Маленькие домики и приветливые бабули Галины Хрисановой

Главные герои зарисовок художницы – пенсионеры. Они живут своей жизнью, доказывая, что пенсия – это ещё не конец. Бабули и дедули едут на дачу за урожаем, поливают цветы, делают заготовки, чистят одежду, идут за грибами, вяжут, болтают, играют с внуками, наслаждаются неспешной беседой за чашкой чая и совместными воспоминаниями.

Хрисанова делает как абстрактные домики, игрушки и композиции, так и воссоздаёт миниатюры по фотографиям, помогая людям окунуться в тёплые воспоминания и поностальгировать о светлых моментах жизни.