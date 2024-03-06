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15 полезных решений, которые не помешали бы любому городу

15 полезных решений, которые не помешали бы любому городу

Автор:
06 марта 2024 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Городу   Не помешали   Функциональные   дизайны   полезные   решения   
1255
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Мир вокруг нас меняется очень быстро, и поэтому дизайнеры находятся в постоянном поиске новых и функциональных решений. В этом посте вы увидите коллекцию прогрессивных идей, которые воплотили в некоторых городах.

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Метки: Городу   Не помешали   Функциональные   дизайны   полезные   решения   
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9  комментариев
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1k
Тамара Витальевна Час назад
ракушки-гаражики : старая советская фишка....
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14k
Владимир 2 минуты назад
А это отсталая Российская Москва, лежанки с подсветкой, книгу почитать и вообще.... Уж не буду показывать зарядки для телефонов в электробусах, и жк навигацию с тачскрином в метро.
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9k
Pravednik84 48 минут назад
Комментарий к фото
Точно-точно, нам в городе остро не хватает скамеек, на которые можно ставить ноги.
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1k
surgy 54 минуты назад
На последней фото музыкальные качели, так вот, подобные стоят во многих районах Москвы и некоторых городах России.
Какой Мадрид?))))
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turyst Час назад
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59k
turyst Час назад
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59k
turyst Час назад
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6k
Lexx Час назад
2. Пожарные рукава, а не шланги.
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