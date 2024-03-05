"Коммунисты России" просят ФСБ расследовать причастность западных спецслужб к смерти Сталина

Иосиф Виссарионович скончался 5 марта 1953 года. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал инсульт. До этого, в 1945 и 1949 годы, он пережил два удара. Третий стал последним.

Однако смерть фигуры подобного масштаба всегда обрастает всякого рода мистификациями, спекуляциями и теориями заговора. Одна из них гласит, что к смерти вождя причастны западные спецслужбы — в частности американская Центральная разведывательная служба (CIA). Якобы в окружении Сталина были американские агенты и они устранили его из-за геополитических причин — в разгар холодной войны США захотели таким образом ослабить СССР.