30 милых, необычных и пугающих находок из секонд-хендов

Чего только не встретишь на благотворительных распродажах и в секонд-хендах: от приятных неожиданностей вроде бижутерии Сваровски до жутких кукол и полной дичи вроде космического ликвидатора инопланетных шаров. Вот лишь некоторые из странных трофеев, которыми похвастались пользователи сети.