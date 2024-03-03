Любишь печатать - люби и денежки платить: HP запустил подписку на принтеры

Генеральный директор HP Энрике Лоррес решил не отставать от тенденций и в январе заявил, что в ближайшее время компания запустит подписку на свои принтеры. Сказано - сделано, получите - распишитесь. На этой неделе производитель реализовал свою задумку и представил тариф All-In Plan, который позволяет распечатывать определенное количество документов ежемесячно.

С подпиской доступно три модели: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro.