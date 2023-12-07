33 случая абсурдной упаковки товаров

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Сегодня пластик повсюду - от устройств до школьных принадлежностей, предметов декора, мебели. С 1980-х годов мировое потребление пластика выросло в шесть раз. Мы кладем еду в пластиковые контейнеры, вещи — в пластиковые пакеты, даже накрываемся пластиком, если нужно (плащ в дождливый день точно пригодится). А как грешат производители с упаковкой товаров, которые в ней не нуждаются. Смотрите сами.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Считаю "проблему" пластика абсолютно высосанной из пальца. Пластик реально облегчает жизнь человеку.
А утилизационный сбор для производителей пластика решит проблему на раз - сразу озаботятся и все придумают.
Любой, кто резал болванки в своё время такие коробки покупал упаковками.
В вощеную бумагу заворачивать? Так она жесткая, банан помнется.
Наверное какая-то статуя
Подруга в аптеке работает фармацевтом, говорила, что таблетка диаметром в десять миллиметров упакована в упаковку десять на десять сантиметров.
Таблетка - Виагра.