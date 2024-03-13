Леди-бородавочник Кэрри Акерс

Кэрри Акерс стала двойственной персоной в мире шоу уродов – женщина была и карликом, и толстой леди.

Хотя дата её рождения точно не установлена, известно, что Кэрри была родом из Виргинии. Она весила, по некоторым данным, 140 килограммов, а её рост составлял всего 86 сантиметров. По этим признакам она была одновременно и карликом, и толстухой, то есть «двойной фигурой».

В отличие от обычно довольно позитивных артистов своего времени, Кэрри, как видно по её фото, являла собой очень кислого, депрессивного, озлобленного и, как говорят сегодня, токсичного человека.