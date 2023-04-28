18 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно

Что это за штуки? Ведь они явно были сделаны с какой-то целью! Только вот не всегда эта цель понятна с первого взгляда на предмет, если к нему нет описания или инструкции. Хорошо, что есть Интернет, а в нём — отзывчивые люди, готовые прийти на помощь.
1. «Эту штуку нашёл мой сын, и мы понятия не имеем, что это такое. Жена говорит, что тоже не знает»
— Как я ржу! У меня тоже есть такая в кухонном ящике. Когда я впервые её увидел, тоже страшно удивился. Оказалось, это подставка для мерного стакана.
2. «Небольшой литой металлический столик, к которому прилагается металлический конус на ручке. Что это?»
— Это приспособление для изготовления вафельных рожков. Волшебная вещь!
3. «Нашла эти крошечные коричневые гранулы поверх второго наматрасника, прямо под подушкой моего мужа. У нас есть кошки, но эти крупинки не похожи на их помёт»
— Похоже на пену из матраса. Она проникает через ткань и затем превращается в шарики.
— Похоже на ёмкость для выгонки цветочных луковиц.
5. «В подвале дома, который мы снимаем, висит вот такая конструкция с какими-то пластиковыми крючками/зажимами»
— Очень похоже на мою витрину для бейсболок.
6. «Пластиковое кольцо с тремя относительно острыми металлическими когтями, найдено на пляже в Шотландии»
— Это приспособление для вытягивания рыболовных сетей.
— Она для вывода проводов через стену, где-то еще должна быть такая же.
8. «Я нашла эту безделушку в коробке с драгоценностями. Большой диск скользит вверх и вниз по цепи»
— Это старинная цепочка для женских часов.
— Это держатель для салфеток.
10. «Мы с женой уехали в отпуск на неделю, пока мои родственники присматривали за нашими детьми. Вернувшись, нашли этот загадочный предмет в холодильнике»
— Это небольшая ручка, которая запирает/отпирает металлические стержни, разделяющие средний ящик. Она свободно скользит по горизонтали и вертикали, разделяя ящик на прямоугольники любого размера, но для блокировки её нужно повернуть. Вероятно, кто-то слишком сильно крутил или двигал её, не разблокировав.
— На таких стенках раньше вешали таблички с названием района или местности. Обычно устанавливались строителями.
12. «Стеклянный предмет около 25 см в высоту. Он полый, со сквозным отверстием, так что это точно не ваза»
— Это подсвечник. У меня было два таких.
— Эта штука используется для измерения высоты сетки в теннисе. Крюк висит на верхней части сетки, и сетка затягивается до тех пор, пока мяч не коснется травы.
— Похожи на старинные подставки под ножки для мебели или пианино, для защиты пола от царапания.
15. «Что это за деревянные/пластиковые панели перед дверями? Увидели в маленьком городке в Испании»
— Это чтобы уличные собаки мочились не на дверь, а на выставленные перед ней панели.
— Это подставка для барного инвентаря.
17. «Что это за маленький выступ на донышке бутылки с лосьоном? Я видел такие несколько раз, но понятия не имею, для чего они»
— Это корректировочная метка. С помощью этого выступа вращающиеся бутылочки выравниваются во время производственного процесса перед приклеиванием этикетки.
18. «В общежитии моего колледжа есть такие штуки, по несколько на каждом этаже. Здание было построено в 1969 году»
— Похоже на телефонную будку. Может быть, там были установлены телефонные автоматы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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