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30 милых, необычных и пугающих находок из секонд-хендов

30 милых, необычных и пугающих находок из секонд-хендов (31 фото)

Автор:
17 февраля 2021 22:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   находки   покупки   секонд-хенд   
785
31

Чего только не встретишь на благотворительных распродажах и в секонд-хендах: от приятных неожиданностей вроде бижутерии Сваровски до жутких кукол и полной дичи вроде космического ликвидатора инопланетных шаров. Вот лишь некоторые из странных трофеев, которыми похвастались пользователи сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   находки   покупки   секонд-хенд   
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5  комментариев
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8k
Кыся 20 минут назад
В этот раз хрень какая-то.
Вот реальное везение за 23 евро.
P.S. все аккомы рабочие!
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915
Шурман Час назад
Ну про свадебное шиздеш , если девушка была расстроена в браке то подбрила бы так , на самом деле если сейчас зайти на сайт вторые руки то оно будет стоит от 300 евро . Моя жена свое продала за 750 или 780 не помню . Покупали в те времена за 2600 . Продали потому что место занимает и она сказала что второй раз за муж ни хрена не выйдет и терпи меня до конца своих дней :)))))))))))
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21k
dna72 2 часа назад
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3k
au3 2 часа назад
"Подсвечник с переключателем"

Чего переключатель в подсвечнике переключает?
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17k
babuby au3 Час назад
Режимы яркости переключает.
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