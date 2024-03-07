Кофе с мясом и другие необычные напитки, которые любят китайцы, но остальной мир от них воротит нос

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Пользовательницы Твиттера с ником "YuukiSerena" - лингвист-востоковед. Она поделилась в соцсетях особенными вкусами китайцев, которые жителям остальных стран могут показаться странными.
Дело в том, что китайцы любят кофе. Но не простой, а с необычными вкусами и сочетаниями. Далее автор делится ТОПом уникальных сочетаний:
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1. Латте с мясом: в состав входит концентрированный соус для свинины Дунпо и ломтик вяленой свинины. У кофе нет какого-то слишком странного запаха, вкус сладко-солëный, больше напоминает солëную карамель
2. Латте в зелëном перце: кофе для ярых защитников окружающей среды. Самый обычный, но в супер экологичной чашке
3. Латте со столетними яйцами: одно яйцо расталкивают в чашке и одно добавляют как украшение
4. Латте с ферментированным тофу (и заодно круассан с ним же): тофу в самом кофе и в качестве украшения. Вкус специфический, но не могу сказать, что это не вкусно
5. Кофе с соленьями: ка вкус будто кофе смешали с огуречным рассолом. Думаю, подойдëт от похмелья
7. Кофе с жареной уткой: смесь кофе и чая с молочной-сырной пенкой, посыпанной солью и перцем, и кусочек утки сверху. Стакан довольно маленький, около 100 мл
8. Чесночный кофе: состав гласит, что в кофе есть экстракт чëрного чеснока. На вкус совершенно обычный
А какой кофе предпочитаете вы?
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чёрный, остальное вкусовщина.