Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович от имени всех патриотов отправил российскому шпажисту Сергею Биде, сбежавшему в сентябре 2023 года вместе с супругой Виолеттой (тоже шпажисткой) в США, портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого, который, как мы знаем по учебникам истории, закончил не очень хорошо.



