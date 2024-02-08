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В Турции поймали банду девушек, обокравших полсотни квартир русскоязычных граждан

В Турции поймали банду девушек, обокравших полсотни квартир русскоязычных граждан

Автор:
08 февраля 2024 17:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Мерсин   Турция   воры   девушки   кражи   полиция   
3693
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Общий ущерб - больше $1,5 миллионов. В полиции уже сообщили, что потерпевшим ничего не вернут.

В турецком городе Мерсин объявилась банда, регулярно обносившая квартиры русских. Почему-то выбрали именно наших граждан - неясно. Может быть считали, что полиция не будет особенно возиться с приезжими, даже если те прибегут с заявлениями.

Так что преступники выбирали жертву, следили за её квартирой, потом взламывали дверь и выносили всё ценное. В составе банды шуровало 10 девушек и пара мужиков, но на дело ходили именно представительницы слабого пола. В сумме они обокрали больше 50 квартир и утащили ценностей на 1,5 миллиона долларов.

Когда информация об этом просочилась в СМИ, полиции всё-таки пришлось вмешаться.

Преступников вычислили и задержали, при себе у них был целый арсенал отмычек, отвёрток и остальных инструментов для взлома. Среди преступниц была пара несовершеннолетних девушек - их отпустили после допроса. Остальным светят реальные сроки, хотя потерпевшие всё равно не довольны работой силовиков. Те им сразу заявили, что ничего из похищенного не вернут, а количество квартирных краж якобы занизили. Теперь жертвы налётов надеются на встречу с местным губернатором, может хоть он наведёт порядок в этом деле.

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Метки: Видео   Мерсин   Турция   воры   девушки   кражи   полиция   
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9  комментариев
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55k
Опиум для народа 6 часов назад
Что-то сомневаюсь что там хаты людей из простого народа. Так что пох"й, не обеднеют. Пусть еще и квартиры отожмут.
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10k
АСИСЯЙ 39 минут назад
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15k
Vital Idol 2 часа назад
пригляделся, точно чурки!
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
В Турции огромная инфляция и видать банковская система не стабильна, поэтому держали наличными дома..
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31k
Григорий 5 часов назад
Т.е. в среднем они выносили от 100 тысяч долларов за объект. Зачем держать дома такие средства? Телек никто воровать со стены не будет, телефон всегда с собой. Остаются только цацки, супер дорогие новые сумки и налик.
Вот как-то не жалко этих ребят.
p.s.
Но при этом турецкие копы показали, что у них беззаконие и они обезьяны безрукие.
Не представляю такое у нас, даже цыгана-бы выловили и за уши подвесили.
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446
Eric Cartman 5 часов назад
И тут бегунков поимели. В Мерсин из-за того, что там недвижка дешевле, чем в той же Анталии много таких понаехало. Для многих местных и не очень страждущих корм завезли, короче.
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34k
Юр21 6 часов назад
Покуй на побегушников, пусть о них заботится демократия.
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