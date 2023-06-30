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«Самый продвинутый» робот явил миру свои художественные способности

«Самый продвинутый» робот явил миру свои художественные способности

Автор:
30 июня 2023 17:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ameca   Ynews   до чего техника дошла   забавно   искусственный интелект   робот   робот-художник   робототехника   
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Ameca, которую её разработчики описывают как самого передового робота-гуманоида в мире, продемонстрировала свои художественные навыки. Совсем недавно она пыталась смешно пошутить, а на этот раз её попросили нарисовать милого котика. Смотрим, что получилось.


Ameca — детище стартапа Engineered Arts из Корнуолла (Великобритания). Робот, несомненно, похож на настоящего человека и может отображать на лице различную мимику — подмигивать, поджимать губы, морщить нос.


В последнем видео, размещенном на YouTube-канале Engineered Arts, Амеке дали маркер и доску и попросили нарисовать «симпатичного» кота.



Начав рисовать, Амека объясняет, почему, по её мнению, в кошках есть «что-то особенное».


Кажется, они всегда знают, что нам нужно. Будь то объятия, когда мы чувствуем себя подавленными, или игривое почесывание за ушами, когда нам нужно взбодриться, они всегда рядом с нами.


Примерно через 30 секунд Амека заявляет, что ее шедевр готов. Исследователь говорит, что рисунок похож на эскиз, на что робот явно обижается и отвечает:


Если вам не нравится мое искусство, вы, вероятно, просто не понимаете искусство.


Ameca использует для рисования модель преобразования текста в изображение под названием Stable Diffision.


Хотя ее кошка довольно проста, многие поклонники Амеки в восторге от этого рисунка. Вот лишь несколько комментариев на YouTube:


Она ведёт линию так утончённое, так осторожно поднимает маркер после каждого штриха... Как настоящий художник, делающий набросок.


Он лучше, чем любой кот, которого я когда-либо рисовал. Потрясающий рисунок!


Ну, кот получился так себе, плохонький. Но быть плохим художником сегодня модно.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ameca   Ynews   до чего техника дошла   забавно   искусственный интелект   робот   робот-художник   робототехника   
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2k
Saplus 2 часа назад
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30k
Юрий 9 минут назад
Вот как надо!

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6k
Elena Ki Полчаса назад
На яндекс.играх есть игра в крокодила с ИИ. Надо рисовать на экране, а ИИ (якобы) будет стараться угадать. На самом деле там просто по кругу одни и те же слова перебираются. Иногда ИИ не угадывает то, что раньше угадывал, а рисунки идентичны. Иногда не угадывает простейшие понятия, например - круг. Как можно не угадать круг, если нарисован круг? На два-три раза игрушка, потом надоедает. Главное, непонятно - если ИИ угадал, кто выиграл? Я, потому что понятно изобразила или ИИ потому что нашел аналогии в своих мозгах, сопоставил, выдал несколько примерно подходящих понятий и в конце концов получил совпадение? Но слова, которые он перебирает, иногда и близко не лежат к тому, что нарисовано. Понятно, что все случайно. Я думала, будет интереснее.
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66k
Дворняга 40 минут назад
"Если вам не нравится мое искусство, вы, вероятно, просто не понимаете искусство"

Как утончённо обозвала людей дураками. ИИ начинает хамить.
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5k
B@r@bux Час назад
Смешно - учат принтер рисовать.
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5k
Трям 2 часа назад
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