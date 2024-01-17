Маленькие домики и приветливые бабули Галины Хрисановой

Кажется, что игра в куклы – это прерогатива исключительно детей. С одной стороны, это так и есть. Но в такие игрушки, как делает эта мастерица, с удовольствием поиграли бы многие взрослые. Точнее, поностальгировали, погрузившийся в микромир нежных воспоминаний.
По образованию Галина художник исторической живописи и анимационной кинематографии. А хобби и главным направлением творчества стало создание миниатюр. Это крошечные избушки, уютные домики, увитые плющом и виноградом, и, конечно, люди.
Главные герои зарисовок художницы – пенсионеры. Они живут своей жизнью, доказывая, что пенсия – это ещё не конец. Бабули и дедули едут на дачу за урожаем, поливают цветы, делают заготовки, чистят одежду, идут за грибами, вяжут, болтают, играют с внуками, наслаждаются неспешной беседой за чашкой чая и совместными воспоминаниями.
Хрисанова делает как абстрактные домики, игрушки и композиции, так и воссоздаёт миниатюры по фотографиям, помогая людям окунуться в тёплые воспоминания и поностальгировать о светлых моментах жизни.
Источник:
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