Как снимали культовый фильм "Приключения Электроника": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме

Фильм "Приключения Электроника", вышедший в 1979 году, стал настоящим хитом среди как юных, так и взрослых зрителей.
1. Свою первую книгу про Электроника писатель Евгений Велтистов написал в 1964 году, которая вышла под названием "Электроник - мальчик из чемодана". Всего же в период с 1964 по по 1986 год вышло 5 книг. Причем, последняя книга, которая вышла уже через несколько лет после выхода фильма, получила название "Приключения Электроника".
2. В начале 1979 года режиссеру Константину Бромбергу пришла идея снять фильм по мотивам книг Евгения Велтистова. Причем, в качестве сценариста Бромберг пригласил самого писателя Евгения Велтистова, который с удовольствием это предложение принял.
И на самом деле отличий от оригинальной книги было много. Даже события фильма происходят в будущем, когда люди уже общаются по видеосвязи, у телевизоров плоские экраны и вертолеты-такси. Но даже в конце 70-х это было не так просто изобразить, поэтому решено было перенести действия в современность.
3. Изначально, роли Сыроежкина и Электроника должен был отыгрывать один мальчик - Дима Замулин. Но затем, чтобы сэкономит время, авторы решили пригласить на эти роли близнецов. Также, создатели руководствовались тем, что близнецы смогут по-разному показать характер героев, если будут сосредоточены только на своей роли.
К близнецам были предъявлены довольно высокие требования. Помимо того, что для съемок требовались именно близнецы, они ко всему прочему должны были уметь играть на гитаре, играть в хоккей и ездить на мопеде.
Но даже несмотря на это требование, на пробы пришло несколько сотен пар близнецов. Но из всей этой оравы были выбраны школьники Володя и Юра Торсуевы. Единственная проблема состояла в том, что каждый из них хотел играть именно Электроника. Но немного поспорив, Володя все же уступил брату роль Электроника. На этом и порешили.
Но уже во время съемок режиссер понял, что исходя из характеров мальчиков, именно шустрый Юра должен сыграть Сыроежкина, тогда как более сдержанный Володя больше подходит на роль Электроника. Тогда мальчиков было решено поменять местами, а точнее ролями.
4. У братьев Торсуевых от природы темные волосы, тогда как главные герои должны быть блондинами. Для того, чтобы придать их волосам нужный вид, актерам запретили стричься, а их волосы осветлили с помощью гидроперита каждые 10 дней.
Из-за этого их даже сравнивали юным Владимиром Лениным. Более того, ребята родились в один день с вождем - 22 апреля.
5. А вот с актером, которого выбрали на роль хулигана Гусева, возникли некоторые сложности. Дело в том, что юный актер оказался ниже братьев Торсуевых, поэтому срочно пришлось искать замену.
Второй режиссер Юлия Константинова стала бегать по одесским школам в поисках нужного ей Гусева. И в одной из школ прямо на нее свалился рыжий парень, который съезжал по перилам. Увидев активного и бесшабашного Васю Скромного, Юлия Константинова поняла, что это именно тот Макар Гусев, который им был нужен.
И несмотря на то, что Вася Скромный был чересчур активным, он беспрекословно исполнял то, что говорил ему режиссер. В итоге, Скромный просто идеально вписался в роль Гусева.
Кстати, в сцене, где Электроник крутит Гусева над собой в начале фильма, крутиться приходилось не каскадеру, а самому Василию Скромному, подвешенному на тросе.
6. Изначально на роль злодея Стамма приглашали Анатолия Папанова, но тот отказался, так как был занят съемками в другом фильме. Тогда эту роль предложили Владимиру Басову.
Правда, Басов изначально отказался от роли, так как не хотел сниматься в одном фильме со своей бывшей женой Розой Макагоновой. исполнившей роль учителя музыки. Режиссеру удалось убедить актера сняться в кино, сказав, что у них не будет общих сцен.
Но и во время начала съемок возникли свои проблемы. Как оказалось, костюм, который должен был носить Басов, был на пару размеров больше, что очень выбесило актера. Но когда он увидел художницу по костюмам в белых брюках, то он приказным тоном попросил ее снять эти самые брюки, что та послушно и сделала. В итоге Басов еле-елей надел белые брюки этой бедной женщины и натянул на себя черный свитер. После этого он сказал, что теперь готов к съемкам.
7. Так как съемки проходили в Одессе, ребятам пришлось посещать местную школу, чтобы они не отставали от программы. Но зато они получали хорошие деньги за съемки + командировочные. Таких деньжищ актеры с роду не видели.
8. По воспоминаниям Володи Торсуева, ему было довольно сложно играть Электроника, ведь тот не должен был испытывать никаких эмоций. Еще сложнее ему давались совместные съемки с Владимиром Басовым, который то и дело отмачивал шутки, которые заставляли смеяться всех вокруг.
9. На роль Урри рассматривался Леонид Каневский. Но в итоге от его кандидатуры решено было отказаться, так как режиссер боялся, что после успеха фильма "Следствие ведут знатоки" зрители будут видеть в Каневском лишь майора Томина. Тогда-то роль и предложили молодому актеру Николаю Караченцову.
Кстати, в оригинальной книге Урри был вовсе не молодым модным байкером, а пожилым водителем лимузина.
10. Изначально планировалось, что братья Торсуевы будут разговаривать своими голосами. Но тут встала проблема подростковой ломки голоса, поэтому юных актеров решено было переозвучить.
Поэтому в фильме Сыроежкин разговаривает голосом актрисы Ирины Гришиной, которую многие помнят по роли женщины, которая учила разговаривать кота. Также, она принимала участие в озвучке таких популярных фильмов и мультфильмов как "Черный плащ", "Эффект бабочки", "Тутенштейн", "Пятый элемент", "Эй, Арнольд" (Хельга) и др.
Электронику свой голос подарила Надежда Подъяпольская. Многие могут помнить голос Подъяпольской по таким мультсериалам как "Ох уж эти детки", "Черный плащ", "Гуфи и его команда", "Мишки Гамми", "Как говорит Джинджер" и др.
А вот пели за братьев уже другие женщины. Вокальные партии Сыроежкина достались певице Наталье Камбуровой, тогда как за Электроника пела солистка детского хора Большого театра - Елена Шуенкова.
Но все же в фильме был один момент, где мы можем услышать настоящий голос Юры Торсуева (Сыроезжкина). Речь идет о его заразительном смехе.
11. Мотоцикл, на котором ездит Урри в исполнении Николая Караченцова, это чехословацкая "Ява 350-634". Данный мотоцикл съемочная группа на время одолжила у одного из жителей Прибалтики, отстегнув ему за это довольно солидную сумму денег.
Более того, этому самому гражданину еще и доплачивали как члену съемочной группы. Но со временем он понял, что его мотоцикл жизненно необходим для съемок фильма, поэтому он потребовал повышения суммы вознаграждения. Но ему было отказано. Тогда он просто забрал свой мотоцикл и уехал.
Но ни тут-то было. Администрация съемочной группы заявила на гражданина в милицию, после чего его доставили обратно, так как он не выполнил условия контракта.
12. Сыроежкин рассекает на мопеде "Верховина 4". Хотя, многие были уверены, что это третья модель ввиду отсутствия хромированной накладки.
13. Николай Гринько подписался на роль профессора Громова практически по приказу дирекции киностудии. Дело в том, что после нескольких неудачных проб на роль профессора, дирекция решила, что эту роль должен сыграть Николай Гринько. И он не мог отказаться, так как был штатным актером Одесской киностудии. Впрочем, Николай Гринько был даже рад сыграть эту роль, поэтому даже приказывать не пришлось.
А вот на роль его ассистентки хотели взять либо Ирину Муравьеву, либо Лию Ахеджакову. Но ни с одной актрисой не срослось, и в итоге роль досталась Елизавете Никищихиной.
14. Из-за того, что юные актеры слишком быстро росли (природа все таки), за время съемок им пришлось сменить несколько комплектов одежды и школьной формы.
15. Как говорил Евгений Весник, сыгравший учителя математики, свой образ он скопировал с писателя Самуила Маршака и одного своего друга, работавшего врачом.
16. Многим юным актерам приходила куча писем, где поклонники и поклонницы в том числе признавались им в любви. А вот Валерии Солуян, сыгравшей Зою Кукушкину, не повезло. Из-за, что она так органично и достоверно сыграла роль местной ябеды, ее просто возненавидели, а одноклассники какое-то время даже не хотели с ней общаться.
17. Роль электронной собаки по кличке РЭССИ сыграл эрдельтерьер по кличке Чингиз. Все члены съемочной группы отзывались о Чингизе как об ответственном и исполнительным актере, да и просто просто восхищались тем, насколько эта собака умная, добрая и трудоспособная.
Даже в сцене с погоней за мотоциклом бедная собака стерла себе лапы в кровь, но она не остановилась, пока не дали команду "СТОП".
Кстати, после выхода фильма, многие детишки захотели себе собаку именно этой породы.
18. Восхищался собакой и Николай Караченцов. Как рассказывал сам актер, его познакомили с собакой прямо перед съемкой той самой сцены, где РЭССИ должен был напасть на Урри и откусить часть пистолета. Хозяйка лишь сказала Чингизу, что Караченцов свой и кусать его нельзя, после чего пошел съемочный процесс.
И несмотря на то, что в кадре собака яростно набрасывается на Урри, она была чрезмерно аккуратно, и не нанесла актеру ни одной царапины.
Кстати, во время съемок этой сцены произошел действительно забавный момент. Для данной сцены было заготовлено два пластмассовых пистолета. Один из них был целым, а второй с заранее отпиленным стволом. Но в итоге собака так сильно вжилась в роль, что действительно откусила ствол у первого пистолета, поэтому второй даже не понадобился.
19. Никто из членов съемочной группы особенно не обращал внимания на то, что Рэсси довольно быстро обрастает. Лишь позже они заметили, что в разных кадрах РЭССИ выглядит по-разному: то стриженный, то обросший.
20. Большинство сцен для фильма "Приключения Электроника" были отсняты в Одессе. Ну а заграничные сцены для третьего фильма были отсняты уже в Литве.
Тем не менее, несколько одесских сцен также была отснята уже в Литве. Например, сцена когда Электроник спасает Майку от хулиганов, снималась в крупнейшем парке Вильнюса - Вингис. Также, в Вильнюсе снимались экстерьеры школы, в которой учился Сыроежкин и его друзья.
21. Та самая башня с часами, по стенам которой ползли Электроник и РЭССИ, являлась декорацией, которая располагалась на одесской киностудии. Естественно, декорация находилась в горизонтальном положении, а мальчик с собакой делали вид, что ползут по вертикальной стене.
22. В 2005 году Константин Бромберг планировал снять продолжение своего фильма. Не знаю, как бы он это реализовал, всё так и закончилось одной идеей.
23. В 2017 году вышел клип "Крылатые качели" в исполнении победителя шоу "Голос. Дети" (Украина) Kain Rivers (Кирилл Роговец-Закон). В клипе также приняли участие братья Торсуевы.
Песня "Крылатые качели", написанная Юрием Энтиным (текст) и Дмитрием Крылатовым (музыка) стала настоящим хитом, и не теряет своей актуальности и по сей день. Кстати, Юрий Энтин написал песни для множества популярных фильмов и мультфильмов, в числе которых культовая пятисерийная фантастическая лента "Гостья из будущего".
24. В 1999 году несколько панк-рок-музыкантов из разных музыкальных коллективов создали сторонний кавер-проект под названием "Приключения Электроников". Ребята перепевали известные песни советских исполнителей, а также композиции из культовых советских фильмов в панк-рок-стиле. Естественно, в их репертуар входили и песни из фильма "Приключения Электроника", такие как "Песня оживших игрушек", "Грустная песня Сыроежкина" и конечно же "Крылатые качели".
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