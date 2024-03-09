Некоторые культовые компьютерные игры 90-х годов

Идея создания видеоигр в альтернативной реальности, возможно, зародилась в ранних играх RTS. Одним из примеров является проект Command & Conquer, действие которого происходит в альтернативной земной временной шкале, в которой мир разделен на две глобальные фракции. Westwood Studios, та же компания, которая создала франшизу Dune, перенесла успешный дизайн этой игры в новый проект и объединила его с концепцией современной войны.

Главной «фишкой» игры являются видеоролики с реальными людьми, которые вплетены в сюжетные линии. Кстати, в 2020 году вышла Command & Conquer Remastered Collection. Так что если вы соскучились по Братству Нод или GDI, то знаете, где их искать.

Warcraft II: Tides of Darkness (1995)