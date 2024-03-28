Маленькая принцесса Паулина Мастерс

Родившаяся 26 февраля 1876 года в Оссендрехте в Нидерландах Паулина Мастерс была ростом всего 30 сантиметров. В девять лет девочка весила всего 1,5 килограмма, а в зрелом возрасте Паулина весила меньше 4,5 килограммов. Фигура у малышки при этом была пропорциональная. И недостатка в поклонниках Мастерс не испытывала.

Паулина начала свою профессиональную карьеру ещё в младенческом возрасте. В то время публика просто восхищалась миниатюрными пропорциями крохи, но по мере взросления девочка начала выступать и на сцене. В итоге она стала известна как ловкая гимнастка. Ещё она умело танцевала с партнёрами из зала. По мере того как выступления становились всё более профессиональными, Паулина стала экспериментировать с псевдонимами.