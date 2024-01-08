Необычный гриб, который в буквальном смысле занимается самоедством

Помимо общеизвестных грибочков, которые большинство народонаселения встречает в уже переработанном виде на полках супермаркетов, в природе есть действительно загадочные. Один из них – чернильный гриб.
Фактически навозник, представленный большим количеством видов, самыми распространёнными среди которых являются белый и серый, это сапротроф. То есть для питания он использует мёртвую органику и экскременты.
Гриб довольно распространён и часто встречается большими скоплениями на газонах, клумбах, грядках с плодородной почвой. Любит селиться на помойках и вблизи компостных ям – там питании в избытке.
Навозник белый во многих странах считается деликатесом. Европейцы даже уважительно именуют гриб париком адвоката. Проявив немного фантазии, в спутанных нитях действительно можно увидеть сходство с изрядно засаленными искусственными прядями, в которых щеголяли юристы древности.
Но есть одно но: гриб съедобен и вкусен исключительно на ранней стадии развития. А этот период очень короткий. Вскоре после проклёвывания из недр земли аккуратных белоснежных шляпок они начинают катастрофически быстро темнеть. Так у Coprinus comatus запускается процесс аутолиза – самопереваривания мёртвых клеток и тканей под действием их собственных гидролитических ферментов, разрушающих структурные молекулы.
Поэтому гурманам надо действовать очень быстро: на сбор и обработку есть буквально несколько часов. Даже хранить навозники нельзя, поскольку и в прохладном месте в срезанном виде аутолиз продолжается.
В плане дальнейшего приготовления ограничений нет. Грибы можно варить, жарить, тушить, солить, мариновать и не только.
И тут всплывает ещё одно необычное свойство навозника. Дело в том, что его не рекомендуют сочетать с алкоголем во избежание так называемого копринового синдрома. Он проявляется отравлением съедобными грибами при их одновременном употреблении со спиртными напитками.
Действие обусловлено содержанием в навозниках аминокислоты коприн. В обычном виде грибным блюдом можно наслаждаться, а под рюмку – ни-ни. Иначе интоксикация со всеми вытекающими в виде испарины, понижения давления, тошноты, рвоты, диареи, головной боли. Кстати, алкоголь нужно исключить как минимум за сутки до приёма в пищу этих грибов и не пить хотя бы сутки после.
Этим свойством издавна пользовались женщины, пытавшиеся отучить своих благоверных от регулярных возлияний, а сейчас на аналогичном принципе основано действие современных препаратов для лечения алкоголизма.
Кстати, название гриб получил не просто так. В Средние века образовавшуюся после саморастворения субстанцию добавляли в чернила. При письме застывшие споры формировали уникальный узор, который легко можно было увидеть через увеличительное стекло и запомнить. Спецчернила применяли для подписания важных документов, особенно финансовых, чтобы исключить подделку подписи.
В общем, гриб во всех отношениях выдающийся и правильный: мало того что утилизирует сам себя, так ещё и направляет полезные вещества обратно в грибницу, чтобы обеспечить питанием новые поколения навозников.
Источник:
- Царство грибов под неожиданным ракурсом
- Совы – профи в области маскировки
- Сокотрский баклан: его птенцы выглядят как шутка нейросетей
- Талантливые муравьи, которые шьют себе жилища
- 15 фотографий необычных грибов, которые смогут вас удивить
Спасибо автору, теперь буду знать!