Во Владивостоке мужчина решил своеобразно признаться в любви

Он нанес краской надпись Akosh+Sasha на памятнике истории — Поспеловской батарее Владивостокской крепости.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный мужчина нанес краской из баллончика надпись на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости, на острове Русском во Владивостоке.
Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha".
"Выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на Поспеловской батарее во Владивостоке… По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников)", - говорится в сообщении.
Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей, назначены экспертизы, устанавливается лицо, причастное к преступлению.
Владивостокская крепость — самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.
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Подписчик прислал видео из Владивостока. Пишут, что иностранные специалисты культурно обогатили памятник федерального значения «Поспеловская батарея».
Судя по всему, некий «Акош» ( или как там правильно), таким образом признался в любви любительнице «восточных сказок» (которая не читает наш канал, а значит мы будем читать про неё) по имени Александра (хотя исключать то, что это его парень тоже нельзя).
«Отсюда вопрос: в чем Вы здесь видите проблему и нет ли в этом стремления ограничить присутствие в стране разных культур?» (https://t.me/mnogonazi/15184)https://t.me/mnogonazi/15184)
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Биомусор это, а не мужчина.