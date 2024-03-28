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Маленькая принцесса Паулина Мастерс

Маленькая принцесса Паулина Мастерс

Автор:
28 марта 2024 13:45
Сообщество : Истории
Метки: Гимнастка   Девушка   Паулина Мастерс   Принцесса Полина   артистка   вес   выступление   рост   уникальность   чудо   
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Настоящая принцесса должна быть миниатюрной и изящной, как фарфоровая статуэтка. Такой образ рисуют нам сказки и волшебные истории. Но миниатюрности и хрупкости тоже должен быть предел. Впрочем, этому персонажу она не помешала если не стать настоящей принцессой, то уж точно не уступать особам королевской крови гордостью, статью и силой духа.

Паулина Мастерс – самая маленькая взрослая женщина в истории человечества. Паулина была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина ростом всего 34 сантиметра.

Родившаяся 26 февраля 1876 года в Оссендрехте в Нидерландах Паулина Мастерс была ростом всего 30 сантиметров. В девять лет девочка весила всего 1,5 килограмма, а в зрелом возрасте Паулина весила меньше 4,5 килограммов. Фигура у малышки при этом была пропорциональная. И недостатка в поклонниках Мастерс не испытывала.

Паулина начала свою профессиональную карьеру ещё в младенческом возрасте. В то время публика просто восхищалась миниатюрными пропорциями крохи, но по мере взросления девочка начала выступать и на сцене. В итоге она стала известна как ловкая гимнастка. Ещё она умело танцевала с партнёрами из зала. По мере того как выступления становились всё более профессиональными, Паулина стала экспериментировать с псевдонимами.

Самым, пожалуй, известным стало сценическое имя Принцесса Полина.  В соответствии с ним, девушка надевала для выхода на сцену удивительно элегантные платья с такими мельчайшими деталями и швами, что уже сами наряды были чудом.

За свою карьеру Принцесса Полина побывала с гастролями в Бельгии, Германии, Франции и Великобритании, а в 1894 году её пригласили выступить в Соединённых Штатах. Она дебютировала в нью-йоркском театре в канун Нового года перед совершенно очарованной публикой. Она выступала с грацией, которая трогала до глубины души всех, кто её видел. Паулина была феей, крошечной принцессой на огромной сцене, танцующей то, что чувствовала сердцем. И это было прекрасно… Маленькая артистка быстро стала любимицей города.

Вскоре после приезда в Нью-Йорк миниатюрная принцесса заболела пневмонией и менингитом. Паулина Мастерс скончалась от болезни 1 марта 1895 года в Нью-Йорке, и мир потерял маленькое, прекрасное и хрупкое, но такое великое чудо.

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Метки: Гимнастка   Девушка   Паулина Мастерс   Принцесса Полина   артистка   вес   выступление   рост   уникальность   чудо   
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