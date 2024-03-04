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Чего только не встретишь на благотворительных распродажах и в секонд-хендах: от приятных неожиданностей вроде бижутерии Сваровски до жутких кукол и полной дичи вроде космического ликвидатора инопланетных шаров. Вот лишь некоторые из странных трофеев, которыми похвастались пользователи сети.
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2. "Я купила эту милаху за 5 евро. Оказалось, это фигурка авторства Джемы Холланд 50-х годов, которая стоит сейчас 250 долларов"
7. "Искала подарки к Рождеству и наткнулась на брошь за 5 долларов в идеальном состоянии. Оказалось, в обычном магазине она стоит 65. Реакция бабушки - бесценна"
8. "Раздвижное кресло за 75 долларов, в магазине оно стоит 1 000. Кошка не входит в стоимость".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: интересное находки покупки секонд-хенд
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