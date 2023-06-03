FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8285 постов • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
16 случаев, когда купленная за гроши на барахолке побрякушка оказалось ценностью, которая стоит состояние

16 случаев, когда купленная за гроши на барахолке побрякушка оказалось ценностью, которая стоит состояние

Автор:
03 июня 2023 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   барахолка   красота   повезло   предмет   украшение   фото   
1393
17

Как часто вы слышали выражение «счастливая случайность»? А сталкивались ли вы с такими случайностями лично? Некоторые пользователи интернета уверенно отвечают на этот вопрос согласием и даже делятся ситуациями, когда им очень повезло.

К отдельной категории можно отнести тех людей, которые находили дорогостоящие драгоценности на барахолках и блошиных рынках. Порой, купленные за сущие копейки симпатичные украшения оказываются настоящими ценностями, которые стоят значительно больше, чем было заявлено изначально! Поэтому будьте начеку, удача может поджидать вас на каждом шагу!


Красивое винтажное кольцо из жёлтого 10-каратного золота с аметистом. Я купила его на дворовой распродаже на выходных за пол доллара

×
×

Блошиный рынок сегодня порадовал. Это брошь из 8-каратного золота и балтийского янтаря


Я заплатил за это чудо 40 долларов.


Нашла сегодня эту жемчужину в золотой оправе в антикварном магазине за 1 доллар


Оригинальная цена изделия составляет 528 долларов.


Я нашёл этот кулон и цепочку из 18-каратного золота за 20 долларов


Оригинальная цена изделия 1500-1800 долларов. Хорошая находка.


Красивое ожерелье из 14-каратного золота и голубых топазов. Найдено на дворовой распродаже за 1 доллар


Крутая находка на блошином рынке за 1 доллар


Это булавка в виде слона из 18-каратного золота и сердце из 14-каратного золота.


Сегодня утром нашла эту аккуратную медную брошь/кулон в комиссионном магазине за 1 доллар


При ней была оригинальная коробка и чек. На нём значилось, что он был продан в 1998 году за 50 долларов.


Сегодня нашла это кольцо с египетским скарабеем в серебре за 1 доллар


Невероятно красивая подвеска за 9 долларов


Я выяснила, что это кулон Charles Albert Red Abalone Alchemia Sun Pendant, который продаётся по цене 36 долларов.


Подвеска Blood Milk Jewels «Snake Heart» ограниченной серии за 20 долларов


В магазине подобное украшение продают за 300 долларов.


Удивительное змеиное ожерелье за 1 доллар


Кольцо из 14-каратного золота с аметистом и маленькими бриллиантами. Заплатила 15 долларов в секонд-хенде


Нашла это кольцо из золота на церковной распродаже всего за 1 доллар

Это нефритовое кольцо было слишком завораживающим, чтобы не взять его с собой домой

 Это нефритовое кольцо 1920-х годов из Японии.


Купила это милое кольцо из серебра в антикварном магазине за 20 долларов


Нашла этот кулон с пометкой «бижутерия» за 3 доллара


Отнесла его ювелиру, и он сказал, что изделие сделано из немаркированного 18-каратного золота.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   барахолка   красота   повезло   предмет   украшение   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
868
DESANT_MSK137 Полчаса назад
Купили за дешево ,а цена то в итоге какая? Я тоже могу написать , купил за копейки,и все на этом.Целое состояние -это сколько ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−10
2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Наследство это мамино...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1326250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Непослушнее детей могут быть только их родители
Непослушнее детей могут быть только их родители
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно сказал

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#аварии#США#Прикол#история#факты#забавно#наука
#машина#интересно#животные#ДТП#авто аварии#интересное#дети#Ynews#знаменитости#Великобритания
#автомобили#Юмор#подборка#люди#Автовсячина#позитив#милота#Россия#Китай#Еда
Непослушнее детей могут быть только их родители Непослушнее детей могут быть только их родители Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться