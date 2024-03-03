Калифорнию накрыла «самая мощная метель в этом столетии»

В субботу, в горах Сьерра-Невада, скорость ветра была какой-то запредельной. Сообщали о 160 км/час… Возможно, кто-то очень сильно испугался бурана и слегка преувеличил цифру. Но всё равно, ветер там просто сокрушительный, а чрезвычайные службы предупреждают о возможном сходе лавин. Странно, но факт: об угрозе бурана трубили из каждого утюга за несколько дней до его начала. И всё равно несколько групп туристов отправились в горы покататься на лыжах. Пока сообщений о жертвах не было.

А снежный шторм продолжается.