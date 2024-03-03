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Любишь печатать - люби и денежки платить: HP запустил подписку на принтеры

Любишь печатать - люби и денежки платить: HP запустил подписку на принтеры

Автор:
03 марта 2024 06:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: HP   подписка   принтер   тарифы   чернила   штрафы   
2464
4

Добро пожаловать в мир рыночно-подписочной экономики.


Генеральный директор HP Энрике Лоррес решил не отставать от тенденций и в январе заявил, что в ближайшее время компания запустит подписку на свои принтеры. Сказано - сделано, получите - распишитесь. На этой неделе производитель реализовал свою задумку и представил тариф All-In Plan, который позволяет распечатывать определенное количество документов ежемесячно.


С подпиской доступно три модели: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro.

Цена подписки зависит от модели принтера и необходимого количества страниц. Например: - HP Envy - 20 страниц в месяц стоят $6,99; - HP OfficeJet Pro - 20 страниц в месяц стоят $12,99; - Самый дорогой тариф на 700 страниц в месяц стоит $35,99.


Если напечатать меньше страниц, чем предусмотрено в плане, они перенесутся на следующий месяц, но максимальное количество страниц, которое можно перенести за все время подписки, в три раза превышает количество в тарифе.


Если нужно напечатать больше страниц, чем предусмотрено в тарифе, придется доплатить или изменить план. Например, для тарифа с HP Envy, который рассчитан на 50 страниц в месяц и стоит $8,99, дополнительные десять страниц обойдутся в $1.


Стоит отметить, что бесплатные чернила и техническое обслуживание включены в цену.

Также если клиент передумает и откажется от подписки на принтер, то ему заблокируют принтер и заставят платить неустойку — в некоторых случаях она может доходить до $ 270 (~ 24,7 тысяч рублей).


Западные пользователи, мягко говоря, в шоке, возмущаются и уверяют, что это не тот мир в котором они хотели бы жить.

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Метки: HP   подписка   принтер   тарифы   чернила   штрафы   
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13  комментариев
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101
Без Паники 2 часа назад
НР уже с год экспериментируют с платной подпиской. Благо на рынке много компаний, что бы послать НР подальше с их нововведениями.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 7 минут назад
Они подталкивают мир к электронному документообороту.
Я уже год подписываю своей электронной подписью.
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3k
Славик 42 минуты назад
В офисных целях нужно намного больше страниц распечатывать, а в личных - за 10 руб/лист в любом фото-ателье могут распечатать необходимое. Очень странная задумка
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1k
LisA 43 минуты назад
а я в детстве смеялся, когда Незнайку на Луне читал...
-- А! -- закричал Козлик. -- Теперь мне понятно, почему гостиница называется "Экономической"! Потому что здесь можно сэкономить уйму денег. Захотел сэкономить сантик -- спи без простыни или без одеяла. За два сантика можешь спать без подушки. А за целый пятак спи на голом полу. Сплошная выгода!
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39k
Dobry vojak Svejk 50 минут назад
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7k
Mixalych 57 минут назад
Они не остановятся пока не сделают вход и открытие дверей в твою квартиру платным. Не хочешь платить, сидишь дома и не выходишь
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25k
Bayker Час назад
Сегодня 1 Апреля? или что это я сейчас прочитал?
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Да проще каждый месяц новый принтер покупать , чем этим жабам платить.
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337
Дело Час назад
Дисней тоже не отставал от тенденций.
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35k
Юрий Час назад
20 страниц в месяц - это сильно....
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5k
masteral 2 часа назад
Сначала подумал что читаю новости от Панорамы.
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