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Для кого мусор, а для кого - сокровище: 30 находок из секонд-хендов

Для кого мусор, а для кого - сокровище: 30 находок из секонд-хендов

Автор:
04 марта 2024 08:22
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   находки   покупки   секонд-хенд   
1838
31

Чего только не встретишь на благотворительных распродажах и в секонд-хендах: от приятных неожиданностей вроде бижутерии Сваровски до жутких кукол и полной дичи вроде космического ликвидатора инопланетных шаров. Вот лишь некоторые из странных трофеев, которыми похвастались пользователи сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   находки   покупки   секонд-хенд   
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Гомерчик 2 часа назад
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Alex Roland 2 минуты назад
Это не нос .. это что то другое ... с крыльями ...
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