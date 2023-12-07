33 случая абсурдной упаковки товаров

Сегодня пластик повсюду - от устройств до школьных принадлежностей, предметов декора, мебели. С 1980-х годов мировое потребление пластика выросло в шесть раз. Мы кладем еду в пластиковые контейнеры, вещи — в пластиковые пакеты, даже накрываемся пластиком, если нужно (плащ в дождливый день точно пригодится). А как грешат производители с упаковкой товаров, которые в ней не нуждаются. Смотрите сами.