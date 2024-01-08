Необычный гриб, который в буквальном смысле занимается самоедством

Но есть одно но: гриб съедобен и вкусен исключительно на ранней стадии развития. А этот период очень короткий. Вскоре после проклёвывания из недр земли аккуратных белоснежных шляпок они начинают катастрофически быстро темнеть. Так у Coprinus comatus запускается процесс аутолиза – самопереваривания мёртвых клеток и тканей под действием их собственных гидролитических ферментов, разрушающих структурные молекулы.

Поэтому гурманам надо действовать очень быстро: на сбор и обработку есть буквально несколько часов. Даже хранить навозники нельзя, поскольку и в прохладном месте в срезанном виде аутолиз продолжается.

В плане дальнейшего приготовления ограничений нет. Грибы можно варить, жарить, тушить, солить, мариновать и не только.