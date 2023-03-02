18 сокровищ, которые были куплены на барахолках по цене в разы меньше их начальной стоимости

При должном везении и упорстве на барахолках можно отыскать настоящий клад. Нет, не в переносном смысле. Речь идёт о ценностях, состоящих из золота, серебра и драгоценных камней. Как правило, их можно приобрести за небольшую плату и в результате стать обладателем украшения, чья реальная стоимость превышает несколько сотен и даже тысяч долларов.

Сегодня мне сказочно повезло на барахолке! Заплатила 2 доллара за этот браслет Pandora с подвесками