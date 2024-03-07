В Омске 18-летняя девушка перевела мошенникам более 7 миллионов рублей

После этого девушка два каталась по банкоматам, отправляя деньги мошенникам. За два дня было совершено порядка 13 транзакций на общую сумму 7 640 000 рублей. В полиции не сообщили откуда у 18-летней девушки взялась такая сумма.

Девушка никому не говорила, что общается с мошенниками. Они запугали свою жертву, угрожая уголовным делом. Но в какой-то момент девушка всё же призналась матери, которая тут же привела дочь в полицию. Теперь следователи выясняют все обстоятельства преступления.