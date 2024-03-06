Крысиная статистика: в каких городах крыс больше, чем людей?

И если насчёт Миннеаполиса ещё можно сомневаться, то в Чикаго крысы точно стали полноправными гражданами. В одних лишь домах их обитает около 20 миллионов особей! Местные жители поговаривают, что в любой момент времени в радиусе 2 метров от тебя есть хотя бы одна крыса. И они даже не шутят! С 2018 года Чикаго официально считается самым крысиным городом планеты, с небольшим отрывом он обходит Нью-Йорк.