не так важно)