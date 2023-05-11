25 ответов на вопрос «Что это за штука?»

Когда люди находят вещи, предназначение которых им неясно, проще всего обратиться к коллективному интернет-разуму. И он с удовольствием ответит на все вопросы.
1. «Стеклянная колба, наполненная жидкостью, внутри которой плавает металлический диск. Что это?»
— Огнетушитель. Осторожно, содержит четыреххлористый углерод.
2. «Устройство, похожее на ножницы, которое я купила много лет назад на барахолке, но до сих пор не знаю, для чего оно»
— Это старинный зажим для пуповины. Вот почему он выполнен в виде аиста!
— Это шпилька или брошь. Если ей 2000 лет, вам следует обратиться к профессионалу, музейному работнику или археологу, для оценки.
— Это похоже на так называемое кресло плантатора. Что-то вроде шезлонга, кресла для отдыха, наклонное, а на поручни можно закинуть ноги.
— Это приспособление для срезания верхушки яиц всмятку.
— Очень похоже на наконечник типа хоупвелл североамериканских индейцев (2 в. до н. э. – 5 в. н. э.). Это ценная находка, которую следует показать специалистам археологического общества.
7. «Найдено в русле ручья в Оук-Хилл, штат Техас. Имеет маленькое отверстие на макушке, которое проходит насквозь»
— Выглядит как подвеска племени Каддо. Доколумбовая эпоха. Это ответ моего отца-археолога.
8. «Помогите определить, что это такое и для чего использовалось? Передано родственниками из Великобритании»
— Обложки для книги. Обычно они приклеиваются поверх обычной обложки.
— Похоже на приспособление для растяжки кожаных перчаток.
— Это астролябия. Обычно использовалась для навигации, а также для измерения времени и других научных целей.
— Очень похоже на какие-то табачные принадлежности. У моего тестя огромная коллекция табачных банок, подставок для трубок и тому подобного, и многие из них имеют сходство с этой вещью. В рюкзаке должны лежать спички, съемная голова используется для утрамбовки табака в трубке, трость для чистки трубки.
12. "Эта вещь сделана из очень толстой древесины твердых пород. К сожалению, возраст неизвестен. Подарена другом семьи»
— Это спинка стула викингов.
— Это фигурка сантерианского божества, духа моря Олокуна. В одной руке у него змея, в другой маска. Вещица ритуальная, имеет отношение к сантерии, афрокубинской религии.
14. «Какой-то антиквариат 1800-х годов, необходимо выяснить, что это такое, для школьного проекта»
— Это старинная мыльница. Маленькие кусочки мыла клали в клетку, и когда люди мыли посуду вручную, мыльницу плескали по воде для мытья посуды, чтобы образовалась пена.
— Это индуистская ритуальная коробка. У нее отсутствует средняя часть, которая должна была находиться в этом центральном отверстии.
— Похоже на пластинку ферротипа (ранние фотографии). Их начали использовать в 1850-х годах.
— Паяльник. Конец, который вы держите, — это головка, обычно медная. На другом конце обычно деревянная ручка.
— Он называется «тека», и в нем находятся реликвии святых. Если можно подтвердить его подлинность, он очень ценен. Каждая из этих реликвий стоит больших денег.
— Очень старая стоматологическая бормашина.
— Это ацтекский календарь.
21. «Предмет из синего стекла, найденный на распродаже. Около 13 см в высоту с отверстием в верхней части»
— Это лампа для китового жира. Выдувное стекло, ручная работа. Очень странный синий цвет. Явно недешевая вещь.
— Это детский ночной горшок.
— Это называется Дженни Хэнивер. Это высушенные коньки или скаты, их специально делают похожими на гротескных монстров.
— Приспособление для того, чтобы сворачивать газеты в «полено» для камина.
— Брошь или булавка с изображением Наполеона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Обычнейшие щипчики, ими сахар рафинад или кусковый в чай или кофе добавляли нормальные люди, а не лезли всей пятернёй в сахарницу. Ручек у них всяких видов полно.
Я такими работаю в растворах кислот, когда нужно что-либо туда поместить или вынуть.