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"Коммунисты России" просят ФСБ расследовать причастность западных спецслужб к смерти Сталина

"Коммунисты России" просят ФСБ расследовать причастность западных спецслужб к смерти Сталина

Автор:
05 марта 2024 15:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Коммунисты России   Смерть Сталина   ФСБ   генпрокуратура   западные спецслужбы   теория заговора   
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Даже в КПРФ крутят пальцем у виска.

Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович.


"В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", — заявил Малинкович.

Иосиф Виссарионович скончался 5 марта 1953 года. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал инсульт. До этого, в 1945 и 1949 годы, он пережил два удара. Третий стал последним.


Однако смерть фигуры подобного масштаба всегда обрастает всякого рода мистификациями, спекуляциями и теориями заговора. Одна из них гласит, что к смерти вождя причастны западные спецслужбы — в частности американская Центральная разведывательная служба (CIA). Якобы в окружении Сталина были американские агенты и они устранили его из-за геополитических причин — в разгар холодной войны США захотели таким образом ослабить СССР.

В КПРФ отнеслись к новости про обращение "Коммунистов России" к ФСБ и Генпрокуратуре, мягко говоря, с недовольством. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко назвал партию коммунистов "полуфриками" и "полуорганизованной группкой", которая пытается "маргинализировать все разумные идеи".


"Я могу сказать, что нет такой структуры, как "Коммунисты России". Есть какая-то группа, которая каким-то образом выполняет те или иные технологические задачи с целью маргинализации и дискредитации самой идеи Компартии Российской Федерации. Чтобы каким-то образом нивелировать или отвлечь внимание общества и каким-то образом попытаться маргинализировать все разумные идеи. Этим и занимается уже на протяжении многих лет эта полуорганизованная группка, которая называется «Коммунисты России». Там ничего от коммунистического нет. Просто это такие полуфрики", — сказал Ющенко.


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Метки: Коммунисты России   Смерть Сталина   ФСБ   генпрокуратура   западные спецслужбы   теория заговора   
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7  комментариев
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Какие коммунисты? Что кпрф, что данные клоуны ничего общего с идеями коммунизма не имеют. Зюган вообще, ходит в церковь свечки ставит, розовый "коммунист" на подтанцовке у капиталистов.
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30k
AzuveR 14 минут назад
"Коммунисты России", нужно закрыть в дурке.
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5k
Дмитрий Круглов 16 минут назад
Как начнут копать, много интересного узнают, даже если и не выяснят причину смерти Сталина.
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Присоединяюсь. Также прошу расследовать - кто убил царевича Дмитрия и Улофа Пальме. Ну и чисто напоржать - кто убил Джона Кеннеди.
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51k
Элек Мек Час назад
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Уже..
http://www.rusfact.ru/node/120667http://www.rusfact.ru/node/120667
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