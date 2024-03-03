FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1221 пост • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Калифорнию накрыла «самая мощная метель в этом столетии»

Калифорнию накрыла «самая мощная метель в этом столетии»

Автор:
03 марта 2024 21:23
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Калифорния   буран   метель   пурга   снег   
827
1
4

На дорогах пробки, а тысячи людей сидят без света. Так солнечный штат встречает весну.

В Калифорнии случился локальный армагеддон. Уже несколько дней бушует снежная буря, которую в СМИ уже окрестили «самой мощной метелью этого столетия». В будущем может будет и покруче, но пока и этой вполне хватило для того, чтобы обесточить 33 тысячи домов и остановить движение на ключевой автостраде.

Встревоженные метеорологи говорят, что к завтрашнему утру в отдельных районах наметёт до 3 метров снега. К этому всё идёт.

В субботу, в горах Сьерра-Невада, скорость ветра была какой-то запредельной. Сообщали о 160 км/час… Возможно, кто-то очень сильно испугался бурана и слегка преувеличил цифру. Но всё равно, ветер там просто сокрушительный, а чрезвычайные службы предупреждают о возможном сходе лавин. Странно, но факт: об угрозе бурана трубили из каждого утюга за несколько дней до его начала. И всё равно несколько групп туристов отправились в горы покататься на лыжах. Пока сообщений о жертвах не было.

А снежный шторм продолжается.

С понедельника по среду в Калифорнии ожидается следующая метель, уже послабей. Хотя и она принесёт в штат до 60 сантиметров снега.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   Калифорния   буран   метель   пурга   снег   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
95k
Херанука Паибалу 44 минуты назад
Грету Туборг, чую, ОБОССУТ с ее потеплением
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
113
Liberman 5 минут назад
В Калифорнии есть горы... И горнолыжные курорты... Чё б и нет? Это ж не Лос-Анжелес показывают. У них уже в начале декабря было что-то подобное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss 6 минут назад
Принимал в Калифорнии Шварценеггер у себя Грету? Вот вам глобальное потепление!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич 6 минут назад
Глобальное Потепление оно такое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
satra 19 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex 47 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283718



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
Набирающие популярность в сообществах
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
Инстересные факты о гостиничном бизнесе на Руси
Инстересные факты о гостиничном бизнесе на Руси
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#кот#в мире#сарказм#Россия#кино#котик
#животные#факты#люди#Китай#США#красота#комментарии
#забавно#история#милота#новости#природа#дети#Юмор
Не водой единой Не водой единой В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега Россияне заняли все призовые места на международном конкурсе ледяных скульптур в Китае Россияне заняли все призовые места на международном конкурсе ледяных скульптур в Китае «Дома заметены по крышу, кто-то роет тоннели»: на Сахалине снежный апокалипсис и власти ввели режим ЧС «Дома заметены по крышу, кто-то роет тоннели»: на Сахалине снежный апокалипсис и власти ввели... «Там нужны сотни миллионов»: глава Карелии заявил, что у региона не хватит денег, чтобы разобраться с сугробами «Там нужны сотни миллионов»: глава Карелии заявил, что у региона не хватит денег, чтобы... Российские коммунальщики случайно снесли Вечный огонь Российские коммунальщики случайно снесли Вечный огонь

На что жалуетесь?

Вернуться