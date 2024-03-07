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Кофе с мясом и другие необычные напитки, которые любят китайцы, но остальной мир от них воротит нос

Кофе с мясом и другие необычные напитки, которые любят китайцы, но остальной мир от них воротит нос

Автор:
07 марта 2024 15:52
Сообщество : Путешествия
Метки: Китай   Прикол   вкусовые сочетания   интересно   кофе   необычный китай   странный кофе   
1650
10

Пользовательницы Твиттера с ником "YuukiSerena" - лингвист-востоковед. Она поделилась в соцсетях особенными вкусами китайцев, которые жителям остальных стран могут показаться странными.

Дело в том, что китайцы любят кофе. Но не простой, а с необычными вкусами и сочетаниями. Далее автор делится ТОПом уникальных сочетаний:

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А какой кофе предпочитаете вы?

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Метки: Китай   Прикол   вкусовые сочетания   интересно   кофе   необычный китай   странный кофе   
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4  комментария
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9k
Владимир 2 часа назад
....А какой кофе предпочитаете вы?...
- Тот , что на кухне в шкафчике стоит.
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60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 15 минут назад
А какой кофе предпочитаете вы?

чёрный, остальное вкусовщина.
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872
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Для меня странно то, что американо считается чем-то нормальным, а мясо - фу, извращения. Вы пьёте эспрессо, разбавленный водой! Что вам в мясе не нравится? Вы его в американо добавите - там вкус хотя бы будет какой-то, а не просто водички крашеный попить.
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10k
Павел 51 минуту назад
Извращенцы!!!!!
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Спелая кукурузинка

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