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«Дома заметены по крышу, кто-то роет тоннели»: на Сахалине снежный апокалипсис и власти ввели режим ЧС

«Дома заметены по крышу, кто-то роет тоннели»: на Сахалине снежный апокалипсис и власти ввели режим ЧС

Автор:
24 января 2024 15:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сахалин   ЧС   метель   снегопад   циклон   
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Люди с трудом выбираются на улицы, транспорт не ходит. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится несколько дней.

Сахалин замело. На регион обрушился циклон: снег и ветер более 30 м/сек. Местные сообщают, что такого разгула стихии они не видели и прячутся по домам. Но тут тоже есть проблемы: из-за огромного количества осадков, некоторые постройки замело по самую крышу и людям приходится прокапывать тоннели в снегу. У многоэтажных домов замело первые этажи. Чтобы выйти наружу, люди также роют ходы.

Из-за метели пострадали не только люди. Приют для животных полностью замело и работники учреждения обратились к общественности:

Приюту нужна помощь в откапывании будок, потому что снега очень много. Люди приходят на помощь, откапывают, но ситуация тяжёлая, будки занесены по крышу, мы пытались откопать своими силами. Руки будут требоваться во время всей метели, особенно после неё, чтобы откопать, расчистить территорию. Там сейчас находится 62 собаки.

Проблемы и у медицинских организаций. Например, чтобы доставить роженицу в больницу, медикам пришлось привезти её на снегоболотоходе, другой транспорт просто застревал в пути.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что власти делают всё возможное. Но обстановка сложная.

Режим ЧС продлится ещё несколько дней. За это время власти рассчитывают наладить бесперебойное снабжение магазинов продуктами и разобраться с расчисткой дорог.

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Метки: Видео   Сахалин   ЧС   метель   снегопад   циклон   
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10  комментариев
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14k
Ser 2 часа назад
Да! снег - есть. Давненько столько не было...
Но Лимаренко! - Умный!
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13k
kotovski 3 минуты назад
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4k
lexa 13 минут назад
нытики из Питера , ау
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32k
Владимир Полчаса назад
5 лет жил на Сахалине, и каждый год там сугробы по 5 метров..
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3k
grigorenko vladislav 40 минут назад
Да, снегу на Сахалине много. Всегда. Вообще. В этот раз прям завались. И что? Это бл@ть катастрофическая катастрофа? Небывалый с..ка случай для тех мест? Жизнь там непростая, люди знают, они - молодцы. Но зачем из этого делать блокбастер "Распоследний апокалипсис"?
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24k
sanchesS80 48 минут назад
В принципе им не привыкать. Можно и пересидеть. Беда будет, если пожар какой или скорой надо проехать.
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16k
Alex 53 минуты назад
Да нормально у нас... Главное электроэнергия есть, остальное решаемо.
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57k
Мойша 55 минут назад
На Сахалине пару раз за зиму так заносит. Посте тайфуна пускают гусеничную технику с отвалами, и через сутки все очищено. Особенно красиво, когда прочищали ж\д дорогу.
Сахалин 66-70 гг.
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4k
Dmitry_61rus Час назад
А люди на позитиве. :-) Губернатор сказал сидите дома, пейте алкоголь. Вот и ломанулись тоннель в магазин копать. Наших ничем не пробъешь
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19k
SandMANn 2 часа назад
Зато в школе занятия отменили (проверено лично ~ с 63-68 гг)
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