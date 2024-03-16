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Джон Миддлтон и другие мифические и реальные гиганты

Джон Миддлтон и другие мифические и реальные гиганты

Автор:
16 марта 2024 17:05
Сообщество : Истории
Метки: metr   Джон Миддлтон   Дитя   Хейл   великан   габариты   гигант   деревня   особенность   рост   
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При каком росте человека можно назвать великаном?

Точных цифр нет. Но обычно гигантами называют людей не ниже 210 сантиметров.

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Гиганты существуют тысячелетиями, на протяжении всей истории существования человечества. И не только в мифологии.

Возможно, первым настоящим великаном, о котором есть письменное подтверждение существования, был библейский Голиаф. Голиаф был «ростом более шести локтей», что равняется примерно 290 сантиметрам. Поначалу это кажется большим преувеличением, и так оно и есть, но нужно понимать, что люди с гигантизмом никогда не перестают расти. Роберт Уодлоу, самый высокий человек, существование которого подтверждено документально, до своей кончины в возрасте двадцати двух лет имел рост почти 275 сантиметров.

То есть если бы он прожил хотя бы ещё несколько лет, вполне вероятно, что преодолел бы отметку в три метра. Более того, ранние записи о людях ростом выше 270-280 сантиметров достаточно многочисленны, хотя и сомнительны.

Великий писатель Плиний Старший упоминает в своём труде Naturalis historia, что во времена правления Клавдия - 41-54 гг. н. э. - в Рим из Аравии был привезён гигантский человек ростом почти три метра по имени Габбарас. Клавдий сразу же поставил гиганта во главе своих знаменитых легионов, и тот настолько поразил своих последователей, что вокруг него быстро возник культ поклонения.

К числу других достоверных свидетельств относится тот факт, что в музее сэра Джона Соана в Лондоне хранится египетский саркофаг, изготовленный для трёхметрового человека.

Менее достоверные свидетельства включают в себя Святого Христофора, жившего в третьем веке, о котором говорили, что он тоже был гигантским человеком. Ему приписывают рост почти 4 метра, но более правдоподобной является информация из поздних источников, где великан уменьшился примерно до 240 сантиметров. Также есть несколько свидетельств, о том, что рост императора Максимилиана был близок к 2,5 метрам.

Случай с Джоном Миддлтоном достаточно хорошо задокументирован. Миддлтон был английским великаном, широко известным как Дитя из Хейла. Он жил в деревне Хейл, недалеко от Ливерпуля, с 1578 по 1623 год. Говорили, что Миддлтон вырос до 280 сантиметров. И это не только согласно легендам и преданиям о нём, это указано на его надгробии.

Из-за его габаритов шериф Ланкашира Гилберт Айрленд нанял Джона в качестве телохранителя. Узнавший о великане король Яков I пригласил их обоих ко двору. И в 1620 году Джон и Гилберт прибыли на аудиенцию к правителю.

Миддлтон победил королевского чемпиона и при этом сломал мужчине большой палец. В награду он получил 20 фунтов стерлингов – крупную сумму по тем временам. К сожалению, завидуя его богатству, приятели Миддлтона ограбили его или обманом выманили деньги, когда он возвращался в Хейл.

Джон Миддлтон умер в бедности в 1623 году. Он был похоронен на кладбище церкви Святой Марии в Хейле. На надгробии выбито: «Здесь покоится тело Джона Миддлтона, Ребёнка Хейла. Девять футов три дюйма. Родился в 1578 году, умер в 1623».

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Метки: metr   Джон Миддлтон   Дитя   Хейл   великан   габариты   гигант   деревня   особенность   рост   
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Сергей 52 минуты назад
Голиаф был «ростом более шести локтей», что равняется примерно 290 сантиметрам.
.
Это современные локти, а какими локтями меряли раньше большой вопрос.Народ мелкий был в основном.
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