"Коммунисты России" просят ФСБ расследовать причастность западных спецслужб к смерти Сталина

Даже в КПРФ крутят пальцем у виска.
Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович.
"В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", — заявил Малинкович.
Иосиф Виссарионович скончался 5 марта 1953 года. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал инсульт. До этого, в 1945 и 1949 годы, он пережил два удара. Третий стал последним.
Однако смерть фигуры подобного масштаба всегда обрастает всякого рода мистификациями, спекуляциями и теориями заговора. Одна из них гласит, что к смерти вождя причастны западные спецслужбы — в частности американская Центральная разведывательная служба (CIA). Якобы в окружении Сталина были американские агенты и они устранили его из-за геополитических причин — в разгар холодной войны США захотели таким образом ослабить СССР.
В КПРФ отнеслись к новости про обращение "Коммунистов России" к ФСБ и Генпрокуратуре, мягко говоря, с недовольством. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко назвал партию коммунистов "полуфриками" и "полуорганизованной группкой", которая пытается "маргинализировать все разумные идеи".
"Я могу сказать, что нет такой структуры, как "Коммунисты России". Есть какая-то группа, которая каким-то образом выполняет те или иные технологические задачи с целью маргинализации и дискредитации самой идеи Компартии Российской Федерации. Чтобы каким-то образом нивелировать или отвлечь внимание общества и каким-то образом попытаться маргинализировать все разумные идеи. Этим и занимается уже на протяжении многих лет эта полуорганизованная группка, которая называется «Коммунисты России». Там ничего от коммунистического нет. Просто это такие полуфрики", — сказал Ющенко.
Источник:
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http://www.rusfact.ru/node/120667http://www.rusfact.ru/node/120667