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В чём появились наши звёзды на Московской неделе моды

В чём появились наши звёзды на Московской неделе моды

Автор:
06 марта 2024 07:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   звезды   знаменитости   интересно   московская неделя моды   неделя моды   шоу бизнес   
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Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта. В рамках мероприятия представлены коллекции российских и зарубежных дизайнеров, проходят показы. На подиум вышли не только модели, но и отечественные звёзды. Давайте посмотрим на их образы.

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Метки: Прикол   звезды   знаменитости   интересно   московская неделя моды   неделя моды   шоу бизнес   
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Серёга 14 минут назад
ШОУ ФРИКОВ
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Константин 2 минуты назад
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад

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