Почему в Сеуле страшно уснуть пьяным во время дождя

А причина у этого ужасно позитивная и смешная!
В Корее очень длительный сезон дождей, в который у многих корейцев начинается депрессия от влаги и постоянного серого однообразия.
И взгляните на фото.
Догадайтесь, что будет с пьяным, который проснется после дождя? Он просто не узнает место, где уснул. Он подумает, что сходит с ума или его похитили в другое место.
Потому что место изменится до неузнаваемости от дождевой воды! И это прекрасно.
Чудо сделать легко
Корейские художники из проекта Муссон разрисовали Сеул невидимыми красками (только некоторые места, потому что – дорого). Эти краски проявляются, только если их поверхность намочить, а в сухую погоду они не видны.
И это простое свойство, которое превращает все окружающее в невероятную сказку.
Проблемы с депрессией, число самоубийств во времена двухмесячных дождей в Южной Корее возрастают. Хотя, им ли жаловаться, это они в Питере еще не жили. У них хотя бы супер-жаркое долгое лето бывает.
Да и дожди у них очень теплые, и страдаешь больше от постоянной сырости, плесени, чем от холода и простуд.
Отзывы на 100% восторженные, каждый, кто стал свидетелем превращения улицу в сказку в момент, когда ты думаешь «ну вот, опять дождь зарядил», говорил, что в него словно вдохнули новые силы и детскую радость.
Я откровенно завидую, старым улочкам Санкт-Петербурга такое бы очень подошло. Когда осенью начинает рано темнеть и хмуриться, я бы порадовалось каким-нибудь внезапно проявившимся в углу здания Мумий-троллям.
Вообще гидрохроматические краски придумали использовать первыми в США. Это делали художники из Сиэттла, но у них был совсем не красочный размах. Скорее неожиданные маленькие рисунки и надписи, на которые можно наткнуться в дождь в неожиданных местах.
Ну а Корейцы превратили гидрохромную краску в искусство. Правда стоит оно очень дорого, цена на гидрохромные краски начинаются от 5 тысяч рублей за килограмм, в то время как обычную фасадную можно найти и за 500.
Так что целые города, меняющие свой цвет в зависимости от дождь или вёдро, нам пока не светят. А очень жаль, я буду ждать.
А вы думаете, какой дождливый город стоит в первую очередь покрасить так. Лондон, наверное, не согласится, слишком уж англичане по вопросу фасадов ретрограды.
Источник:
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