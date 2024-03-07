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В Омске 18-летняя девушка перевела мошенникам более 7 миллионов рублей

В Омске 18-летняя девушка перевела мошенникам более 7 миллионов рублей

Автор:
07 марта 2024 18:52
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Омск   безопасные счета   мошенники   подростки   полиция   фото   
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В полицию девочку привела мать.

Сотрудники омской полиции рассказали, как 18-летняя жительница Центрального округа отдала мошенникам 7 640 000 рублей. Началось всё с того, что на телефон девушке позвонила неизвестная женщина и заявила, что истёк срок действия сим-карты. Чтобы его продлить, нужно сказать паспортные данные. Девушка сказала всё, что просили и тут же звонок был переадресован на «сотрудника центрального банка», который заявил, что на имя омички пытаются взять несколько кредитов на большие суммы. Чтобы сбережения оказались недоступны мошенникам, их нужно перевести на безопасный счёт. Следуя указаниям неизвестных, потерпевшая сняла со счета личные накопления и перевела первую сумму – 400 000 рублей.

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После этого девушка два каталась по банкоматам, отправляя деньги мошенникам. За два дня было совершено порядка 13 транзакций на общую сумму 7 640 000 рублей. В полиции не сообщили откуда у 18-летней девушки взялась такая сумма.


Девушка никому не говорила, что общается с мошенниками. Они запугали свою жертву, угрожая уголовным делом. Но в какой-то момент девушка всё же призналась матери, которая тут же привела дочь в полицию. Теперь следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Если вам звонят «из компании сотовой связи», «портала госуслуг», «банка» и сообщают о якобы взятых кредитах и манипуляциях со счетами, перезвоните в финансовое учреждение, используя номер на обороте карты, уточните всю информацию, касающуюся ваших денежных средств. Помните, что только мошенники предлагают перевести деньги на так называемые безопасные счета. Такой услуги не существует, - напомнили в полиции.


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Метки: Видео   Омск   безопасные счета   мошенники   подростки   полиция   фото   
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19  комментариев
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128k
Аааа 2 часа назад
Откуда у долбо...в столько денег?
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7k
Андрей Крылов Полчаса назад
Очередное подтверждение того, что владение значительными деньгами ни как не связвно, очень часть, почи всегда, с интеллектом.
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
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72k
Пётровыч 39 минут назад
По моему уже все знают эти схемы, но нет, не все. Запомните и передайте близки, любые проблемы связанные с деньгами, решаются не по телефону.
Кстати, загуглите новые схемы с ИИ
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3k
Александр Долматов 46 минут назад
"В полицию ДЕВОЧКУ привела мать..."
Какая девочка? По мнению власти в 18 лет уже рожать должны.
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9k
alex9845 50 минут назад
С такими мозгами 7 мильонов будут явно лишние
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78k
Viktor 57 минут назад
Как там говорится?

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5k
Руслан Час назад
А меня который год мучает даже не тот вопрос откуда у таких дебилов столько денег, а КАК и КАКОЙ банк пропускает эти транзакции на миллионы за день-два-три. У меня, к примеру, есть золотая карта Сбера, оформленная ещё в лохматом году. Есть черная карта от Сбера же (не помню как называется) но сейчас таких не выпускают. И на каждой ограничения, как на снятие 300 и 500 тысяч в день соответственно, так и на переводы. Причём лимит на снятие и в банкоматах и в отделении. Каждый перевод на новую карту, куда ещё не переводил, на сумму более 40-50 тысяч, блокируется и поступает звонок от робота. Может перезвонить реальный сотрудник банка и уточнить сам ли я осуществляю перевод, задать кучу вопросов про получателя перевода. Я к тому, что не так просто такие суммы отправить, даже если захочешь. Плюс фин мониторинг работает и суммы сверх 600.000 за один раз тут же подпадают под пристальный контроль. Бл@ть, КАК они могут отправить 7.5 мультов за два дня?
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4k
Aleks Час назад
Ничего удивительного, в России уровень жизни такой, что даже младенцы миллионеры, а после 20 лет все миллиардеры.
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14k
Владимир Час назад
Эм.... У неё в 18 лет, есть 7 лямов на счёте?
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13
ruslan d 2 часа назад
Мошенники конечно постоянно что-то придумывают , но почему же просто не перезвонить в банк или оператору ?
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56
FlakoBoy 2 часа назад
Как не говорят из каждого утюга про мошенников и разводил, но видимо никогда не переведутся идиоты на земле Русской
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350138



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