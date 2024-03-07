В Омске 18-летняя девушка перевела мошенникам более 7 миллионов рублей

В полицию девочку привела мать.
Сотрудники омской полиции рассказали, как 18-летняя жительница Центрального округа отдала мошенникам 7 640 000 рублей. Началось всё с того, что на телефон девушке позвонила неизвестная женщина и заявила, что истёк срок действия сим-карты. Чтобы его продлить, нужно сказать паспортные данные. Девушка сказала всё, что просили и тут же звонок был переадресован на «сотрудника центрального банка», который заявил, что на имя омички пытаются взять несколько кредитов на большие суммы. Чтобы сбережения оказались недоступны мошенникам, их нужно перевести на безопасный счёт. Следуя указаниям неизвестных, потерпевшая сняла со счета личные накопления и перевела первую сумму – 400 000 рублей.
Источник:
После этого девушка два каталась по банкоматам, отправляя деньги мошенникам. За два дня было совершено порядка 13 транзакций на общую сумму 7 640 000 рублей. В полиции не сообщили откуда у 18-летней девушки взялась такая сумма.
Девушка никому не говорила, что общается с мошенниками. Они запугали свою жертву, угрожая уголовным делом. Но в какой-то момент девушка всё же призналась матери, которая тут же привела дочь в полицию. Теперь следователи выясняют все обстоятельства преступления.
Если вам звонят «из компании сотовой связи», «портала госуслуг», «банка» и сообщают о якобы взятых кредитах и манипуляциях со счетами, перезвоните в финансовое учреждение, используя номер на обороте карты, уточните всю информацию, касающуюся ваших денежных средств. Помните, что только мошенники предлагают перевести деньги на так называемые безопасные счета. Такой услуги не существует, - напомнили в полиции.
Источник:
- "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу
- "Братух, спасибо за чай": зэки обманули курьера и посмеялись над ним
- Известная оперная певица перевела почти миллион "майору ФСБ"
- Суд осудил жительницу Нижнего Новгорода из-за радужных серёжек на 5 суток, но дело не только в них
- В Хакасии по просьбе подруги подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девочку
Кстати, загуглите новые схемы с ИИ
Какая девочка? По мнению власти в 18 лет уже рожать должны.