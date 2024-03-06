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В Ростове-на-Дону продавщице с пёсиком грозит уголовное дело

В Ростове-на-Дону продавщице с пёсиком грозит уголовное дело

Автор:
06 марта 2024 19:12
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   алкоголь   интересное   ларёк   незаконный оборот алкоголя   собака   фото   
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Милая женщина была очень доброй и готова была налить любому желающему.

В Ростове-на-Дону поймали женщину, которая незаконно продавала алкоголь в магазине. На работу продавщица ходит со своим пёсиком, который очень любит свою хозяйку. Парочка продавала местным выпивохам водку по 120 рублей "из-под прилавка". Добрая женщина никому не отказывала в такой маленькой радости и теперь поплатится за свою доброту.

В магазин нагрянула проверка. Бутылки с контрафактным алкоголем изъяли общественники из "Антидилера". Следом за ними приехали полицейские. Алкоголь увезли на экспертизу. Если она покажет, что алкоголь внутри опасный, то будет возбуждено уголовное дело, уточняет Mash.

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Метки: Россия   алкоголь   интересное   ларёк   незаконный оборот алкоголя   собака   фото   
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7  комментариев
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2k
Дмитрий Час назад
Потому что запрет продажи спиртного в какое-то время суток - бред. Как и куча других законов.
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2k
КАКАнгел 11 минут назад
ну всегда продавали жаждущим огненную воду- если это водка или качественный самогон- греха тут особого нет. Главное не стекломой и не боярышник .
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21k
Александр 15 минут назад
У нас в магазинах вроде не продают водку, но так как все друг друга знают, то можно взять
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
А псиныча тоже посадят?
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20k
babuby 54 минуты назад
А почему не трогают владельцев "точек"? Ну, тех которые дома самогон продают практически круглосуточно?
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55k
Опиум для народа Час назад
Рад за добрую женщину. Пусть посидит подумает.
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PokemonKa
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https://fishki.net/community/golaja-pravda
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