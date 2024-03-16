Джон Миддлтон и другие мифические и реальные гиганты

При каком росте человека можно назвать великаном?
Точных цифр нет. Но обычно гигантами называют людей не ниже 210 сантиметров.
Гиганты существуют тысячелетиями, на протяжении всей истории существования человечества. И не только в мифологии.
Возможно, первым настоящим великаном, о котором есть письменное подтверждение существования, был библейский Голиаф. Голиаф был «ростом более шести локтей», что равняется примерно 290 сантиметрам. Поначалу это кажется большим преувеличением, и так оно и есть, но нужно понимать, что люди с гигантизмом никогда не перестают расти. Роберт Уодлоу, самый высокий человек, существование которого подтверждено документально, до своей кончины в возрасте двадцати двух лет имел рост почти 275 сантиметров.
То есть если бы он прожил хотя бы ещё несколько лет, вполне вероятно, что преодолел бы отметку в три метра. Более того, ранние записи о людях ростом выше 270-280 сантиметров достаточно многочисленны, хотя и сомнительны.
Великий писатель Плиний Старший упоминает в своём труде Naturalis historia, что во времена правления Клавдия - 41-54 гг. н. э. - в Рим из Аравии был привезён гигантский человек ростом почти три метра по имени Габбарас. Клавдий сразу же поставил гиганта во главе своих знаменитых легионов, и тот настолько поразил своих последователей, что вокруг него быстро возник культ поклонения.
К числу других достоверных свидетельств относится тот факт, что в музее сэра Джона Соана в Лондоне хранится египетский саркофаг, изготовленный для трёхметрового человека.
Менее достоверные свидетельства включают в себя Святого Христофора, жившего в третьем веке, о котором говорили, что он тоже был гигантским человеком. Ему приписывают рост почти 4 метра, но более правдоподобной является информация из поздних источников, где великан уменьшился примерно до 240 сантиметров. Также есть несколько свидетельств, о том, что рост императора Максимилиана был близок к 2,5 метрам.
Случай с Джоном Миддлтоном достаточно хорошо задокументирован. Миддлтон был английским великаном, широко известным как Дитя из Хейла. Он жил в деревне Хейл, недалеко от Ливерпуля, с 1578 по 1623 год. Говорили, что Миддлтон вырос до 280 сантиметров. И это не только согласно легендам и преданиям о нём, это указано на его надгробии.
Из-за его габаритов шериф Ланкашира Гилберт Айрленд нанял Джона в качестве телохранителя. Узнавший о великане король Яков I пригласил их обоих ко двору. И в 1620 году Джон и Гилберт прибыли на аудиенцию к правителю.
Миддлтон победил королевского чемпиона и при этом сломал мужчине большой палец. В награду он получил 20 фунтов стерлингов – крупную сумму по тем временам. К сожалению, завидуя его богатству, приятели Миддлтона ограбили его или обманом выманили деньги, когда он возвращался в Хейл.
Джон Миддлтон умер в бедности в 1623 году. Он был похоронен на кладбище церкви Святой Марии в Хейле. На надгробии выбито: «Здесь покоится тело Джона Миддлтона, Ребёнка Хейла. Девять футов три дюйма. Родился в 1578 году, умер в 1623».
Источник:
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- Ангус Макаскилл – гигант, претендующий на звание самого сильного человека планеты
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Это современные локти, а какими локтями меряли раньше большой вопрос.Народ мелкий был в основном.