15 полезных решений, которые не помешали бы любому городу

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Мир вокруг нас меняется очень быстро, и поэтому дизайнеры находятся в постоянном поиске новых и функциональных решений. В этом посте вы увидите коллекцию прогрессивных идей, которые воплотили в некоторых городах.
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4. В Нидерландах люди могут оставлять одежду, которую они больше не носят в специальных местах
6. В Амстердаме уличная мебель спроектирована и напечатана на 3D-принтере из переработанного пластика, проект называется “Print Your City”
7. Окурки - самый распространенный мусор в мире, этот столб, который принимает сигарету и благодарит за утилизированный мусор песней
9. В Екатеринбурге горожане могут сами собрать скамейку со столиками или даже велопарковку, из специальных архитектурных форм
10. Это скамейка для интровертов, которые хотят побыть одни, этот “кокон” оснащен системой вентиляции и солнечной батареей для зарядки мобильного телефона
12. Если вы устали от прогулки и хотите отдохнуть в тени, но не хотите сидеть в кафе, вы можете использовать монету, чтобы взять стул и отнести его туда, куда вы считаете нужным
14.“Социальные скамейки” разбросаны по многим европейским городам, эти необычные скамейки побуждают к общению, пока вы отдыхаете от прогулки
15. В Монреале создали качели, которые при движении создают оркестровую музыку, каждое сиденье отвечает за свою ноту
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Какой Мадрид?))))