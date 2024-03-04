Детское кладбище возрастом 2700 лет обнаружено в Турции

В ходе раскопок на острове Бозджаада были найдены древние захоронения. Бозджаада (также Тенедос) — небольшой остров в северной части Эгейского моря, к юго-востоку от пролива Дарданеллы.
Название Тенедос связано с именем легендарного героя Тенеса, который правил островом во время Троянской войны.
Согласно легенде, Тенедос был перевалочным пунктом греческого войска под командованием Агамемнона во время Троянской войны. Остров использовался Ксерксом в качестве базы во время Персидской войны.
Новые открытия сделаны в ходе раскопок под руководством Турана Такаоглу, профессора археологического факультета Университета Чанаккале Онсекиз Март.
В 2023 года в районе некрополя было обнаружено множество детских могил. Примечательно, что детей хоронили разным образом. Их хоронили вместе с ритуальными принадлежностями в пифосах, амфорах и шахтовых гробницах.
Самой интересной была пифосная или кубическая могила VI века до н. э., в которую в IV веке до н. э. поместили ещё одно пифосное погребение. Также в ней нашли шесть терракотовых статуэток богинь и бронзовую булавку в виде лошадиной ноги.
"Первое захоронение в пифосе было сделано в VI веке до н. э., а затем, спустя примерно 200 лет, в IV веке до н. э., то есть в позднеклассический период, было сделано второе захоронение", — сказал профессор Омер Кан Йылдырым.
"Когда мы смотрим на общие характеристики артефактов, на то, как изображены богини, как они одеты, мы можем определить верования, которые преобладали в тот период, понять отношение к похороненным детям. Если оценивать эти артефакты с точки зрения истории, то стилистические и аналоговые особенности показывают, что они были изготовлены примерно 2700 лет назад и положены в могилу ребёнка, умершего в раннем возрасте".
"Одежда, изображённая на статуэтках, относится к фригийской культуре, отражает культ Кибелы, а также Диониса. Это и говорит нам о доминирующей религии в IV веке до н. э. на Тенедосе", — добавил Йылдырым.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- От подводного кладбища до многоэтажки: 14 самых необычных кладбищ мира
- "Ах, какой был мужчина!" Звезда турецких сериалов разочаровал поклонниц, отдавших за встречу с ним по 50 тыс. рублей
- В Турции два грузовика протаранили второй этаж частного дома
- В Казахстане разгромили православное кладбище и украли церковную утварь
- В Турции поймали банду девушек, обокравших полсотни квартир русскоязычных граждан