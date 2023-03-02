18 сокровищ, которые были куплены на барахолках по цене в разы меньше их начальной стоимости

Принято считать, что барахолки — это места, где продают всякий ненужный хлам, вроде устаревших сервизов, странно выглядящих игрушек и одежду, которая давно носит статус «немодной». Однако некоторые особо проворные хитрецы знают, что это большое заблуждение, но предпочитают об этом не особо распространяться.
При должном везении и упорстве на барахолках можно отыскать настоящий клад. Нет, не в переносном смысле. Речь идёт о ценностях, состоящих из золота, серебра и драгоценных камней. Как правило, их можно приобрести за небольшую плату и в результате стать обладателем украшения, чья реальная стоимость превышает несколько сотен и даже тысяч долларов.
Сегодня мне сказочно повезло на барахолке! Заплатила 2 доллара за этот браслет Pandora с подвесками
Купила на блошином рынке украшение из 18-каратного золота. Общий вес 6 граммов. Заплатила 50 центов
Кольцо из 10-каратного золота, которое я нашёл сегодня на блошином рынке за 20 долларов
В кольце есть настоящие бриллианты и отличная винтажная, почти антикварная оправа.
Две интересные находки, купленные на барахолке. Обе состоят из золота в 21 карат
Нашла сегодня на барахолке серебряное ожерелье из чистого серебра за 20 долларов
Моя последняя покупка на блошином рынке — серьги из золота в 14 карат
Приобрела это кольцо на распродаже, протестировали, оказалось, что оно из 18-каратного золота!
Полностью золотое кольцо всего за 5 долларов!
Кольцо из викторианского золота в 14 карат, сапфира и австралийского опала
Эта находка обошлась в 200 долларов. Опал имеет красивые голубые и зелёные блики и окружен натуральными сапфирами, скорее всего, австралийского происхождения.
Красивое кольцо из золота с рубином
Эта брошь в виде пчелы — моя победа!
Она сделана из настоящего золота в 14 карат и розового коралла. Покупка обошлась почти в 4 доллара.
Маленький кулон из 14-каратного золота с 12 аметистами и 3 бриллиантами. Заплатила 1 доллар
Приобрела на барахолке в прошлые выходные. Здесь 10-каратное золото и натуральный опал
Покупка драгоценности обошлась в 260 долларов. Однако даже один опал стоит значительно дороже!
Нашла эту булавку из 18-каратного золота и сапфира за 2 доллара
Купила это на барахоке за 39,99 долларов. Это 24-каратное золото, весом в 13 граммов
Подвеска из золота в 14 карат, рубина и слоновой кости конца 19 века
Моя лучшая находка — колье из 18-каратного золота с 82 бриллиантами
Ювелир оценил находку в 10000 долларов. Однако это не точная цена. Мне придётся вложить ещё несколько сотен долларов, чтобы точно проверить камни на предмет того, что они собой представляют, определить их точный размер и страну происхождения.
За кулон из 18-каратного золота с бриллиантом я отдал всего 20 долларов
Винтажное колье из 9-каратного золота с опалом. Куплено за 361 доллар
Источник:
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