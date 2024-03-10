"В мире слишком много вина". Почему фермеры сжигают виноградники

Американский штат Калифорния в настоящее время также переживает «один из худших дисбалансов спроса и предложения, которые мы видели за последние 30 лет», — сказал исполнительный директор Комиссии по виноградарству Лоди в Центральной долине Стюарт Спенсер. У фермеров выросли расходы на топливо и удобрения, кроме того, увеличиваются страховые премии из-за изменения климата»

Bloomberg на русском цитирует мнение Дениса Пузырева - эксперта алкогольного рынка, автора телеграм-канала «Пьяный мастер»:

«Конечно, есть переизбыток вина как продукта, и тут есть несколько факторов, которые повлияли. Действительно, в мире есть сокращение потребления вина. Если говорить про традиционные винодельческие страны — Францию, Италию, Испанию, — то это сокращение носит естественный характер. Если посмотреть на то, что происходило, допустим, во Франции, скажем, 100 лет назад, то там потребление вина на душу населения было в районе 150 литров. Это было связано с тем, что, в общем, каждый француз пил вино каждый день за каждым приемом пищи, это просто сопровождение пищи — садишься поесть, взял вина. Соответственно, жизнь не стояла на месте, все менялось, и теперь прием пищи у французов не такой, как раньше, когда человек посередине дня приходил домой, накрывался стол с вином, он сидел, а дальше опять шел на работу. Сейчас жизнь ускорилась, и многие, допустим, забегают в какой-нибудь фастфуд взять бургер, по-быстрому его съесть, побежать. Соответственно, потребление вина значительно упало. Если мы говорили раньше про 150 литров, то теперь уже и 40 литров — за счастье, а во многих странах и меньше. Если говорить про Австралию, которая является одной из крупнейших винодельческих стран, там бум производства был связан в том числе не только с внутренним потреблением, но также с большими экспортными программами. В разных странах разные внутренние ситуации. И к тому же современное поколение действительно употребляет меньше алкоголя, на этот счет есть достаточно большое количество исследований, объяснений, которые этому факту дают разные ученые, которые этим вопросом занимаются».