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Маленькие домики и приветливые бабули Галины Хрисановой

Маленькие домики и приветливые бабули Галины Хрисановой

Автор:
17 января 2024 12:22
Сообщество : Искусство
Метки: Галина Хрисанова   Кукла   Миниатюра   бабушка   дизайн   домик   искусство   модель   ностальгия   художник   
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Кажется, что игра в куклы – это прерогатива исключительно детей. С одной стороны, это так и есть. Но в такие игрушки, как делает эта мастерица, с удовольствием поиграли бы многие взрослые. Точнее, поностальгировали, погрузившийся в микромир нежных воспоминаний.

По образованию Галина художник исторической живописи и анимационной кинематографии. А хобби и главным направлением творчества стало создание миниатюр. Это крошечные избушки, уютные домики, увитые плющом и виноградом, и, конечно, люди.

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Главные герои зарисовок художницы – пенсионеры. Они живут своей жизнью, доказывая, что пенсия – это ещё не конец. Бабули и дедули едут на дачу за урожаем, поливают цветы, делают заготовки, чистят одежду, идут за грибами, вяжут, болтают, играют с внуками, наслаждаются неспешной беседой за чашкой чая и совместными воспоминаниями.

Хрисанова делает как абстрактные домики, игрушки и композиции, так и воссоздаёт миниатюры по фотографиям, помогая людям  окунуться в тёплые воспоминания и поностальгировать о светлых моментах жизни.

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Метки: Галина Хрисанова   Кукла   Миниатюра   бабушка   дизайн   домик   искусство   модель   ностальгия   художник   
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2  комментария
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1k
Lenusya Час назад
аж прослезилась, вспомнила бабушек и дедушек, к сожалению их давно уж нет
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8k
Пуриц Жорж 59 минут назад
Молодец
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