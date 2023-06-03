16 случаев, когда купленная за гроши на барахолке побрякушка оказалось ценностью, которая стоит состояние

Как часто вы слышали выражение «счастливая случайность»? А сталкивались ли вы с такими случайностями лично? Некоторые пользователи интернета уверенно отвечают на этот вопрос согласием и даже делятся ситуациями, когда им очень повезло.
К отдельной категории можно отнести тех людей, которые находили дорогостоящие драгоценности на барахолках и блошиных рынках. Порой, купленные за сущие копейки симпатичные украшения оказываются настоящими ценностями, которые стоят значительно больше, чем было заявлено изначально! Поэтому будьте начеку, удача может поджидать вас на каждом шагу!
Красивое винтажное кольцо из жёлтого 10-каратного золота с аметистом. Я купила его на дворовой распродаже на выходных за пол доллара
Блошиный рынок сегодня порадовал. Это брошь из 8-каратного золота и балтийского янтаря
Я заплатил за это чудо 40 долларов.
Нашла сегодня эту жемчужину в золотой оправе в антикварном магазине за 1 доллар
Оригинальная цена изделия составляет 528 долларов.
Я нашёл этот кулон и цепочку из 18-каратного золота за 20 долларов
Оригинальная цена изделия 1500-1800 долларов. Хорошая находка.
Красивое ожерелье из 14-каратного золота и голубых топазов. Найдено на дворовой распродаже за 1 доллар
Крутая находка на блошином рынке за 1 доллар
Это булавка в виде слона из 18-каратного золота и сердце из 14-каратного золота.
Сегодня утром нашла эту аккуратную медную брошь/кулон в комиссионном магазине за 1 доллар
При ней была оригинальная коробка и чек. На нём значилось, что он был продан в 1998 году за 50 долларов.
Сегодня нашла это кольцо с египетским скарабеем в серебре за 1 доллар
Невероятно красивая подвеска за 9 долларов
Я выяснила, что это кулон Charles Albert Red Abalone Alchemia Sun Pendant, который продаётся по цене 36 долларов.
Подвеска Blood Milk Jewels «Snake Heart» ограниченной серии за 20 долларов
В магазине подобное украшение продают за 300 долларов.
Удивительное змеиное ожерелье за 1 доллар
Кольцо из 14-каратного золота с аметистом и маленькими бриллиантами. Заплатила 15 долларов в секонд-хенде
Нашла это кольцо из золота на церковной распродаже всего за 1 доллар
Это нефритовое кольцо было слишком завораживающим, чтобы не взять его с собой домой
Это нефритовое кольцо 1920-х годов из Японии.
Купила это милое кольцо из серебра в антикварном магазине за 20 долларов
Нашла этот кулон с пометкой «бижутерия» за 3 доллара
Отнесла его ювелиру, и он сказал, что изделие сделано из немаркированного 18-каратного золота.
Источник:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста