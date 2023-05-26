Как выглядят 17 легендарных корон, которые украшали головы великих правителей прошлого

Ведь правителя должно быть видно издалека, значит, сиять он обязан соответствующим образом.

Сегодня трудно увидеть монархов, которые бы на постоянной основе носили свою корону. В современном мире головной убор больше является символом государственности. Обычно его надевают только на какие-то торжественные мероприятия. В историческом и доисторическом прошлом к короне относились значительно серьезнее. Она практически всегда украшала голову правителя и была главной его ценностью. Именно поэтому дизайну короны уделялось особое внимание. Она должна была быть уникальной и символичной.

Предлагаем вам взглянуть на изумительные короны правителей прошлого, которые можно легко назвать образцами ювелирного искусства.

Корона Кунигунды Люксмбургской, Германия