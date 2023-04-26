Дичь, угар и безвкусица: 30 странных находок из секонд-хендов

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Секонд-хенды, комиссионки и прочие барахолки — поистине волшебные места. Только здесь в двух шагах друг от друга можно найти древнюю семейную реликвию, безумный шмот, старую VHS-кассету с празднованием дня рождения бывшей одноклассницы и пылесборники, которые одновременно ужасают и восхищают уровнем безвкусицы.
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15. Можно использовать эту футболку как наряд для встречи курьера, например, и никогда в жизни больше не платить чаевые
26. Пластиковая Эйфелева башня, из которой можно хлебать алкоголь, повесив ее на шею. Совершенно гениальное изобретение
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дичь забавно комиссионки находки покупки секонд-хенд
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