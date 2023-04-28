18 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно

Что это за штуки? Ведь они явно были сделаны с какой-то целью! Только вот не всегда эта цель понятна с первого взгляда на предмет, если к нему нет описания или инструкции. Хорошо, что есть Интернет, а в нём — отзывчивые люди, готовые прийти на помощь.