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Почему в Сеуле страшно уснуть пьяным во время дождя

Почему в Сеуле страшно уснуть пьяным во время дождя

Автор:
07 марта 2024 09:37
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: алкоголь   вв мире   люди   пьный   сеул   сон   факты   
2754
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А причина у этого ужасно позитивная и смешная!

В Корее очень длительный сезон дождей, в который у многих корейцев начинается депрессия от влаги и постоянного серого однообразия.

И взгляните на фото.

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Догадайтесь, что будет с пьяным, который проснется после дождя? Он просто не узнает место, где уснул. Он подумает, что сходит с ума или его похитили в другое место.

Потому что место изменится до неузнаваемости от дождевой воды! И это прекрасно.

Корейские художники из проекта Муссон разрисовали Сеул невидимыми красками (только некоторые места, потому что – дорого). Эти краски проявляются, только если их поверхность намочить, а в сухую погоду они не видны.

И это простое свойство, которое превращает все окружающее в невероятную сказку.

Проблемы с депрессией, число самоубийств во времена двухмесячных дождей в Южной Корее возрастают. Хотя, им ли жаловаться, это они в Питере еще не жили. У них хотя бы супер-жаркое долгое лето бывает.

Да и дожди у них очень теплые, и страдаешь больше от постоянной сырости, плесени, чем от холода и простуд.

Отзывы на 100% восторженные, каждый, кто стал свидетелем превращения улицу в сказку в момент, когда ты думаешь «ну вот, опять дождь зарядил», говорил, что в него словно вдохнули новые силы и детскую радость.

Я откровенно завидую, старым улочкам Санкт-Петербурга такое бы очень подошло. Когда осенью начинает рано темнеть и хмуриться, я бы порадовалось каким-нибудь внезапно проявившимся в углу здания Мумий-троллям.

Вообще гидрохроматические краски придумали использовать первыми в США. Это делали художники из Сиэттла, но у них был совсем не красочный размах. Скорее неожиданные маленькие рисунки и надписи, на которые можно наткнуться в дождь в неожиданных местах.

Ну а Корейцы превратили гидрохромную краску в искусство. Правда стоит оно очень дорого, цена на гидрохромные краски начинаются от 5 тысяч рублей за килограмм, в то время как обычную фасадную можно найти и за 500.

Так что целые города, меняющие свой цвет в зависимости от дождь или вёдро, нам пока не светят. А очень жаль, я буду ждать.

А вы думаете, какой дождливый город стоит в первую очередь покрасить так. Лондон, наверное, не согласится, слишком уж англичане по вопросу фасадов ретрограды.

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Метки: алкоголь   вв мире   люди   пьный   сеул   сон   факты   
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4  комментария
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32k
Kladbische Час назад
Жители Петербурга смеются над этими проблемами)
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21k
Александр 18 минут назад
ДБ, нафига писать на английском корейцам?
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10k
Trenzel2003 51 минуту назад
Тот кто придумал так разукрашивать улицы, далеко не депрессивный идиот. Как многие на фишках в последнее время. Во всем и везде видят черное и серое. А то что мир полон красок, не замечают, или не хотят.
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20k
Robin Hood Час назад
Депрессивным сеульцам надо посмотреть классику
Ссылка www.youtube.com
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