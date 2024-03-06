В чём появились наши звёзды на Московской неделе моды

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Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта. В рамках мероприятия представлены коллекции российских и зарубежных дизайнеров, проходят показы. На подиум вышли не только модели, но и отечественные звёзды. Давайте посмотрим на их образы.
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9. Помимо светских львиц, на подиум вышла депутат московской городской Думы – Елена Николаева
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