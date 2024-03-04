Бурятский костолом на время разбил хребет коровы и заработал 1,5 млн рублей

В Улан-Удэ завершился международный чемпионат по разбиванию хребтовой кости домашнего скота. Накал страстей в странном, но колоритном турнире был невероятным. Участники себя не щадили. Шестеро сломали руки. Всего в национальном турнире принимали участие 598 человек. Два дня жители Бурятии и других регионов России, а также Монголии и Китая выясняли, кто из них лучший костолом.

Лучшим в итоге оказался уроженец Бурятии Амур Гончиков. Судьи признали его победителем после третьего круга, соперник из Монголии сдаваться никак не хотел. Тем не менее обладатель самого крепкого кулака смог "выбить" себе призовые в виде 1,5 млн рублей.