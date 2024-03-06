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Крысиная статистика: в каких городах крыс больше, чем людей?

Крысиная статистика: в каких городах крыс больше, чем людей?

Автор:
06 марта 2024 09:02
Сообщество : Животные
Метки: животные   крысы   люди   статистика   факты   фото   
1438
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Вы когда-нибудь задумывались, что главным жителем города может быть вовсе не человек? В некоторых местах статус горожанина вполне себе заслуживают... крысы! Сегодня мы расскажем вам о точках на карте, где грызунов по численности больше, чем людей!

Вот вам пример: городское агентство общественного здравоохранения Барселоны в 2019 году решило проверить эффективность многолетней программы по дератизации города. Они раскидали по канализациям тысячи ловушек и перемножили число пойманных крысюков на 900 километров — площадь канализации. Получилось 200 000 особей, население крупного района города. Для Барселоны не так и много — 0,12 особи на человека. Только число это — результат долгой работы по уничтожению грызунов. Его выбивали потом, кровью и огромным количеством потраченных денег.

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В индийском городе Дешнок ситуация иная. В одном только центральном храме проживает 25 000 крыс. И это на 15 000 человек! Но здесь свою роль сыграли особенности религии. Упомянутый выше храм посвящён Карни Мате, индийской богине силы и победы. Согласно легендам, её живое воплощение провозгласило, что все мужчины после смерти будут воплощаться в крыс, после чего снова возрождаться в человеческом облике. Поэтому монахи кормят и лелеют своих грызунов.

А вот в Миннеаполисе, США, грызунов давят любыми возможными способами. Местные жители перестали уповать на власти и организовали противокрысиный патруль. Люди выходят на дело вместе с охотничьими псами, обученных давить грызунов. И всё равно на каждого человека приходится по 3,5 крысы! Примерно полтора миллиона крысиных хвостиков на 400 тысяч человек. Вы уверены, что это ещё не их город?

И если насчёт Миннеаполиса ещё можно сомневаться, то в Чикаго крысы точно стали полноправными гражданами. В одних лишь домах их обитает около 20 миллионов особей! Местные жители поговаривают, что в любой момент времени в радиусе 2 метров от тебя есть хотя бы одна крыса. И они даже не шутят! С 2018 года Чикаго официально считается самым крысиным городом планеты, с небольшим отрывом он обходит Нью-Йорк.

Важную роль в формировании чикагского крысиного общества сыграл климат. Мягкие зимы позволяют грызунам выживать на улице без проблем. А еду им достать невероятно просто. Чикаго — один из крупнейших туристических центров, ежегодно его посещают 25 миллионов человек! И все они кормятся в ресторанах, кафе, забегаловках и фастфудошных. А с остатками этих трапез справляются полчища крыс. Благо, времени наесться у них достаточно: американцы десятилетиями не могут наладить систему вывоза мусора из городов. Пакеты с объедками сутками лежат в переполненных баках на радость грызунам.

Чтобы крыс не стало слишком много, нужно сделать их пребывание на улице дискомфортным и лишить еды. Но даже при таких условиях люди никогда не смогут уничтожить грызунов до конца. Ирония в том, что маленькие мохнатые наглецы приспособлены к жизни в городах лучше нас, их основателей.

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Метки: животные   крысы   люди   статистика   факты   фото   
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8  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Минус - за первую картинку.
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2k
andretry 20 минут назад
Заглавное фото - 1993 год, тогда Ельцин бодался с Верховным Советом и стрелял в Белый Дом (жалко, что не в заокеанский).
Фото похоже на постановочное (тогдашние политики - крысы)
Вон как дети стоят, следят за процессом съемки - гадают - крысы спрыгнут или фотограф успеет их отловить обратно.....
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62k
Олег 51 минуту назад
Что за мразь делала пост? Каким боком фото из Москвы?
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Alex 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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