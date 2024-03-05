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Где на самом деле находится выдуманный город Арбатов из фильма «Золотой телёнок»?

Где на самом деле находится выдуманный город Арбатов из фильма «Золотой телёнок»?

Автор:
05 марта 2024 21:25
Метки: Арбатов   Юрьев-Польский   золотой теленок   кино   провинция   
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Экскурсия по местам съёмок 1968 года

— Да, кстати… Скажите, а как называется этот город?

— То есть как? Арбатов!

В советское время, наверное, многие задавались вопросом: в каком городке снимали вымышленный Арбатов для фильма «Золотой телёнок»? И лишь с появлением интернета многим стало известно, что съёмки проходили в старинном русском городе Юрьев-Польский, что во Владимирской области.

Сегодня фильм Михаила Швейцера входит в Золотой фонд отечественного кино. И горожане этого городка могут гордиться тем, что легендарную киноленту снимали на их улицах.

Прошло более пятидесяти лет, и нам стало интересно, насколько изменился этот исторический город с тех пор? Сегодня для вас я хочу провести экскурсию по тем местам, где снимался «Золотой телёнок».

Первая фраза, которую Остап Бендер посвятил этому городку, звучала достаточно обидно: «Нет… Это не Рио-де-Жанейро… Это гораздо хуже…»

Вот что он увидел, выйдя из кинотеатра в самом начале фильма:

×
×

Как видите, спустя полвека дома почти не изменились и стоят на том же месте:


Остальные городские пейзажи также вполне узнаваемы. Как будто и не было этих десятилетий.


Мне кажется, что оконная рама с тех пор не менялась.


В этом здании, которое попало в кадр, в 1968 году, на самом деле был магазин одежды. Но для фильма всё же добавили несколько деталей, прибавив к возрасту магазина ещё несколько десятилетий:


И вот, спустя много лет оказалось, что там всё тот же магазин и почти с тем же ассортиментом:


Вид магазина за углом в 1968 году:


И сегодня:


Помните диалог Балаганова с Бендером, который прозвучал в этом месте:


— Смотрите! Видите, вон идёт человек в соломенной шляпе?

— Ну, вижу, и что? Это губернатор острова Борнео?

— Да нет! Это Паниковский!

Ниже вид на Михайло-Архангельский монастырь с этого же места, который мало чем изменился не только за полвека, но и за последние двести лет:


А вот и Арбатовский райисполком, откуда «через распахнутые дубовые двери был вынесен «прах покойного» Паниковского»:


Сегодня в этом здании городская гостиница «Юрьевская» с входом с другой стороны. Кстати, в 90-х годах в этом здании появилось кафе под названием «Золотой телёнок»:


Одна из центральных улиц города:


Эпохальный забег Паниковского с гусём был снят несколькими дублями на разных улицах города.


А начинал свой забег совсем на другой улице здесь:


К сожалению, очень многих зданий сегодня не сохранилось. Особенно это касается центра города. Вот и следов того кафе, в котором у Бендера и Балаганова впервые прозвучала идея о «сравнительно честном отъёме денег у гражданина Корейко», к сожалению, не осталось.


В заключение можно сделать вывод, что, конечно же, в целом город похорошел и преобразился. Но есть и минус. И с моей точки зрения, важный. Город стал значительно менее зелёным. Может быть, городским властям стоит на это обратить внимание?

***

Необходимый P.S. от публикатора:
Несмотря на отсутствие до сих пор в Арбатове "Арбатов-сити" в пандан Москве, публикатор отдает себе отчет, что у нас кроме Рио-де-Жанейро есть и будет провинциальные Кологрив, Моршанск, Чебоксары, Шепетовка и прочие Колоколамски, воспетые Ильфом и Петровым. И у Васюков (увы или к счастью?) никогда не будет реального шанса стать Нью-Москвой.

Это, может быть, грустно, но необидно. Возвращаясь в родную провинцию через десяток-другой лет, с с недоумением обнаруживаешь, что вместо старого купеческого особняка, в котором всю жизнь "жила" какая-то контора типа "Сортсемовощ" или "Райзаготзерно", возник новомодный "торговый центр" со стеклянным фасадом и зеркальными дверями. И керосиновой лавки давно нет, так что принюхиваться по привычке бесполезно... Вот и бочка с квасом пропала, и колонки на на углу нет. Диетическая кола.
---
И - моя нижайшая просьба! - не надо проводить какие-либо аналогии между автором и публикатором (это разные люди!) и "Одуваном"-Варламовым: Тот пишет по принципу "свинья грязь везде найдет"; этот же материал о нашем общем прошлом, по которому всякий неглупый человек иногда ностальгирует.
И кончено же - о великолепном фильме.



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Метки: Арбатов   Юрьев-Польский   золотой теленок   кино   провинция   
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Teodor Час назад
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Andrew

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