17 легендарных корон, которые украшали головы великих правителей прошлого

Корона — символ власти. Этот уникальный головной убор используется в государствах с монархической формой правления. Он олицетворяет статус правителя, подчёркивая его первенство среди других людей. Поэтому совсем неудивительно, что при создании короны используются только самые лучшие материалы, среди которых золото, жемчуг, изумруды и бриллианты. Ведь правителя должно быть видно издалека, значит, сиять он обязан соответствующим образом.
Сегодня трудно увидеть монархов, которые бы на постоянной основе носили свою корону. В современном мире головной убор больше является символом государственности. Обычно его надевают только на какие-то торжественные мероприятия. В историческом и доисторическом прошлом к короне относились значительно серьезнее. Она практически всегда украшала голову правителя и была главной его ценностью. Именно поэтому дизайну короны уделялось особое внимание. Она должна была быть уникальной и символичной.
Предлагаем вам взглянуть на изумительные короны правителей прошлого, которые можно легко назвать образцами ювелирного искусства.
Эта удивительно красивая корона принадлежала жене короля Германии Генриха II. Изделие изготовлено в Германии в 1010-1020 годах неизвестными мастерами. Украшение состоит из чистого золота и больших драгоценных камней (рубинов, гранатов, турмалинов и сапфиров). Корона хранится в сокровищнице Виттельсбахов в Мюнхене.
Корона была сделана лично для Рудольфа II, римского императора, короля Венгрии и Богемии, в 1602 году. Её изготовил ювелир из Праги — Жан Вермейен. Для этого мастер использовал большое количество золота, драгоценных камней и жемчуга.
Корона Карла IV, короля Богемии и императора Священной Римской Империи, была изготовлена в 1346 году. Она сделана из золота, 91 драгоценного камня и 20 жемчужин.
Корона принцессы Бланш была изготовлена приблизительно в 1370 году. Она считается одной из старейших корон, которые когда-либо существовали в Англии. Основа головного убора состоит из золота. Украшено изделие сапфирами, рубинами, алмазами и жемчугом.
Ювелир Дидрик Фирен в 1595 году изготовил для монарха уникальное изделие. Это была корона из золота, драгоценных камней и жемчуга. Её украсили различные аллегорические фигуры и символы, которые олицетворяли могущество правителя и его связь с народом.
Использовалась монархами России с 1762 года до упразднения российской монархии в 1917 году. Лёгкий каркас изделия выполнен из серебра, изнутри корона обита красным бархатом. Наружная часть короны разделена на две полусферы и покрыта россыпью бриллиантов.
Представленная корона является одной из самых маленьких, которые когда-либо носили правители Соединённого Королевства. Её диаметр всего 9 сантиметров, а высота — 10. Изготовлена из серебра и большого количества бриллиантов. Королева Виктория впервые появилась в ней на людях в 1871 году.
Корона была изготовлена приблизительно в конце X века. Украшение имеет крайне оригинальную восьмигранную форму. Её пластины выполнены из золота, а декорированы драгоценными камнями и жемчугом.
Была создана в 1730 году целой группой профессиональных ювелиров из позолоченного серебра и 2500 драгоценных камней.
Корона была специально изготовлена для коронации короля Людовика XV в 1722 году. Для создания головного убора использовались редкие драгоценные камни, алмазы, сапфиры и рубины.
Корона выполнена из шёлковой ткани, украшена золотом, серебром, кристаллами, кораллами и стеклом. Была создана приблизительно в XV веке.
Была сделана в 1841 году из золота, драгоценных камней и жемчуга.
Корона является самый старым предметом, который относится к королевским регалиям. Её изготовили приблизительно в 1591 году. Несмотря на то, что с 1907 года монархи в Швеции больше не носят корону, её иногда используют для проведения королевских церемоний.
Корона — главный символ венгерской государственности. Точная дата её создания неизвестна. Однако она крайне древняя. Существует версия, что головной убор был изготовлен где-то в 1001-1110 годах.
Королевская корона использовалась при коронации Филиппа VI. Была изготовлена в 1775 году королевским мастером Фернандо Веласко из позолоченного серебра. Поэтому стоимость изделия оценивается не более чем в 1200 евро. Несмотря на свою невысокую стоимость, корона имеет огромную историческую ценность.
По подсчётам исследователей эта корона была создана в 5 или 6 веке нашей эры.
Корона, которая ныне украшает голову короля Карла III, довольно современна. Она была сделана для коронации короля Георга VI в 1937 году. В дальнейшем она принадлежала королеве Елизавете II, а уже после перешла к её сыну.
Изначально Корона Британской империи сделана подобно короне святого Эдуарда (создана в 1661 году для коронации короля Карла II).
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