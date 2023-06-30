«Самый продвинутый» робот явил миру свои художественные способности

Начав рисовать, Амека объясняет, почему, по её мнению, в кошках есть «что-то особенное».

Кажется, они всегда знают, что нам нужно. Будь то объятия, когда мы чувствуем себя подавленными, или игривое почесывание за ушами, когда нам нужно взбодриться, они всегда рядом с нами.