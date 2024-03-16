Джон Миддлтон и другие мифические и реальные гиганты

Великий писатель Плиний Старший упоминает в своём труде Naturalis historia, что во времена правления Клавдия - 41-54 гг. н. э. - в Рим из Аравии был привезён гигантский человек ростом почти три метра по имени Габбарас. Клавдий сразу же поставил гиганта во главе своих знаменитых легионов, и тот настолько поразил своих последователей, что вокруг него быстро возник культ поклонения.

К числу других достоверных свидетельств относится тот факт, что в музее сэра Джона Соана в Лондоне хранится египетский саркофаг, изготовленный для трёхметрового человека.

Менее достоверные свидетельства включают в себя Святого Христофора, жившего в третьем веке, о котором говорили, что он тоже был гигантским человеком. Ему приписывают рост почти 4 метра, но более правдоподобной является информация из поздних источников, где великан уменьшился примерно до 240 сантиметров. Также есть несколько свидетельств, о том, что рост императора Максимилиана был близок к 2,5 метрам.