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18 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно

18 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно

Автор:
28 апреля 2023 14:49
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: вопросы и ответы   что за   что за штука   что это вообще   что это вообще такое?   что это за штука   что это такое   
4485
19

Что это за штуки? Ведь они явно были сделаны с какой-то целью! Только вот не всегда эта цель понятна с первого взгляда на предмет, если к нему нет описания или инструкции. Хорошо, что есть Интернет, а в нём — отзывчивые люди, готовые прийти на помощь.

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— Как я ржу! У меня тоже есть такая в кухонном ящике. Когда я впервые её увидел, тоже страшно удивился. Оказалось, это подставка для мерного стакана.


— Это приспособление для изготовления вафельных рожков. Волшебная вещь!


— Похоже на пену из матраса. Она проникает через ткань и затем превращается в шарики.


— Похоже на ёмкость для выгонки цветочных луковиц.


— Очень похоже на мою витрину для бейсболок.


— Это приспособление для вытягивания рыболовных сетей.


— Она для вывода проводов через стену, где-то еще должна быть такая же.


— Это старинная цепочка для женских часов.


— Это держатель для салфеток.


— Это небольшая ручка, которая запирает/отпирает металлические стержни, разделяющие средний ящик. Она свободно скользит по горизонтали и вертикали, разделяя ящик на прямоугольники любого размера, но для блокировки её нужно повернуть. Вероятно, кто-то слишком сильно крутил или двигал её, не разблокировав.


— На таких стенках раньше вешали таблички с названием района или местности. Обычно устанавливались строителями.


— Это подсвечник. У меня было два таких.


— Эта штука используется для измерения высоты сетки в теннисе. Крюк висит на верхней части сетки, и сетка затягивается до тех пор, пока мяч не коснется травы.


— Похожи на старинные подставки под ножки для мебели или пианино, для защиты пола от царапания.


— Это чтобы уличные собаки мочились не на дверь, а на выставленные перед ней панели.


— Это подставка для барного инвентаря.


— Это корректировочная метка. С помощью этого выступа вращающиеся бутылочки выравниваются во время производственного процесса перед приклеиванием этикетки.


— Похоже на телефонную будку. Может быть, там были установлены телефонные автоматы.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вопросы и ответы   что за   что за штука   что это вообще   что это вообще такое?   что это за штука   что это такое   
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4  комментария
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
ПО КОТОРОМУ КРУГУ ВЫ ГОНЯЕТЕ ЭТИ "ЗАГАДОЧНЫЕ" ПРЕДМЕТЫ?
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62
Deon Bublikoff 19 минут назад
Стеклянный подставки под мебель это прямо предел мечтаний. Так и слышу их похрустывание под роялем )))
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3k
samtel 24 минуты назад
Подставка для мерного стакана?
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2k
Andrey Selin 47 минут назад
«Нашла эти крошечные коричневые гранулы поверх второго наматрасника, прямо под подушкой моего мужа. У нас есть кошки, но эти крупинки не похожи на их помёт»
Это ваш с мужем помёт, кретины.
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