Ameca, которую её разработчики описывают как самого передового робота-гуманоида в мире, продемонстрировала свои художественные навыки. Совсем недавно она пыталась смешно пошутить, а на этот раз её попросили нарисовать милого котика. Смотрим, что получилось.
Ameca — детище стартапа Engineered Arts из Корнуолла (Великобритания). Робот, несомненно, похож на настоящего человека и может отображать на лице различную мимику — подмигивать, поджимать губы, морщить нос.
В последнем видео, размещенном на YouTube-канале Engineered Arts, Амеке дали маркер и доску и попросили нарисовать «симпатичного» кота.
Начав рисовать, Амека объясняет, почему, по её мнению, в кошках есть «что-то особенное».
Кажется, они всегда знают, что нам нужно. Будь то объятия, когда мы чувствуем себя подавленными, или игривое почесывание за ушами, когда нам нужно взбодриться, они всегда рядом с нами.
Примерно через 30 секунд Амека заявляет, что ее шедевр готов. Исследователь говорит, что рисунок похож на эскиз, на что робот явно обижается и отвечает:
Если вам не нравится мое искусство, вы, вероятно, просто не понимаете искусство.
Ameca использует для рисования модель преобразования текста в изображение под названием Stable Diffision.
Хотя ее кошка довольно проста, многие поклонники Амеки в восторге от этого рисунка. Вот лишь несколько комментариев на YouTube:
Она ведёт линию так утончённое, так осторожно поднимает маркер после каждого штриха... Как настоящий художник, делающий набросок.
Он лучше, чем любой кот, которого я когда-либо рисовал. Потрясающий рисунок!
Ну, кот получился так себе, плохонький. Но быть плохим художником сегодня модно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как утончённо обозвала людей дураками. ИИ начинает хамить.