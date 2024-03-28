Маленькая принцесса Паулина Мастерс

Настоящая принцесса должна быть миниатюрной и изящной, как фарфоровая статуэтка. Такой образ рисуют нам сказки и волшебные истории. Но миниатюрности и хрупкости тоже должен быть предел. Впрочем, этому персонажу она не помешала если не стать настоящей принцессой, то уж точно не уступать особам королевской крови гордостью, статью и силой духа.
Паулина Мастерс – самая маленькая взрослая женщина в истории человечества. Паулина была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина ростом всего 34 сантиметра.
Родившаяся 26 февраля 1876 года в Оссендрехте в Нидерландах Паулина Мастерс была ростом всего 30 сантиметров. В девять лет девочка весила всего 1,5 килограмма, а в зрелом возрасте Паулина весила меньше 4,5 килограммов. Фигура у малышки при этом была пропорциональная. И недостатка в поклонниках Мастерс не испытывала.
Паулина начала свою профессиональную карьеру ещё в младенческом возрасте. В то время публика просто восхищалась миниатюрными пропорциями крохи, но по мере взросления девочка начала выступать и на сцене. В итоге она стала известна как ловкая гимнастка. Ещё она умело танцевала с партнёрами из зала. По мере того как выступления становились всё более профессиональными, Паулина стала экспериментировать с псевдонимами.
Самым, пожалуй, известным стало сценическое имя Принцесса Полина. В соответствии с ним, девушка надевала для выхода на сцену удивительно элегантные платья с такими мельчайшими деталями и швами, что уже сами наряды были чудом.
За свою карьеру Принцесса Полина побывала с гастролями в Бельгии, Германии, Франции и Великобритании, а в 1894 году её пригласили выступить в Соединённых Штатах. Она дебютировала в нью-йоркском театре в канун Нового года перед совершенно очарованной публикой. Она выступала с грацией, которая трогала до глубины души всех, кто её видел. Паулина была феей, крошечной принцессой на огромной сцене, танцующей то, что чувствовала сердцем. И это было прекрасно… Маленькая артистка быстро стала любимицей города.
Вскоре после приезда в Нью-Йорк миниатюрная принцесса заболела пневмонией и менингитом. Паулина Мастерс скончалась от болезни 1 марта 1895 года в Нью-Йорке, и мир потерял маленькое, прекрасное и хрупкое, но такое великое чудо.
Источник:
- Ангус Макаскилл – гигант, претендующий на звание самого сильного человека планеты
- Живой скелет Джон Коффи
- Дэниел Ламберт и история его впечатляющей фигуры
- Зазель: леди – пушечное ядро
- Счастье самой большой женщины в мире