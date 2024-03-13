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Леди-бородавочник Кэрри Акерс

Леди-бородавочник Кэрри Акерс

Автор:
13 марта 2024 13:34
Сообщество : Истории
Метки: Барнум   Кэрри Акерс   бородавочник   выступление   карлик   карьера   уникум   фрик   характер   шоу уродов   
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Большинство персонажей, живших в период расцвета фрик-шоу, смирялось со своей участью и даже пыталось найти в своих особенностях что-то позитивное.

Но в случае с этим человеком, объединившим в себе сразу две нестандартных характеристики, которые, казалось, должны способствовать коммерческому успеху, всё было иначе.

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Кэрри Акерс стала двойственной персоной в мире шоу уродов – женщина была и карликом, и толстой леди.

Хотя дата её рождения точно не установлена, известно, что Кэрри была родом из Виргинии. Она весила, по некоторым данным, 140 килограммов, а её рост составлял всего 86 сантиметров. По этим признакам она была одновременно и карликом, и толстухой, то есть «двойной фигурой».

В отличие от обычно довольно позитивных артистов своего времени, Кэрри, как видно по её фото, являла собой очень кислого, депрессивного, озлобленного и, как говорят сегодня, токсичного человека.

Её репутация была настолько плоха, что, в конце концов, женщину изгнали из специфического сообщества, поскольку Кэрри серьёзно поссорилась с П. Т. Барнумом – крупнейшей фигурой американского шоу-бизнеса XIX века. Настолько серьёзно, что шоумен исключил потенциально прибыльную Кэрри из своего реестра исполнителей. Кроме того, нелицеприятное прозвище «Бородавочник» было дано ей не столько из-за габаритов, сколько из-за вспыльчивого характера и грубости. Свиньи бородавочники, как известно, создания довольно агрессивные и спокойно могут атаковать даже врагов, которые в несколько раз превосходят их по размеру.

Ходили слухи, что Кэрри пыталась вернуться в бизнес, взяв на себя ещё одну роль – бородатой женщины. Но испорченные отношения с Барнумом навсегда поставили жирную точку в её дальнейшей карьере.

Большинство фотографий «Бородавочника» датируется 1888-1889 годами, а до наших дней дошли лишь несколько её снимков. Это говорит о том, что карьера Акерс оказалась не слишком успешной, скорее всего, из-за её грубого характера. Информации о Кэрри после многообещающего начала и бесславного ухода практически не сохранилось.

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Метки: Барнум   Кэрри Акерс   бородавочник   выступление   карлик   карьера   уникум   фрик   характер   шоу уродов   
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