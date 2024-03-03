Любишь печатать - люби и денежки платить: HP запустил подписку на принтеры

Добро пожаловать в мир рыночно-подписочной экономики.
Генеральный директор HP Энрике Лоррес решил не отставать от тенденций и в январе заявил, что в ближайшее время компания запустит подписку на свои принтеры. Сказано - сделано, получите - распишитесь. На этой неделе производитель реализовал свою задумку и представил тариф All-In Plan, который позволяет распечатывать определенное количество документов ежемесячно.
С подпиской доступно три модели: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro.
Цена подписки зависит от модели принтера и необходимого количества страниц. Например: - HP Envy - 20 страниц в месяц стоят $6,99; - HP OfficeJet Pro - 20 страниц в месяц стоят $12,99; - Самый дорогой тариф на 700 страниц в месяц стоит $35,99.
Если напечатать меньше страниц, чем предусмотрено в плане, они перенесутся на следующий месяц, но максимальное количество страниц, которое можно перенести за все время подписки, в три раза превышает количество в тарифе.
Если нужно напечатать больше страниц, чем предусмотрено в тарифе, придется доплатить или изменить план. Например, для тарифа с HP Envy, который рассчитан на 50 страниц в месяц и стоит $8,99, дополнительные десять страниц обойдутся в $1.
Стоит отметить, что бесплатные чернила и техническое обслуживание включены в цену.
Также если клиент передумает и откажется от подписки на принтер, то ему заблокируют принтер и заставят платить неустойку — в некоторых случаях она может доходить до $ 270 (~ 24,7 тысяч рублей).
Западные пользователи, мягко говоря, в шоке, возмущаются и уверяют, что это не тот мир в котором они хотели бы жить.
Источник:
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Я уже год подписываю своей электронной подписью.
-- А! -- закричал Козлик. -- Теперь мне понятно, почему гостиница называется "Экономической"! Потому что здесь можно сэкономить уйму денег. Захотел сэкономить сантик -- спи без простыни или без одеяла. За два сантика можешь спать без подушки. А за целый пятак спи на голом полу. Сплошная выгода!