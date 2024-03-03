Калифорнию накрыла «самая мощная метель в этом столетии»

На дорогах пробки, а тысячи людей сидят без света. Так солнечный штат встречает весну.
В Калифорнии случился локальный армагеддон. Уже несколько дней бушует снежная буря, которую в СМИ уже окрестили «самой мощной метелью этого столетия». В будущем может будет и покруче, но пока и этой вполне хватило для того, чтобы обесточить 33 тысячи домов и остановить движение на ключевой автостраде.
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Встревоженные метеорологи говорят, что к завтрашнему утру в отдельных районах наметёт до 3 метров снега. К этому всё идёт.
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В субботу, в горах Сьерра-Невада, скорость ветра была какой-то запредельной. Сообщали о 160 км/час… Возможно, кто-то очень сильно испугался бурана и слегка преувеличил цифру. Но всё равно, ветер там просто сокрушительный, а чрезвычайные службы предупреждают о возможном сходе лавин. Странно, но факт: об угрозе бурана трубили из каждого утюга за несколько дней до его начала. И всё равно несколько групп туристов отправились в горы покататься на лыжах. Пока сообщений о жертвах не было.
А снежный шторм продолжается.
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С понедельника по среду в Калифорнии ожидается следующая метель, уже послабей. Хотя и она принесёт в штат до 60 сантиметров снега.
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капоты в снегу, холодные....
возможно, у них и зимней солярки в Калифорнии-то нету.....