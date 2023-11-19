15 человек, которые хотят быть не как все

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Каждый человек мечтает показать свою индивидуальность и быть яркой личностью. В этом посте вы увидите неожиданные решения людей, которые не хотят быть похожими на всех. Но правда и с оригинальностью тоже можно переборщить...
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