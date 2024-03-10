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15 отличных дизайнов, которые почти идеальны

15 отличных дизайнов, которые почти идеальны

Автор:
10 марта 2024 22:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Идеальны   Отличные   дизайны   мир   новые   решения   
783
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Дизайнеры находятся в постоянном поиске новых решений и стараются сделать мир лучше. В этом посте вы увидите отличные идеи, за которые хочется пожать руку тем, кто это придумал.

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Метки: Идеальны   Отличные   дизайны   мир   новые   решения   
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1  комментарий
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sedoisever 40 минут назад
Можно найти почти такие же посты с названием типа "ненужные и глупые фишки дизайнеров".
Не для всего из этого, но тем не менее...
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