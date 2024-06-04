18 отличных дизайнов, которые стоит применять повсеместно

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Нас иногда беспокоят повседневные мелочи: грязные или сломанные скамейки в парке или мокрая горка после дождя на детской площадке. Но среди нас есть изобретатели, которые нашли отличные решения некоторых проблем. Они вызывают восхищение своим воображением. Взгляните!
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2. Создатели учли распределение веса продуктов внутри коробки и расположили ручку ближе к одному из краев
6. Этот электронный замок постоянно чередует цифры, так что код не может быть идентифицирован по отпечаткам пальцев
7. В сетчатом ограждении аэропорта есть специальное отверстие для объективов фотоаппаратов
8. Иллюминаторы Boeing 787 изготовлены из интеллектуального стекла, которое можно затемнить нажатием кнопки
12. Этикетка с инструкциями по выживанию, которая находится внутри походного рюкзака
Чрезвычайная ситуация в горах: подавайте 6 тревожных сигналов в минуту, затем пауза на минуту, и повторите. Используйте крики, свистки, зеркала, вспышку фотоаппарата, фонарик, флаг, выстрелы. Знаки для самолетов: “Нам нужна помощь”, “Не приземляйся, нам не нужна помощь”.
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Потому в наших широтах скамейки даже с бетонными ножками имели сидушку из дерева.
Или за гомосячий светофор?