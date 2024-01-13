Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого

Намёк пугает своей прозрачностью.
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович от имени всех патриотов отправил российскому шпажисту Сергею Биде, сбежавшему в сентябре 2023 года вместе с супругой Виолеттой (тоже шпажисткой) в США, портрет революционера и политического эмигранта Льва Троцкого, который, как мы знаем по учебникам истории, закончил не очень хорошо.
"Я хочу от имени компартии "Коммунисты России", от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вёл, и все знают, чем это закончилось. Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида", — заявил Малинкович.
Напомним, что на днях издание USA Today выпустило интервью с четой российских спортсменов, в котором супруги признались, что хотят выступать за сборную США. Сейчас они пытаются в ускоренном режиме получить американское гражданство, чтобы успеть выступить на ОИ-2024 в Париже.
В отношении Сергея и Виолетты Биде в России возбудили уголовное дело о самовольном оставлении части, поскольку оба состояли в рядах Росгвардии. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник:
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Почему он должен был забить на дело своей жизни?
Кстати, если парень что-то завоюет, через лет 50 будут писать "русский спортсмен победил там-то", как про многих уехавших в 1917 году писали в совке. А про дебила из КПРФ никто и не вспомнит через пару месяцев после его смерти...
А уж угрозы убийством(читай терроризм), это совсем для дикарей, ИМХО.
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Интересно, а почему никто их разного рода клоунов из псевдокоммунистических партий, не отправили и никогда не отправят подобного рода угрозы таким государственным преступникам, спокойно покинувшим страну, как чубайс?!? Сколько преступлений на счету только этой мрази, начиная ещё с преступной "приватизации?!?"
Может потому, что от их подельников, продолжающих править страной, может такой куй прилететь, что мало не покажется?!? На чубайсах не попиаришься!
СССР был прежде всего СУВЕРЕННЫМ государством, а не периферийной капиталистической колонией! Поэтому и вёл себя в своих интересах, без оглядки на кого-либо!
Тоже об этом написал! Таких как чубайс они не тронут, ибо прилетит так, что мало не покажется!
Квачков 10 лет отсидел только за подозрение на покушение на рыжего!
А, тут будут по всем каналам показывать отравленную шпагу.
Вопрос можно? Малинкович вовсе как то со спортом связан? Или спецслужбы с фехтованием?
Я лучше так обращусь - прошу всех работников рыболовного промысла (не спрашивайте почему рыболовного) собрать команду великолепных шпажистов для победы над бывшим чемпионом! Ну и результаты на весь мир показать! Ура, товарищи!
Малинковича там часом Кличко не кусал?
Плюнул - утритесь.