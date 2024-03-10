15 отличных дизайнов, которые почти идеальны

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Дизайнеры находятся в постоянном поиске новых решений и стараются сделать мир лучше. В этом посте вы увидите отличные идеи, за которые хочется пожать руку тем, кто это придумал.
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