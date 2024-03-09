Некоторые культовые компьютерные игры 90-х годов

90-е годы XX века были золотым временем для компьютерных игр. Тогда еще никто не мог бы упрекнуть новую игру в «заимствовании», «убогих механиках», «плохой графике» и всех других грехах, которые любят выискивать пресыщенные обилием современных игр геймеры.
Многие игры из 90-х навсегда остались в наших сердцах. Хотите ощутить ностальгию и вспомнить, каково это было – включать iddqd и idkfa в «Дум» или проходить «Расхитительницу гробниц» весь вечер, пока родители не отправят спать? Тогда представляю вам топ-15 культовых компьютерных игр 90-х. Все участники подборки расположены в порядке выхода.
Civilization (1991)
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Эта игра - основоположник жанра пошаговых стратегий. А заодно дает игроку почувствовать себя практически богом виртуального мира. Ведь только от его решений зависит развитие целой цивилизации! Выступая в роли лидера нации, игрок направляет её развитие через эпохи, начиная от зари человечества и заканчивая современностью. Обязанностей - пруд пруди, включая ведение военных кампаний, укрепление экономической мощи, расширение границ и прогресс в научных изысканиях. При этом всегда нужно иметь в виду стремления и действия конкурирующих государств!
Wolfenstein 3D (1992)
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Доминируй, властвуй, умножай на ноль фашистов в игре – что еще нужно было юному геймеру 90-х? Ну, разве что, немного аптечек, еды и боеприпасов… В данной игре создатели применили интересный подход к визуализации, сочетая 3D-пространство в дизайне уровней и 2D-спрайты противников и элементов окружения, которые были нарисованы с заранее выбранных углов обзора.
Mortal Kombat (1992)
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Одна из самых популярных видеоигр 90-х годов XX века является классическим представителем файтингов в 2D-формате. А ее сюжет вращается вокруг кровавых сражений в рамках турнира под названием «Смертельная битва». В данную игру были внедрены самые узнаваемые элементы серии Mortal Kombat, включая Fatality. Одним из значительных нововведений стало введение техники джагглинга (жонглирование), которая стала чрезвычайно популярной и нашла применение не только в файтингах, но и в других жанрах, расширяя границы игровой механики. Во время боя, когда боец находится в воздухе, игрок не может им управлять. Персонаж становится уязвимым к нападениям соперника до момента, когда снова коснется земли. Чтобы извлечь выгоду из этой ситуации, игрок должен найти способ подбросить противника в воздух и не дать ему приземлиться, выполняя серию ударов.
Alone in the Dark (1992)
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Игра, ставшая прародителем трехмерных survival horror, была впервые представлена публике в 1992 году, а уже через год получила награду за выдающуюся графику и оригинальность на European Computer Trade Show. Позже, в 2009 году, журнал Empire внес ее в свой рейтинг «100 величайших игр всех времен». «Alone in the Dark» переносит игроков в двадцатые годы прошлого века, в Луизиану, где главный герой оказывается в старинном особняке, наполненном монстрами, загадками и скрытыми угрозами. Для спасения персонажа от зловещих сил, игрокам предстоит собирать предметы, разгадывать тайны, бороться с врагами и исследовать сложный мир игры, который раскрывается не по линейному сценарию.
Dune 2 (1992)
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Dune II - один из примеров использования книги для создания сложной стратегии в реальном времени. Игрокам давали возможность поиграть за любой из Великих домов (Атрейдесов, Ордосов или Харконненов), у каждого из которых были своих характеристики. Например, Харконнены обладали уникальными тяжелыми юнитами – танком Разрушителем и ракетой с говорящим названием «Рука Смерти». А у Атрейдесов был акустический танк. И эта вариативность, а также увлекательный геймплей, выдающиеся на тот момент звук и графика сделали игру одной из игровых жемчужин 90-х.
Doom (1993)
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Пусть популярнейшая компьютерная игра Wolfenstein 3D и изобрела формулу шутера от первого лица, которую использовал Doom, но игра 1993 года усовершенствовала и популяризировала ее. К тому же, Doom был пионером многопользовательских игр. Это произошло благодаря новаторскому режиму Deathmatch, и это название до сих пор широко используется. По сей день классический Doom имеет активное сообщество моддеров, которое помогло этой игре оставаться актуальной на протяжении многих десятилетий, прошедших с момента ее первоначального выпуска.
Need for Speed (1994)
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С этой игры берет начало лучшая гоночная франшиза в истории игр. NFS включала в себя множество автомобилей, и предлагала различные игровые режимы. Однако гоночные трассы были похожи между собой. Уникальной особенностью Need for Speed стало введение полицейских погонь, что добавило сложности в прохождение. Каждая победа в гонках давала возможность игрокам зарабатывать очки, влиявшие на их место в общем рейтинге лидеров.
Command & Conquer (1995)
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Идея создания видеоигр в альтернативной реальности, возможно, зародилась в ранних играх RTS. Одним из примеров является проект Command & Conquer, действие которого происходит в альтернативной земной временной шкале, в которой мир разделен на две глобальные фракции. Westwood Studios, та же компания, которая создала франшизу Dune, перенесла успешный дизайн этой игры в новый проект и объединила его с концепцией современной войны.
Главной «фишкой» игры являются видеоролики с реальными людьми, которые вплетены в сюжетные линии. Кстати, в 2020 году вышла Command & Conquer Remastered Collection. Так что если вы соскучились по Братству Нод или GDI, то знаете, где их искать.
Warcraft II: Tides of Darkness (1995)
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Когда в конце 1995 года вышла Warcraft II: Tides of Darkness, жанр стратегии в реальном времени находился в зачаточном состоянии. Dune II было уже три года, но Command & Conquer только что вышла, поэтому весь потенциал жанра не был раскрыт. Однако, Warcraft II от Blizzard вывела этот жанр на передний план компьютерных игр наряду с шутерами от первого лица.
В Warcraft II было все — от захватывающей одиночной кампании до гибкого и захватывающего многопользовательского режима, который действительно выделял игру среди конкурентов. Но больше всего игра излучала индивидуальность благодаря зажигательному оркестровому саундтреку, озвучке и звуковым эффектам.
Duke Nukem 3D (1996)
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На разработку одного из культовых компьютерных шутеров 90-х годов ушло 300 тысяч долларов. Однако игра окупилась с лихвой, принеся создателям миллионы долларов. Чем же запомнилась эта игра? Брутальным героем с его пошлыми шуточками, зеркалами, в которых можно было увидеть отражение персонажа, красочной цветовой гаммой, огромным числом отсылок к поп-культуре, разнообразием врагов и оружия, мультиплеером… И, конечно, грудастыми красотками на постерах и не только!
Tomb Raider (1996)
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Лара Крофт — одна из самых знаковых героинь видеоигр всех времен, и ее дебют имел огромный успех. Эта отважная расхитительница гробниц показала, что женский персонаж может быть чем-то большим, чем «девица в беде». Кстати, про грудь (а как же без этого, если она была одной из важных составляющих успеха игры?).
Если вам интересно, как менялась Лара со временем, рекомендую заглянуть в статью «Эволюция женской груди в видеоиграх». Tomb Raider установила стандарт для будущих приключенческих игр. С тех пор она породила множество сиквелов, перезагрузок и адаптаций, хотя будущее франшизы теперь под вопросом после разочаровывающих продаж Shadow of the Tomb Raider и продажи этой IP (интеллектуальной собственности) компании Embracer Group.
Resident Evil (1996)
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Ни великолепная Resident Evil: Village, которую хвалят фанаты и критики (спасибо, леди Димитреску) ни другие части «Обители зла» не могли бы существовать без классического релиза 1996 года. Благодаря ему франшиза «Обитель зла» прижилась в культурном пространстве на протяжении четверти века, породив множество произведений, включая десяток видеоигр, трио ремейков, пятнадцать дополнительных игр, семь фильмов, квартет анимационных лент, пару сериалов, а также новеллы, мобильные игры и комиксы.
Создание игрового мира «Обители зла» легло на плечи дизайнера Синдзи Миками, который воодушевился не только родным для Capcom проектом «Sweet Home» 1989 года, где команда героев разгадывала тайны проклятого особняка, но и игрой «Alone in the Dark», а также зомби-фильмами режиссера Джорджа Ромеро. Эти влияния привели к решению адаптировать игру для западной аудитории. Так изначально задумывавшийся ремейк «Sweet Home» превратился в хоррор с элементами выживания.
Diablo (1997)
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Сюжет этой легендарной игры в жанре hack-and-slash следует за игроком, который отправляется в подземелье под городом Тристам, чтобы противостоять владыке Ада. Мрачная атмосфера, продуманные локации, процедурно генерируемые объекты, включая монстров, квесты и предметы, а также вариативность прохождения обеспечили игре огромную популярность. С тех пор она породила множество сиквелов и повлияла на множество игр в жанре Hack-and-Slash RPG. Не так давно, летом 2023 года, вышла Diablo 4.
StarCraft (1998)
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Хотя популярность многих других классических RTS со временем пошла на убыль, StarCraft сохраняет большую базу преданных фанатов и по сей день. Вместо того, чтобы выбирать из множества рас, разработчики StarCraft отточили три: зергов, протоссов и терранов. «Конечно же, нам хотелось, чтобы в игре были страшные пришельцы, какие-то еще пришельцы, но уже поумнее, какие-то люди – ну и больше идей нам в голову не пришло.
Таким образом, мы довольно быстро пришли к идее игры с тремя расами», - вспоминает Боб Фитч. А еще в StarCraft были представлены высококачественные ролики, неотъемлемые от сюжетной линии сериала. Эта игра стала настолько популярна, что с 1999 года входит в различные профессиональные соревнования по киберспорту, в которых призовые фонды составляют сотни тысяч долларов.
Half-Life (1998)
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Valve Corporation – разработчик игр, известный тем, что задает высокую планку качества своих продуктов. Яркий пример - оригинальная Half-Life, которая была выпущена в 1998 году как эксклюзив для ПК. Позже игра перешла на консоли и другие компьютерные операционные системы, такие как Linux и OS X.
Half-Life с совокупной оценкой 96% на Metacritic является одной из тех игр, которые никогда не выходят из моды. Она произвела революцию в жанре видеоигр своим дизайном уровней и игровым процессом. Вторая часть была еще лучше, но она вышла в 2004 году, поэтому в данный список не попала.
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- Учёные создали искусственный мозг и подключили его к компьютеру. Он уже понимает речь и решает уравнения
- Гаджеты, которые существовали в СССР
- Эти вещи делали из советских детей неповоротливых колобков
- Фото из 90-х и 2000-х, которые вызывают ностальгию
- Ностальгическая подборка мемов о пользе видеоигр
Quake, UFO(X-COM), Warlords, Master of Orion, Leisure Suit Larry, Age of Empires !
Ну и ещё ранее аж в 1983 была такая игрушка как Digger!
Да уж, было время когда интересные игрушки выходили по несколько штук в пол года...
Ну и самое главное забыли Ultima Online! Игрушка которая произвела революцию, она была только онлайн! Люди буквально жили в ней! Число одновременных игроков на сервере доходило до десятков тысяч! Это пожалуй первая игра, которая так погружала игроков в виртуальность.
Были очень удачные и Российские игры типа Аллоды. Вначале игра Аллоды появиась в локальном исполнении, но потом был открыт сервер для сетевой игры и игра стала очень популярна не только в РФ, но и в мире. Если бы не Ultima Online, то Аллоды были бы более популярны в мире. Но UO их просто затмила сразу и навсегда.
А на спектруме не компьютерные игры были?
таргет ренегад
амс1 и 2
саботер 1 и 2
элита
диззи
химера, (там вообще голосом пару слов говорили)
р-тайп
миф
и там реально выкладываться, потому как сохранится от слова НЕЛЬЗЯ