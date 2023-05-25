В США девушка сбила мужчину, который помог уткам перейти дорогу

Житель Калифорнии погиб под колесами автомобиля через несколько секунд после того, как помог утке с утятами перейти дорогу и вызвал одобрение со стороны окружающих. Об этом сообщает New York Post. По его данным, инцидент произошел в Калифорнии, в городе Роклин неподалеку от Сакраменто.