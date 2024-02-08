В Турции поймали банду девушек, обокравших полсотни квартир русскоязычных граждан

В турецком городе Мерсин объявилась банда, регулярно обносившая квартиры русских. Почему-то выбрали именно наших граждан - неясно. Может быть считали, что полиция не будет особенно возиться с приезжими, даже если те прибегут с заявлениями.

Так что преступники выбирали жертву, следили за её квартирой, потом взламывали дверь и выносили всё ценное. В составе банды шуровало 10 девушек и пара мужиков, но на дело ходили именно представительницы слабого пола. В сумме они обокрали больше 50 квартир и утащили ценностей на 1,5 миллиона долларов.