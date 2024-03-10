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"В мире слишком много вина". Почему фермеры сжигают виноградники

"В мире слишком много вина". Почему фермеры сжигают виноградники

Автор:
10 марта 2024 23:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bloomberg   алкоголь   виноградники   потребители   сжигать   фермеры   
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Новости зарубежного агропрома. Аграриям дешевле уничтожить лозу, чем продолжать заниматься ее содержанием. Причина, как сообщает Bloomberg, в новой модели потребления: сейчас в мире произведено больше вина, чем готов купить потребитель.

Австралиец Тони Таунсенд в 2023 году сжег половину своего виноградника, площадь которого составляла 14 га, поскольку в противном случае он мог лишиться 23 тысяч долларов. В будущем он планирует перестать заниматься виноделием, поскольку это становится экономически невыгодно.

Мужчина живет на юге Австралии, регион производит около трети всей продукции страны. При этом, согласно ноябрьскому отчету отраслевой группы Wine Australia, Австралия произвела наименьшее количество вина за 15 лет в сезоне 2022–2023 годов, но продолжает бороться с исторически высокими уровнями запасов продукции.

Издание отмечает, что, по проведенным опросам, уже четверть виноделов решили уничтожить свои виноградники в ближайшие три года, в том числе потому, что они не видят своего будущего в этой отрасли.

Американский штат Калифорния в настоящее время также переживает «один из худших дисбалансов спроса и предложения, которые мы видели за последние 30 лет», — сказал исполнительный директор Комиссии по виноградарству Лоди в Центральной долине Стюарт Спенсер. У фермеров выросли расходы на топливо и удобрения, кроме того, увеличиваются страховые премии из-за изменения климата»

Bloomberg на русском цитирует мнение Дениса Пузырева - эксперта алкогольного рынка, автора телеграм-канала «Пьяный мастер»:

«Конечно, есть переизбыток вина как продукта, и тут есть несколько факторов, которые повлияли. Действительно, в мире есть сокращение потребления вина. Если говорить про традиционные винодельческие страны — Францию, Италию, Испанию, — то это сокращение носит естественный характер. Если посмотреть на то, что происходило, допустим, во Франции, скажем, 100 лет назад, то там потребление вина на душу населения было в районе 150 литров. Это было связано с тем, что, в общем, каждый француз пил вино каждый день за каждым приемом пищи, это просто сопровождение пищи — садишься поесть, взял вина. Соответственно, жизнь не стояла на месте, все менялось, и теперь прием пищи у французов не такой, как раньше, когда человек посередине дня приходил домой, накрывался стол с вином, он сидел, а дальше опять шел на работу. Сейчас жизнь ускорилась, и многие, допустим, забегают в какой-нибудь фастфуд взять бургер, по-быстрому его съесть, побежать. Соответственно, потребление вина значительно упало. Если мы говорили раньше про 150 литров, то теперь уже и 40 литров — за счастье, а во многих странах и меньше. Если говорить про Австралию, которая является одной из крупнейших винодельческих стран, там бум производства был связан в том числе не только с внутренним потреблением, но также с большими экспортными программами. В разных странах разные внутренние ситуации. И к тому же современное поколение действительно употребляет меньше алкоголя, на этот счет есть достаточно большое количество исследований, объяснений, которые этому факту дают разные ученые, которые этим вопросом занимаются».

Эксперты также отмечают, что еще одним фактором, ухудшившим ситуацию в виноделии, стало резкое увеличение затрат на сырье.

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Метки: Bloomberg   алкоголь   виноградники   потребители   сжигать   фермеры   
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19  комментариев
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9k
Лаврентий Час назад
А нефиг вино водой и всякой химией разбавлять, выставляя при этом космические ценники...
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4k
просто Дмитрий 9 минут назад
Все вино, если его невозможно реализовать, можно пропустить через Аламбик. И пусть дожидается " лучших времен"
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5k
Timur 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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39k
АнтонПолднев 40 минут назад
Не попасть бы им в петлю... А то подобные явления имеют, как правило, цикличный характер
Очень хорошо помню, как у моего, на то время, свояка, была одно время одержимость сельским хозяйством. Посадил он 10 соток картошки. Чисто на продажу. Попробовать. Собрал урожай, отвёз в Москву, получился хороший навар. Благо и урожай был хороший и картошка, как на подбор, и цена была очень приличная. На следующий год (ну он же продвинутый бизнесмен) он посадил гектар. И все посадили. Глядя на прошлый год. Денег всем охота. А по осени оказалось, что картошки теперь хоть жопой ешь в каждом дворе. Случился вполне себе обычный кризис перепроизводства. Цена стала ниже низшего. А многие и бесплатно отдавали, лишь бы самовывоз.
На следующий год картошку естественно никто не посадил (все ж продвинутые). И вполне ожидаемо случился дефицит. Цены взлетели до небес, и тот, кто это предвидел очень хорошо поднялся.
Здесь может такая же песня произойти. Только картошка растение неприхотливое и не требует многолетних вложений и ожиданий. Я к тому, что как бы всё от перепроизводства к дефициту не повернулось. А виноделие на следующий год не вернёшь на прежний уровень.
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654
Sadik-mardik 41 минуту назад
Извините конечно, но зачем новым гражданам Франции вино в обед? Знаю точно одно, хороший дедушкин самогон будет жить вечно!!!
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826
Шурман 42 минуты назад
Опа , ну как же так и откуда такие новости , сегодня именно вот буквально домой вернулись , ездили у виноградников и вот чудеса , набрали этого винограда всего на 2 с копейками кило и я заплатил больше 20 евро и это не у тех кто там все помытое продавал или еще уже при тебе упакует а просто у дедушки . Виноград просто сок райский но в магазине все тоже самое было бы 35 евро . Фишки открываю и думаю может я в какой то параллельной Европе живу ? . Начинаю писать что ребят ну хватит херню слушать и мне же в ответ , ТЫ ВСЕ ВРЕШЬ :))))))))))))))))))
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10k
Maddy8 42 минуты назад
снижай цену,выходи в 0. но нет,капитализм.
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35k
Юр21 45 минут назад
Ну нельзя же постоянно наращивать производство, ребята потеряли связь с реальностью, плюс производство "химического" вина.
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38k
Андрей Иванов 59 минут назад
А сам виноград, соки и уксус денег не приносят вообще?
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30k
Aqueronte Час назад
Вообще это нельзя сравнивать. Население всей Австралии 26 млн человек, это примерно Москва и область.
Сколько людей пьет вино? Не так уж и много, Оззи предпочитают пиво и крепкий алкоголь.
Экспорт вина из Австралии очень невыгоден, далеко и дорого.
Поэтому количество потребителей ограничено, и товар не очень пользуется спросом. Надо либо развивать культуру потребления вина, что невозможно без объединения усилий с властями либо перепрофилирование, например, коньяки.
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8k
Allmaster Час назад
Ну, не знаю что и сказать. Сегмент вин до 500 руб, вообще забито голимой химией.
До 1000 руб, рулетка. Не понятно что за вино. Порой хуже чем за 500 руб.
Выше - там уже за счет бренда говно всякое нередко.
Куда девается все то вино, которое с виноградников, которые вырубают?
Какой то парадокс.
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95k
Херанука Паибалу Час назад
Это Новороссийск, уже 40 лет вырубает виноградники Мысхако и строит на их месте дома
2 млн за 100 кв.м. земли - ну какой виноградник похвастает такой маржой ?
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KlyaksaZ
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