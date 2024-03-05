Как снимали культовый фильм "Приключения Электроника": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме

И на самом деле отличий от оригинальной книги было много. Даже события фильма происходят в будущем, когда люди уже общаются по видеосвязи, у телевизоров плоские экраны и вертолеты-такси. Но даже в конце 70-х это было не так просто изобразить, поэтому решено было перенести действия в современность.

3. Изначально, роли Сыроежкина и Электроника должен был отыгрывать один мальчик - Дима Замулин. Но затем, чтобы сэкономит время, авторы решили пригласить на эти роли близнецов. Также, создатели руководствовались тем, что близнецы смогут по-разному показать характер героев, если будут сосредоточены только на своей роли.

К близнецам были предъявлены довольно высокие требования. Помимо того, что для съемок требовались именно близнецы, они ко всему прочему должны были уметь играть на гитаре, играть в хоккей и ездить на мопеде.