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Изобретатель интернета обеспокоен тем, что сейчас творится во «всемирной паутине»

Изобретатель интернета обеспокоен тем, что сейчас творится во «всемирной паутине»

Автор:
14 марта 2024 18:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: всемирная сеть   изобретатель   интернет   информация   корпорации   персональные данные   
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Тридцать пять лет назад он задумывал совсем другое.

В 1989 году Тимоти Джон Бернерс-Ли представил миру проект глобальной системы гипертекстовых документов. С этого и начался интернет. Попутно сэр Бернерс-Ли наизобретал кучу всего, за что журнал Time включил его в в список «100 величайших умов XX века». А издание Daily Telegraph поставило «отца интернета» на первый место в рейтинге «Величайших гениев из числа ныне живущих».

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12 марта сэр-изобретатель опубликовал открытое письмо и заявил, что та сеть, которую он придумал, свернула куда-то не туда.

Три с половиной десятилетия назад, когда я изобрёл Интернет, его траекторию невозможно было себе представить. Не было дорожной карты, которая могла бы предсказать ход ее эволюции, это была увлекательная одиссея, наполненная непредвиденными возможностями и проблемами.

В основе всей его инфраструктуры лежало намерение обеспечить сотрудничество, способствовать состраданию и творчеству - то, что я называю «3 С». Это должно было стать инструментом расширения возможностей человечества. Первое десятилетие Интернета выполнило это обещание: сеть была децентрализована с длинным хвостом контента и возможностей, она создала небольшие, более локализованные сообщества, предоставила индивидуальные возможности и способствовала созданию огромной ценности.

За последнее десятилетие вместо того, чтобы воплощать эти ценности, Интернет сыграл роль в их разрушении. Сейчас доминируют корыстные интересы нескольких корпораций, которые подорвали ценности сети и привели к разрушению и нанесению вреда.

По мнению Бернерса-Ли, сейчас сеть подмяло под себя несколько компаний-гигантов, вроде Google и ей подобных.

Это привело к сегментации сети: борьба за то, чтобы пользователи были привязаны к одной платформе, чтобы оптимизировать прибыль за счет пассивного наблюдения за контентом. Эта эксплуататорская бизнес-модель особенно опасна в этом году выборов (он про разборки Трампа и Байдена, прим.) , которые могут привести к политическим беспорядкам.

Эту проблему усугубляет вторая проблема: рынок персональных данных. Их собирают все крупные сервисы, а потом настраивают целевую рекламу под конкретного пользователя и контролируют информацию, которую он получает.

Короче говоря, «отец интернета» во всём винит жадных владельцев компаний. И считает, что если их не остановить, они будут контролировать каждый шаг человека. К этому всё и идёт.

Поэтому сэр призывает «перевернуть онлайн-мир, диктуемый прибылью, в мир, диктуемый потребностями. человечества». И рассуждает о том, что каждому пользователю нужно предоставить надёжное хранилище для персональных данных, что надо «объединять усилия» и «менять коллективное мышление» людей. Всё в этом духе.

Письмецо погуляло по сети, его прочитали владельцы Google, Apple, Microsoft и других контор. Что-то от них пока ничего не слышно. Так что «переворачивать онлайн-мир» они не собираются. Ну если только это не сулит им ещё большую прибыль.

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Метки: всемирная сеть   изобретатель   интернет   информация   корпорации   персональные данные   
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18k
Алекс Час назад
Благими намерениями вымощена дорога в ад...
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12k
Гомерчик 7 минут назад
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20k
Alush 8 минут назад
Изобрел интернет? А я думал он только идею подал, над которой работала потом куча ученых.
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6k
semsi 13 минут назад
Изобретатели интернета - будет правильно звучать
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42k
Сергей 48 минут назад
похоже он своей смерть не умрёт.
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14k
gavrosh Час назад
Изобретатели радио тоже так думали.
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32k
Юрьевич Час назад
Это капитализм! Какое ещё «перевернуть онлайн-мир, диктуемый прибылью, в мир, диктуемый потребностями человечества»? Он сам то понял, что призывает к коммунизму?
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