Люди с трудом выбираются на улицы, транспорт не ходит. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится несколько дней.
Сахалин замело. На регион обрушился циклон: снег и ветер более 30 м/сек. Местные сообщают, что такого разгула стихии они не видели и прячутся по домам. Но тут тоже есть проблемы: из-за огромного количества осадков, некоторые постройки замело по самую крышу и людям приходится прокапывать тоннели в снегу. У многоэтажных домов замело первые этажи. Чтобы выйти наружу, люди также роют ходы.
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Из-за метели пострадали не только люди. Приют для животных полностью замело и работники учреждения обратились к общественности:
Приюту нужна помощь в откапывании будок, потому что снега очень много. Люди приходят на помощь, откапывают, но ситуация тяжёлая, будки занесены по крышу, мы пытались откопать своими силами. Руки будут требоваться во время всей метели, особенно после неё, чтобы откопать, расчистить территорию. Там сейчас находится 62 собаки.
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Проблемы и у медицинских организаций. Например, чтобы доставить роженицу в больницу, медикам пришлось привезти её на снегоболотоходе, другой транспорт просто застревал в пути.
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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что власти делают всё возможное. Но обстановка сложная.
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Режим ЧС продлится ещё несколько дней. За это время власти рассчитывают наладить бесперебойное снабжение магазинов продуктами и разобраться с расчисткой дорог.
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Но Лимаренко! - Умный!
Сахалин 66-70 гг.