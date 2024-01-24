«Дома заметены по крышу, кто-то роет тоннели»: на Сахалине снежный апокалипсис и власти ввели режим ЧС

Сахалин замело. На регион обрушился циклон: снег и ветер более 30 м/сек. Местные сообщают, что такого разгула стихии они не видели и прячутся по домам. Но тут тоже есть проблемы: из-за огромного количества осадков, некоторые постройки замело по самую крышу и людям приходится прокапывать тоннели в снегу. У многоэтажных домов замело первые этажи. Чтобы выйти наружу, люди также роют ходы.