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Дичь, угар и безвкусица: 30 странных находок из секонд-хендов

Дичь, угар и безвкусица: 30 странных находок из секонд-хендов

Автор:
26 апреля 2023 19:14
Сообщество : Жизнь
Метки: дичь   забавно   комиссионки   находки   покупки   секонд-хенд   
1079
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Секонд-хенды, комиссионки и прочие барахолки — поистине волшебные места. Только здесь в двух шагах друг от друга можно найти древнюю семейную реликвию, безумный шмот, старую VHS-кассету с празднованием дня рождения бывшей одноклассницы и пылесборники, которые одновременно ужасают и восхищают уровнем безвкусицы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дичь   забавно   комиссионки   находки   покупки   секонд-хенд   
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7  комментариев
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2k
NIS Полчаса назад
А чё ? Часть вещей вполне себе прикольные :)
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Bar0 13 минут назад
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Bar0 16 минут назад
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16k
K7OO 17 минут назад
Комментарий к фото
Гусары, молчать! Это всего лишь отжималка для цитрусовых.
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Sumrak58100 Полчаса назад
Дебильные товары для дебилов, но сделанные очень умными людьми.
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Porky Pig

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