Изобретатель интернета обеспокоен тем, что сейчас творится во «всемирной паутине»

Тридцать пять лет назад он задумывал совсем другое.
В 1989 году Тимоти Джон Бернерс-Ли представил миру проект глобальной системы гипертекстовых документов. С этого и начался интернет. Попутно сэр Бернерс-Ли наизобретал кучу всего, за что журнал Time включил его в в список «100 величайших умов XX века». А издание Daily Telegraph поставило «отца интернета» на первый место в рейтинге «Величайших гениев из числа ныне живущих».
12 марта сэр-изобретатель опубликовал открытое письмо и заявил, что та сеть, которую он придумал, свернула куда-то не туда.
Три с половиной десятилетия назад, когда я изобрёл Интернет, его траекторию невозможно было себе представить. Не было дорожной карты, которая могла бы предсказать ход ее эволюции, это была увлекательная одиссея, наполненная непредвиденными возможностями и проблемами.
В основе всей его инфраструктуры лежало намерение обеспечить сотрудничество, способствовать состраданию и творчеству - то, что я называю «3 С». Это должно было стать инструментом расширения возможностей человечества. Первое десятилетие Интернета выполнило это обещание: сеть была децентрализована с длинным хвостом контента и возможностей, она создала небольшие, более локализованные сообщества, предоставила индивидуальные возможности и способствовала созданию огромной ценности.
За последнее десятилетие вместо того, чтобы воплощать эти ценности, Интернет сыграл роль в их разрушении. Сейчас доминируют корыстные интересы нескольких корпораций, которые подорвали ценности сети и привели к разрушению и нанесению вреда.
По мнению Бернерса-Ли, сейчас сеть подмяло под себя несколько компаний-гигантов, вроде Google и ей подобных.
Это привело к сегментации сети: борьба за то, чтобы пользователи были привязаны к одной платформе, чтобы оптимизировать прибыль за счет пассивного наблюдения за контентом. Эта эксплуататорская бизнес-модель особенно опасна в этом году выборов (он про разборки Трампа и Байдена, прим.) , которые могут привести к политическим беспорядкам.
Эту проблему усугубляет вторая проблема: рынок персональных данных. Их собирают все крупные сервисы, а потом настраивают целевую рекламу под конкретного пользователя и контролируют информацию, которую он получает.
Короче говоря, «отец интернета» во всём винит жадных владельцев компаний. И считает, что если их не остановить, они будут контролировать каждый шаг человека. К этому всё и идёт.
Поэтому сэр призывает «перевернуть онлайн-мир, диктуемый прибылью, в мир, диктуемый потребностями. человечества». И рассуждает о том, что каждому пользователю нужно предоставить надёжное хранилище для персональных данных, что надо «объединять усилия» и «менять коллективное мышление» людей. Всё в этом духе.
Письмецо погуляло по сети, его прочитали владельцы Google, Apple, Microsoft и других контор. Что-то от них пока ничего не слышно. Так что «переворачивать онлайн-мир» они не собираются. Ну если только это не сулит им ещё большую прибыль.
Источник:
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