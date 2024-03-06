В Ростове-на-Дону продавщице с пёсиком грозит уголовное дело

Милая женщина была очень доброй и готова была налить любому желающему.
В Ростове-на-Дону поймали женщину, которая незаконно продавала алкоголь в магазине. На работу продавщица ходит со своим пёсиком, который очень любит свою хозяйку. Парочка продавала местным выпивохам водку по 120 рублей "из-под прилавка". Добрая женщина никому не отказывала в такой маленькой радости и теперь поплатится за свою доброту.
В магазин нагрянула проверка. Бутылки с контрафактным алкоголем изъяли общественники из "Антидилера". Следом за ними приехали полицейские. Алкоголь увезли на экспертизу. Если она покажет, что алкоголь внутри опасный, то будет возбуждено уголовное дело, уточняет Mash.
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