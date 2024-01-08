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Необычный гриб, который в буквальном смысле занимается самоедством

Необычный гриб, который в буквальном смысле занимается самоедством

Автор:
08 января 2024 12:30
Сообщество : Факты
Метки: Coprinus comatus   аутолиз   гриб   интересно   навозник   природа   самопереваривание   способность   факт   чернила   
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Помимо общеизвестных грибочков, которые большинство народонаселения встречает в уже переработанном виде на полках супермаркетов, в природе есть действительно загадочные. Один из них – чернильный гриб.

Фактически навозник, представленный большим количеством видов, самыми распространёнными среди которых являются белый и серый, это сапротроф. То есть для питания он использует мёртвую органику и экскременты.

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Гриб довольно распространён и часто встречается большими скоплениями на газонах, клумбах, грядках с плодородной почвой. Любит селиться на помойках и вблизи компостных ям – там питании в избытке.

Навозник белый во многих странах считается деликатесом. Европейцы даже уважительно именуют гриб париком адвоката. Проявив немного фантазии, в спутанных нитях действительно можно увидеть сходство с изрядно засаленными искусственными прядями, в которых щеголяли юристы древности.

Но есть одно но: гриб съедобен и вкусен исключительно на ранней стадии развития. А этот период очень короткий. Вскоре после проклёвывания из недр земли аккуратных белоснежных шляпок они начинают катастрофически быстро темнеть. Так у Coprinus comatus запускается процесс аутолиза – самопереваривания мёртвых клеток и тканей под действием их собственных гидролитических ферментов, разрушающих структурные молекулы.

Поэтому гурманам надо действовать очень быстро: на сбор и обработку есть буквально несколько часов. Даже хранить навозники нельзя, поскольку и в прохладном месте в срезанном виде аутолиз продолжается.

В плане дальнейшего приготовления ограничений нет. Грибы можно варить, жарить, тушить, солить, мариновать и не только.

И тут всплывает ещё одно необычное свойство навозника. Дело в том, что его не рекомендуют сочетать с алкоголем во избежание так называемого копринового синдрома. Он проявляется отравлением съедобными грибами при их одновременном употреблении со спиртными  напитками.

Действие обусловлено содержанием в навозниках аминокислоты коприн. В обычном виде грибным блюдом можно наслаждаться, а под рюмку – ни-ни. Иначе интоксикация со всеми вытекающими в виде испарины, понижения давления, тошноты, рвоты, диареи, головной боли. Кстати, алкоголь нужно исключить как минимум за сутки до приёма в пищу этих грибов и не пить хотя бы сутки после.

Этим свойством издавна пользовались женщины, пытавшиеся отучить своих благоверных от регулярных возлияний, а сейчас на аналогичном принципе основано действие современных препаратов для лечения алкоголизма.

Кстати, название гриб получил не просто так. В Средние века образовавшуюся после саморастворения субстанцию добавляли в чернила. При письме застывшие споры формировали уникальный узор, который легко можно было увидеть через увеличительное стекло и запомнить. Спецчернила применяли для подписания важных документов, особенно финансовых, чтобы исключить подделку подписи.

В общем, гриб во всех отношениях выдающийся и правильный: мало того что утилизирует сам себя, так ещё и направляет полезные вещества обратно в грибницу, чтобы обеспечить питанием новые поколения навозников.

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Метки: Coprinus comatus   аутолиз   гриб   интересно   навозник   природа   самопереваривание   способность   факт   чернила   
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2  комментария
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88k
Доктор Джонс Полчаса назад
Летом перед подъездом, на клумбе такие наблюдал... Думал, что за грибы такие...
Спасибо автору, теперь буду знать!
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Serg 6 минут назад
вот пускай европейцы едят эти грибы, а я буду белые грибы есть
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