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Смешные отзывы, которые интереснее, чем сам товар

Смешные отзывы, которые интереснее, чем сам товар

Автор:
01 марта 2024 07:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   интересно   отзывы   отзывы покупателей   смешные отзывы   фото   
2992
15

Отзывы - важная штука при выборе услуг, товаров и заведений. На них ориентируются, их читают. И одно негативное слово может испортить репутацию полностью. В нашей статье собраны разные комментарии, от вида которых хочется нервно хихикнуть.

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Метки: Прикол   интересно   отзывы   отзывы покупателей   смешные отзывы   фото   
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10  комментариев
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11k
hairov Час назад
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3k
Егор Попов 11 минут назад
Про хомяка конечно жестко... Но насколько я знаю из опыта всех знакомых, ни у кого еще хомяк своей естественной смертью не помирал.
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30k
Aqueronte 15 минут назад
Вот что значит покупать на Авито, можно купить ковёр с помойки
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53k
Aleksandr 17 минут назад
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2k
Игорь Меншиков 38 минут назад
Мимо русский школа ходил
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5k
Наталья 45 минут назад
Дикая дичь. Глаза режет.
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82
Ya 45 минут назад
спОсибо поблИвал
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570
Юрий Алматы 53 минуты назад
Столько грамматических ошибок, ужас просто, насколько деградирует население. С такими даже говорить сложно, они и голосовые сообщения могут так надиктовать, что даже по голосу невозможно понять автора.
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82
Ya Юрий Алматы 44 минуты назад
тут не столько неучи, сколько дети (которых тоже ничему не учат современные учителя) и горно-пустынные жители, которые наводнили землю русскую.
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