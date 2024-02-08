В Турции поймали банду девушек, обокравших полсотни квартир русскоязычных граждан

Общий ущерб - больше $1,5 миллионов. В полиции уже сообщили, что потерпевшим ничего не вернут.
В турецком городе Мерсин объявилась банда, регулярно обносившая квартиры русских. Почему-то выбрали именно наших граждан - неясно. Может быть считали, что полиция не будет особенно возиться с приезжими, даже если те прибегут с заявлениями.
Так что преступники выбирали жертву, следили за её квартирой, потом взламывали дверь и выносили всё ценное. В составе банды шуровало 10 девушек и пара мужиков, но на дело ходили именно представительницы слабого пола. В сумме они обокрали больше 50 квартир и утащили ценностей на 1,5 миллиона долларов.
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Когда информация об этом просочилась в СМИ, полиции всё-таки пришлось вмешаться.
Преступников вычислили и задержали, при себе у них был целый арсенал отмычек, отвёрток и остальных инструментов для взлома. Среди преступниц была пара несовершеннолетних девушек - их отпустили после допроса. Остальным светят реальные сроки, хотя потерпевшие всё равно не довольны работой силовиков. Те им сразу заявили, что ничего из похищенного не вернут, а количество квартирных краж якобы занизили. Теперь жертвы налётов надеются на встречу с местным губернатором, может хоть он наведёт порядок в этом деле.
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Вот как-то не жалко этих ребят.
p.s.
Но при этом турецкие копы показали, что у них беззаконие и они обезьяны безрукие.
Не представляю такое у нас, даже цыгана-бы выловили и за уши подвесили.