Где на самом деле находится выдуманный город Арбатов из фильма «Золотой телёнок»?

— Да, кстати… Скажите, а как называется этот город?

— То есть как? Арбатов!

В советское время, наверное, многие задавались вопросом: в каком городке снимали вымышленный Арбатов для фильма «Золотой телёнок»? И лишь с появлением интернета многим стало известно, что съёмки проходили в старинном русском городе Юрьев-Польский, что во Владимирской области.

Сегодня фильм Михаила Швейцера входит в Золотой фонд отечественного кино. И горожане этого городка могут гордиться тем, что легендарную киноленту снимали на их улицах.

Прошло более пятидесяти лет, и нам стало интересно, насколько изменился этот исторический город с тех пор? Сегодня для вас я хочу провести экскурсию по тем местам, где снимался «Золотой телёнок».

Первая фраза, которую Остап Бендер посвятил этому городку, звучала достаточно обидно: «Нет… Это не Рио-де-Жанейро… Это гораздо хуже…»

Вот что он увидел, выйдя из кинотеатра в самом начале фильма: