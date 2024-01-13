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Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого

Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого

Автор:
13 января 2024 17:52
Сообщество : Спорт
Метки: Коммунисты России   Сергей Бида   намёк   партия   портрет   троцкий   шпажист   
2824
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Намёк пугает своей прозрачностью.

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович от имени всех патриотов отправил российскому шпажисту Сергею Биде, сбежавшему в сентябре 2023 года вместе с супругой Виолеттой (тоже шпажисткой) в США, портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого, который, как мы знаем по учебникам истории, закончил не очень хорошо.


"Я хочу от имени компартии "Коммунисты России", от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вёл, и все знают, чем это закончилось. Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида", — заявил Малинкович.

Напомним, что на днях издание USA Today выпустило интервью с четой российских спортсменов, в котором супруги признались, что хотят выступать за сборную США. Сейчас они пытаются в ускоренном режиме получить американское гражданство, чтобы успеть выступить на ОИ-2024 в Париже.

В отношении Сергея и Виолетты Биде в России возбудили уголовное дело о самовольном оставлении части, поскольку оба состояли в рядах Росгвардии. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

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Метки: Коммунисты России   Сергей Бида   намёк   партия   портрет   троцкий   шпажист   
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38  комментариев
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Этой гниде надо счёт выставить! Она тренировалась, и жила за счёт налогоплательщиков, а не на свои, пусть возвращает мразь!
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6k
livaneth 3 минуты назад
Виктор Иванович Беленко дожил до 76 лет и умер своей смертью. Это тоже намёк.
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49k
Максим Т. 3 минуты назад
Так надо не портреты отправлять, а Меркадера
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3k
portroy 12 минут назад
Не пойму, вот уехал человек, чего до него докопались? У него иные взгляды на жизнь, он хочет успеть построить свою спортивную карьеру и достигает этого доступными способами.
Почему он должен был забить на дело своей жизни?

Кстати, если парень что-то завоюет, через лет 50 будут писать "русский спортсмен победил там-то", как про многих уехавших в 1917 году писали в совке. А про дебила из КПРФ никто и не вспомнит через пару месяцев после его смерти...
А уж угрозы убийством(читай терроризм), это совсем для дикарей, ИМХО.
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2k
Igor Grishaev 21 минуту назад
Чемпионы, народные артисты.. шелупонь, арлекины, деклассированные элементы. В России дворников не хватает и рабочих на заводах, а то что эта псевдо-интеллигенция сбежала (по имени "говно", как говорил старик Ульянов)-спортсмены и артисты, поющие под фанеру-, так воздух в стране будет чище
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3k
Пионер зрелого возраста Полчаса назад
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович от имени всех патриотов отправил российскому шпажисту Сергею Биде, сбежавшему в сентябре 2023 года вместе с супругой Виолеттой (тоже шпажисткой) в США, портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого, который, как мы знаем по учебникам истории, закончил не очень хорошо.

--------------------

Интересно, а почему никто их разного рода клоунов из псевдокоммунистических партий, не отправили и никогда не отправят подобного рода угрозы таким государственным преступникам, спокойно покинувшим страну, как чубайс?!? Сколько преступлений на счету только этой мрази, начиная ещё с преступной "приватизации?!?"

Может потому, что от их подельников, продолжающих править страной, может такой куй прилететь, что мало не покажется?!? На чубайсах не попиаришься!
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114
Игорь Полчаса назад
Перевёртыши, как многие из наших спортсменов, сменивших гражданство ради денег и сомнительной спортивной славы... но век спортсменов не долог - если особых результатов не покажут, сладко не будет...
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2k
Alexander Gorn 46 минут назад
Вот только СССР мог себе позволить грохнуть Троцкого, а РФ даже с этой парочкой крыс ничего сделать не может. Потому что Союз: 1) Был основан на мощной идеологии, которой придерживались множество людей и вне его границ. Как следствие, не имел проблем с исполнителями подобных акций. 2) Плевать хотел на реакцию "мирового сообщества" и официально, согласно той же идеологии, оное сообщество в гробу видал как мерзких буржуев-эксплуататоров. 3) Во время Гражданской и соответственно, интервенции на деле показал всем желающим, что у них руки коротки с ним что-то сделать и что бить по таким протянутым куда не надо культяпкам он будет не раздумывая и не сдерживаясь.
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3k
Gusev 51 минуту назад
Что то мне в портрете Троцкого KFC напоминает. Может, это было предложение отобедать, со скидкой?
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140
tttyyyy 51 минуту назад
Судя по плядским ипалам, шпажатся они не туда, куда следует
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2k
taxcop 57 минут назад
Потроллили предателей))
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27k
ВВС 59 минут назад
подобное послание чубайсу высылали?
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19k
SandMANn Час назад
Вот и пусть бояться всю оставшуюся в этой фобии до свиха, что кто-нибудь&когда-нибудь "стук-стук" в дверь. Это их выбор.
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Бл@дь, что за детский сад, один дебил кувалду слал, другой портрет Троцкого. Какой толк что ты ему послал портрет с "намёком", или ты болезный сам поедешь в Америку приводить свой намёк в исполнение? Съэбались они в Америку, да и }{уй с ними. Вот смотрю я на эту самодеятельность и понимаю, это же какие долбойобы находятся у рычагов власти.
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6k
hhwost Час назад
Биде? вы серьёзно!?
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813
Александр 2 часа назад
Да на самом деле,им все равно кто и что пишет ,они на балансе госдепа...
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391k
Алексей 2 часа назад
Комментарий к фото
п.и.д.а.р.а.с. и ш.лю.х.а
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9k
MPEG-8 2 часа назад
Хлопнуть могут сами американцы для инфошума, вон как со Скрипалями.
А, тут будут по всем каналам показывать отравленную шпагу.
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Я хочу от имени компартии "Коммунисты России", от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вёл, и все знают, чем это закончилось. Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида", заявил Малинкович.

Вопрос можно? Малинкович вовсе как то со спортом связан? Или спецслужбы с фехтованием?
Я лучше так обращусь - прошу всех работников рыболовного промысла (не спрашивайте почему рыболовного) собрать команду великолепных шпажистов для победы над бывшим чемпионом! Ну и результаты на весь мир показать! Ура, товарищи!
Малинковича там часом Кличко не кусал?
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69k
doker 2 часа назад
Не настолько "длинные руки" сегодня. Точнее, рук вообще нет - мы же "такие же буржуинские".
Плюнул - утритесь.
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Ну и зачем? Теперь кто угодно, хоть уличный грабитель, врежет им по башке, а стрелки переведут на нас.
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