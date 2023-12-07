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33 случая абсурдной упаковки товаров

33 случая абсурдной упаковки товаров

Автор:
07 декабря 2023 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: загрязнение   пластик   проблема   продукт   товар   упаковка   
2732
34

Сегодня пластик повсюду - от устройств до школьных принадлежностей, предметов декора, мебели. С 1980-х годов мировое потребление пластика выросло в шесть раз. Мы кладем еду в пластиковые контейнеры, вещи — в пластиковые пакеты, даже накрываемся пластиком, если нужно (плащ в дождливый день точно пригодится). А как грешат производители с упаковкой товаров, которые в ней не нуждаются. Смотрите сами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: загрязнение   пластик   проблема   продукт   товар   упаковка   
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33  комментария
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354
iskra 2 часа назад
Ну,ващета,большинство показанных случаев - это защита от воровства,от потери микроскопических посылок,сохранение свежести овощей и фруктов. Есть и перебор,конечно,но это издержки автоматизации производства. К тому же все больше используют биоразлагаемую пленку.
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6k
Атомный Крот 12 минут назад
Стройматериала, дорожное покрытие - да кучу всего можно делать из старого пластика, если заняться. Но все это стоит денег, а денег капиталист вкладывать не любит.

Считаю "проблему" пластика абсолютно высосанной из пальца. Пластик реально облегчает жизнь человеку.

А утилизационный сбор для производителей пластика решит проблему на раз - сразу озаботятся и все придумают.
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178
ApolloOne 13 минут назад
С пустой коробкой от диска - вообще не в тему.
Любой, кто резал болванки в своё время такие коробки покупал упаковками.
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Поубивать хочется этих "упаковщиков" !
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3k
Нюся 45 минут назад
В Европе это сплошь и рядом. Люди не заморачиваются хранением. Наблюдала в разных странах как вечером затовариваются. всё на 1 раз. нарезка колбасы или ветчины, или сыра на завтра к завтраку. на ужин кусок мяса или птицы, чтоб только на сковородку кинуть. Один фрукт или крошечная упаковка ягод.
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62k
pynh 46 минут назад
Комментарий к фото
лучше без упаковки? нарезанный перец? серьезно?
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274
Катюшка 49 минут назад
Комментарий к фото
Вообще-то, это тушь для ресниц, а не крем от морщин
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11k
Фомич 59 минут назад
Как мы сумели выжить в то ужасное время, когда не было пластика?! Масло отрезали от большого куба и заворачивали в бумагу, хлеб и булку несли без всякой упаковки в простой авоське, сметану можно было уносить в своей банке, которой пользовались месяцами, если случайно не разбивали...Да нам ордена надо выдавать!
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16k
GROMOZEKA Час назад
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58k
dima423 Час назад
Все решается элементарно...просто надо ввести налог или акциз на упаковочный пластик) Сразу бизнес решит что он очень переживает за экологию...
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6
Lyzer dima423 Полчаса назад
Не решается. Бизнес решит, что за акциз должен заплатить ты.
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9k
Oleg Час назад
лучше так, чем, когда вместо заказа тебе придёт груда битого стекла...
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114k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
24. Ну, зубочистки-то упакованы в целлофан. И гигиенично и биоразлагаемо на 100%!
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38k
Dobry vojak Svejk Час назад
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10k
hairov 2 часа назад
Меня бесит когда маленькая таблетка в большой упаковке, а коробка еще больше
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221
Андрей Федоров hairov 2 часа назад
если завернуть маленькую таблетку в маленький пакетик, то есть не маленькая вероятность, что по дороге от аптеки вы её где-нибудь про... э-э-э-любите и останетесь без таблетки. а они нынче не дешевы
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173
Александра С hairov Час назад
В огромные по сравнению с таблеткой упаковки предназначены для очень недешевых препаратов.
Подруга в аптеке работает фармацевтом, говорила, что таблетка диаметром в десять миллиметров упакована в упаковку десять на десять сантиметров.
Таблетка - Виагра.
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26
SRGee 2 часа назад
Удивляюсь, как в СССР всё продавалось без этих пластиковых пакетов... А сейчас попроси в магазине не класть хлеб в пакетик... бабка-продавщица!!! выпучивает глаза и страшно))) ругается
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