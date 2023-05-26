Как выглядят 17 легендарных корон, которые украшали головы великих правителей прошлого

Корона — символ власти. Этот уникальный головной убор используется в государствах с монархической формой правления. Он олицетворяет статус правителя, подчёркивая его первенство среди других людей. Поэтому совсем неудивительно, что при создании короны используются только самые лучшие материалы, среди которых золото, жемчуг, изумруды и бриллианты.
Ведь правителя должно быть видно издалека, значит, сиять он обязан соответствующим образом.
Сегодня трудно увидеть монархов, которые бы на постоянной основе носили свою корону. В современном мире головной убор больше является символом государственности. Обычно его надевают только на какие-то торжественные мероприятия. В историческом и доисторическом прошлом к короне относились значительно серьезнее. Она практически всегда украшала голову правителя и была главной его ценностью. Именно поэтому дизайну короны уделялось особое внимание. Она должна была быть уникальной и символичной.
Предлагаем вам взглянуть на изумительные короны правителей прошлого, которые можно легко назвать образцами ювелирного искусства.
Корона Кунигунды Люксмбургской, Германия
Эта удивительно красивая корона принадлежала жене короля Германии Генриха II. Изделие изготовлено в Германии в 1010-1020 годах неизвестными мастерами. Украшение состоит из чистого золота и больших драгоценных камней (рубинов, гранатов, турмалинов и сапфиров). Корона хранится в сокровищнице Виттельсбахов в Мюнхене.
Императорская корона Австрийской империи
Корона была сделана лично для Рудольфа II, римского императора, короля Венгрии и Богемии, в 1602 году. Её изготовил ювелир из Праги — Жан Вермейен. Для этого мастер использовал большое количество золота, драгоценных камней и жемчуга.
Корона Святого Вацлава, Богемия (Чешское королевство)
Корона Карла IV, короля Богемии и императора Священной Римской Империи, была изготовлена в 1346 году. Она сделана из золота, 91 драгоценного камня и 20 жемчужин.
Корона принцессы Бланш, Англия
Корона принцессы Бланш была изготовлена приблизительно в 1370 году. Она считается одной из старейших корон, которые когда-либо существовали в Англии. Основа головного убора состоит из золота. Украшено изделие сапфирами, рубинами, алмазами и жемчугом.
Корона Кристиана IV, Дания и Норвегия
Ювелир Дидрик Фирен в 1595 году изготовил для монарха уникальное изделие. Это была корона из золота, драгоценных камней и жемчуга. Её украсили различные аллегорические фигуры и символы, которые олицетворяли могущество правителя и его связь с народом.
Большая императорская корона, Российская империя
Использовалась монархами России с 1762 года до упразднения российской монархии в 1917 году. Лёгкий каркас изделия выполнен из серебра, изнутри корона обита красным бархатом. Наружная часть короны разделена на две полусферы и покрыта россыпью бриллиантов.
Корона королевы Виктории, Англия
Представленная корона является одной из самых маленьких, которые когда-либо носили правители Соединённого Королевства. Её диаметр всего 9 сантиметров, а высота — 10. Изготовлена из серебра и большого количества бриллиантов. Королева Виктория впервые появилась в ней на людях в 1871 году.
Корона Карла Великого, Римская империя
Корона была изготовлена приблизительно в конце X века. Украшение имеет крайне оригинальную восьмигранную форму. Её пластины выполнены из золота, а декорированы драгоценными камнями и жемчугом.
Корона Анны Иоанновны, Российская империя
Была создана в 1730 году целой группой профессиональных ювелиров из позолоченного серебра и 2500 драгоценных камней.
Корона Людовика XV, Франция
Корона была специально изготовлена для коронации короля Людовика XV в 1722 году. Для создания головного убора использовались редкие драгоценные камни, алмазы, сапфиры и рубины.
Корона короля Рюкю, Япония
Корона выполнена из шёлковой ткани, украшена золотом, серебром, кристаллами, кораллами и стеклом. Была создана приблизительно в XV веке.
Корона дона Педру II, Бразильская империя
Была сделана в 1841 году из золота, драгоценных камней и жемчуга.
Корона Эрика XIV, Швеция
Корона является самый старым предметом, который относится к королевским регалиям. Её изготовили приблизительно в 1591 году. Несмотря на то, что с 1907 года монархи в Швеции больше не носят корону, её иногда используют для проведения королевских церемоний.
Корона святого Иштвана, Венгрия
Корона — главный символ венгерской государственности. Точная дата её создания неизвестна. Однако она крайне древняя. Существует версия, что головной убор был изготовлен где-то в 1001-1110 годах.
Королевская корона Испании
Королевская корона использовалась при коронации Филиппа VI. Была изготовлена в 1775 году королевским мастером Фернандо Веласко из позолоченного серебра. Поэтому стоимость изделия оценивается не более чем в 1200 евро. Несмотря на свою невысокую стоимость, корона имеет огромную историческую ценность.
Корона Гая, Южная Корея
По подсчётам исследователей эта корона была создана в 5 или 6 веке нашей эры.
Бонус: Корона Британской империи
Корона, которая ныне украшает голову короля Карла III, довольно современна. Она была сделана для коронации короля Георга VI в 1937 году. В дальнейшем она принадлежала королеве Елизавете II, а уже после перешла к её сыну.
Изначально Корона Британской империи сделана подобно короне святого Эдуарда (создана в 1661 году для коронации короля Карла II).
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Священная Римская империя и Древний Рим (Римская империя) это разные государства отстоящие друг от друга на 500 лет и ничего общего не имеющие.