Смешные отзывы, которые интереснее, чем сам товар

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Отзывы - важная штука при выборе услуг, товаров и заведений. На них ориентируются, их читают. И одно негативное слово может испортить репутацию полностью. В нашей статье собраны разные комментарии, от вида которых хочется нервно хихикнуть.
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