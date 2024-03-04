Детское кладбище возрастом 2700 лет обнаружено в Турции

Самой интересной была пифосная или кубическая могила VI века до н. э., в которую в IV веке до н. э. поместили ещё одно пифосное погребение. Также в ней нашли шесть терракотовых статуэток богинь и бронзовую булавку в виде лошадиной ноги.

"Первое захоронение в пифосе было сделано в VI веке до н. э., а затем, спустя примерно 200 лет, в IV веке до н. э., то есть в позднеклассический период, было сделано второе захоронение", — сказал профессор Омер Кан Йылдырым.