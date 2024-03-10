"В мире слишком много вина". Почему фермеры сжигают виноградники

Новости зарубежного агропрома. Аграриям дешевле уничтожить лозу, чем продолжать заниматься ее содержанием. Причина, как сообщает Bloomberg, в новой модели потребления: сейчас в мире произведено больше вина, чем готов купить потребитель.
Австралиец Тони Таунсенд в 2023 году сжег половину своего виноградника, площадь которого составляла 14 га, поскольку в противном случае он мог лишиться 23 тысяч долларов. В будущем он планирует перестать заниматься виноделием, поскольку это становится экономически невыгодно.
Мужчина живет на юге Австралии, регион производит около трети всей продукции страны. При этом, согласно ноябрьскому отчету отраслевой группы Wine Australia, Австралия произвела наименьшее количество вина за 15 лет в сезоне 2022–2023 годов, но продолжает бороться с исторически высокими уровнями запасов продукции.
Издание отмечает, что, по проведенным опросам, уже четверть виноделов решили уничтожить свои виноградники в ближайшие три года, в том числе потому, что они не видят своего будущего в этой отрасли.
Американский штат Калифорния в настоящее время также переживает «один из худших дисбалансов спроса и предложения, которые мы видели за последние 30 лет», — сказал исполнительный директор Комиссии по виноградарству Лоди в Центральной долине Стюарт Спенсер. У фермеров выросли расходы на топливо и удобрения, кроме того, увеличиваются страховые премии из-за изменения климата»
Bloomberg на русском цитирует мнение Дениса Пузырева - эксперта алкогольного рынка, автора телеграм-канала «Пьяный мастер»:
«Конечно, есть переизбыток вина как продукта, и тут есть несколько факторов, которые повлияли. Действительно, в мире есть сокращение потребления вина. Если говорить про традиционные винодельческие страны — Францию, Италию, Испанию, — то это сокращение носит естественный характер. Если посмотреть на то, что происходило, допустим, во Франции, скажем, 100 лет назад, то там потребление вина на душу населения было в районе 150 литров. Это было связано с тем, что, в общем, каждый француз пил вино каждый день за каждым приемом пищи, это просто сопровождение пищи — садишься поесть, взял вина. Соответственно, жизнь не стояла на месте, все менялось, и теперь прием пищи у французов не такой, как раньше, когда человек посередине дня приходил домой, накрывался стол с вином, он сидел, а дальше опять шел на работу. Сейчас жизнь ускорилась, и многие, допустим, забегают в какой-нибудь фастфуд взять бургер, по-быстрому его съесть, побежать. Соответственно, потребление вина значительно упало. Если мы говорили раньше про 150 литров, то теперь уже и 40 литров — за счастье, а во многих странах и меньше. Если говорить про Австралию, которая является одной из крупнейших винодельческих стран, там бум производства был связан в том числе не только с внутренним потреблением, но также с большими экспортными программами. В разных странах разные внутренние ситуации. И к тому же современное поколение действительно употребляет меньше алкоголя, на этот счет есть достаточно большое количество исследований, объяснений, которые этому факту дают разные ученые, которые этим вопросом занимаются».
Эксперты также отмечают, что еще одним фактором, ухудшившим ситуацию в виноделии, стало резкое увеличение затрат на сырье.
Источник:
- В Польше пообещали разобраться с фермером, который попросил Путина навести порядок в Европе
- Французские фермеры замуровали въезд в префектуру
- Ученые выяснили, как влияет сочетание пива и вина на похмелье
- Голый Фермер готовит календарь на следующий год
- В России приняли закон о запрете "наливаек"
Очень хорошо помню, как у моего, на то время, свояка, была одно время одержимость сельским хозяйством. Посадил он 10 соток картошки. Чисто на продажу. Попробовать. Собрал урожай, отвёз в Москву, получился хороший навар. Благо и урожай был хороший и картошка, как на подбор, и цена была очень приличная. На следующий год (ну он же продвинутый бизнесмен) он посадил гектар. И все посадили. Глядя на прошлый год. Денег всем охота. А по осени оказалось, что картошки теперь хоть жопой ешь в каждом дворе. Случился вполне себе обычный кризис перепроизводства. Цена стала ниже низшего. А многие и бесплатно отдавали, лишь бы самовывоз.
На следующий год картошку естественно никто не посадил (все ж продвинутые). И вполне ожидаемо случился дефицит. Цены взлетели до небес, и тот, кто это предвидел очень хорошо поднялся.
Здесь может такая же песня произойти. Только картошка растение неприхотливое и не требует многолетних вложений и ожиданий. Я к тому, что как бы всё от перепроизводства к дефициту не повернулось. А виноделие на следующий год не вернёшь на прежний уровень.
И производство там намного дешевле вина. С гораздо меньшим выходом брака
Сколько людей пьет вино? Не так уж и много, Оззи предпочитают пиво и крепкий алкоголь.
Экспорт вина из Австралии очень невыгоден, далеко и дорого.
Поэтому количество потребителей ограничено, и товар не очень пользуется спросом. Надо либо развивать культуру потребления вина, что невозможно без объединения усилий с властями либо перепрофилирование, например, коньяки.
До 1000 руб, рулетка. Не понятно что за вино. Порой хуже чем за 500 руб.
Выше - там уже за счет бренда говно всякое нередко.
Куда девается все то вино, которое с виноградников, которые вырубают?
Какой то парадокс.
Пришёл на квартиру,открыл,налил,шахнул и опистинел : натуральный А-ЦЕ-ТОН !!!
А в подмосковье , ст.Удельная , в классическом ночном ларьке (железная будка,полупустые полки и чурка за прилавком) купил водку "Путинка" за 150рэ. : заматованная изнутри бутылка , криво наклеенная грязная этикетка... И што вы думаете ?! Отличная водка ! Бутылку в одно литцо выпил , а на завтра - как огурчик !
2 млн за 100 кв.м. земли - ну какой виноградник похвастает такой маржой ?