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Детское кладбище возрастом 2700 лет обнаружено в Турции

Детское кладбище возрастом 2700 лет обнаружено в Турции

Автор:
04 марта 2024 10:00
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Бозджаада   Тенедос   Турция   археолог   захоронение   кладбище   
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В ходе раскопок на острове Бозджаада были найдены древние захоронения. Бозджаада (также Тенедос) — небольшой остров в северной части Эгейского моря, к юго-востоку от пролива Дарданеллы.

Название Тенедос связано с именем легендарного героя Тенеса, который правил островом во время Троянской войны.

Согласно легенде, Тенедос был перевалочным пунктом греческого войска под командованием Агамемнона во время Троянской войны. Остров использовался Ксерксом в качестве базы во время Персидской войны.

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Новые открытия сделаны в ходе раскопок под руководством Турана Такаоглу, профессора археологического факультета Университета Чанаккале Онсекиз Март.

В 2023 года в районе некрополя было обнаружено множество детских могил. Примечательно, что детей хоронили разным образом. Их хоронили вместе с ритуальными принадлежностями в пифосах, амфорах и шахтовых гробницах.

Самой интересной была пифосная или кубическая могила VI века до н. э., в которую в IV веке до н. э. поместили ещё одно пифосное погребение. Также в ней нашли шесть терракотовых статуэток богинь и бронзовую булавку в виде лошадиной ноги.

"Первое захоронение в пифосе было сделано в VI веке до н. э., а затем, спустя примерно 200 лет, в IV веке до н. э., то есть в позднеклассический период, было сделано второе захоронение", — сказал профессор Омер Кан Йылдырым.

"Когда мы смотрим на общие характеристики артефактов, на то, как изображены богини, как они одеты, мы можем определить верования, которые преобладали в тот период, понять отношение к похороненным детям. Если оценивать эти артефакты с точки зрения истории, то стилистические и аналоговые особенности показывают, что они были изготовлены примерно 2700 лет назад и положены в могилу ребёнка, умершего в раннем возрасте".

"Одежда, изображённая на статуэтках, относится к фригийской культуре, отражает культ Кибелы, а также Диониса. Это и говорит нам о доминирующей религии в IV веке до н. э. на Тенедосе", — добавил Йылдырым.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бозджаада   Тенедос   Турция   археолог   захоронение   кладбище   
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