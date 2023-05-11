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25 ответов на вопрос «Что это за штука?»

25 ответов на вопрос «Что это за штука?»

Автор:
11 мая 2023 16:54
Сообщество : Факты
Метки: объяснения   хочу все знать   что за штука   что это   что это за штука   что это такое: загадочные предметы   что это такое?   
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Когда люди находят вещи, предназначение которых им неясно, проще всего обратиться к коллективному интернет-разуму. И он с удовольствием ответит на все вопросы.

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— Огнетушитель. Осторожно, содержит четыреххлористый углерод.


— Это старинный зажим для пуповины. Вот почему он выполнен в виде аиста!


— Это шпилька или брошь. Если ей 2000 лет, вам следует обратиться к профессионалу, музейному работнику или археологу, для оценки.


— Это похоже на так называемое кресло плантатора. Что-то вроде шезлонга, кресла для отдыха, наклонное, а на поручни можно закинуть ноги.


— Это приспособление для срезания верхушки яиц всмятку.


— Очень похоже на наконечник типа хоупвелл североамериканских индейцев (2 в. до н. э. – 5 в. н. э.). Это ценная находка, которую следует показать специалистам археологического общества.


— Выглядит как подвеска племени Каддо. Доколумбовая эпоха. Это ответ моего отца-археолога.


— Обложки для книги. Обычно они приклеиваются поверх обычной обложки.


— Похоже на приспособление для растяжки кожаных перчаток.

— Это астролябия. Обычно использовалась для навигации, а также для измерения времени и других научных целей.


— Очень похоже на какие-то табачные принадлежности. У моего тестя огромная коллекция табачных банок, подставок для трубок и тому подобного, и многие из них имеют сходство с этой вещью. В рюкзаке должны лежать спички, съемная голова используется для утрамбовки табака в трубке, трость для чистки трубки.


— Это спинка стула викингов.


— Это фигурка сантерианского божества, духа моря Олокуна. В одной руке у него змея, в другой маска. Вещица ритуальная, имеет отношение к сантерии, афрокубинской религии.


— Это старинная мыльница. Маленькие кусочки мыла клали в клетку, и когда люди мыли посуду вручную, мыльницу плескали по воде для мытья посуды, чтобы образовалась пена.


— Это индуистская ритуальная коробка. У нее отсутствует средняя часть, которая должна была находиться в этом центральном отверстии.


— Похоже на пластинку ферротипа (ранние фотографии). Их начали использовать в 1850-х годах.


— Паяльник. Конец, который вы держите, — это головка, обычно медная. На другом конце обычно деревянная ручка.


— Он называется «тека», и в нем находятся реликвии святых. Если можно подтвердить его подлинность, он очень ценен. Каждая из этих реликвий стоит больших денег.


— Очень старая стоматологическая бормашина.


— Это ацтекский календарь.


— Это лампа для китового жира. Выдувное стекло, ручная работа. Очень странный синий цвет. Явно недешевая вещь.


— Это детский ночной горшок.


— Это называется Дженни Хэнивер. Это высушенные коньки или скаты, их специально делают похожими на гротескных монстров.


— Приспособление для того, чтобы сворачивать газеты в «полено» для камина.


— Брошь или булавка с изображением Наполеона.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: объяснения   хочу все знать   что за штука   что это   что это за штука   что это такое: загадочные предметы   что это такое?   
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1k
Rom Час назад
Приходит человек к дантисту, в шкафу стоит старая бормашинка... Тросики, ручка и сверло прям видно, вот, висит. И кто то на столько тупой...что спрашивает - а что это? Хм. Где же это произошло то? )
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2k
khvatich 9 секунд назад
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32k
АнтонПолднев 15 минут назад
Что же у дантиста в шкафу может быть за прибор? Давайте поможем Даше? Моя версия - приспособление для замены масла в КПП болидов Формулы 1.
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23k
sssss3 Полчаса назад
Какой к черту "зажим для пуповины"!
Обычнейшие щипчики, ими сахар рафинад или кусковый в чай или кофе добавляли нормальные люди, а не лезли всей пятернёй в сахарницу. Ручек у них всяких видов полно.
Я такими работаю в растворах кислот, когда нужно что-либо туда поместить или вынуть.
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АнтонПолднев Полчаса назад
Так?
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