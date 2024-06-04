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18 отличных дизайнов, которые стоит применять повсеместно

18 отличных дизайнов, которые стоит применять повсеместно

Автор:
04 июня 2024 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Отличные   Повсеместно   Применить   воображения   дизайны   изобретатели   
1487
19

Нас иногда беспокоят повседневные мелочи: грязные или сломанные скамейки в парке или мокрая горка после дождя на детской площадке. Но среди нас есть изобретатели, которые нашли отличные решения некоторых проблем. Они вызывают восхищение своим воображением. Взгляните!

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Метки: Отличные   Повсеместно   Применить   воображения   дизайны   изобретатели   
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9  комментариев
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29k
ПаганецЪ Полчаса назад
Комментарий к фото
А где тут банк?
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32k
Сталкер Полчаса назад
А ПЗРК пройдёт?


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64k
Hitokiri Полчаса назад
На последней, замуровали демоны, век воли не видать.
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16k
Александр Полчаса назад
4. Это не просто не убиваемая скамейка. Она создана для того, чтобы на ней не спали бездомные. Даже понятие такое есть "Враждебная архитектура".
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77
Кэрри 44 минуты назад
Многое вижу впервые. Спасибо.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1889 постов (1833 в горячем)

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