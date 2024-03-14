Изобретатель интернета обеспокоен тем, что сейчас творится во «всемирной паутине»

12 марта сэр-изобретатель опубликовал открытое письмо и заявил, что та сеть, которую он придумал, свернула куда-то не туда.

Три с половиной десятилетия назад, когда я изобрёл Интернет, его траекторию невозможно было себе представить. Не было дорожной карты, которая могла бы предсказать ход ее эволюции, это была увлекательная одиссея, наполненная непредвиденными возможностями и проблемами.

В основе всей его инфраструктуры лежало намерение обеспечить сотрудничество, способствовать состраданию и творчеству - то, что я называю «3 С». Это должно было стать инструментом расширения возможностей человечества. Первое десятилетие Интернета выполнило это обещание: сеть была децентрализована с длинным хвостом контента и возможностей, она создала небольшие, более локализованные сообщества, предоставила индивидуальные возможности и способствовала созданию огромной ценности.

За последнее десятилетие вместо того, чтобы воплощать эти ценности, Интернет сыграл роль в их разрушении. Сейчас доминируют корыстные интересы нескольких корпораций, которые подорвали ценности сети и привели к разрушению и нанесению вреда.