В США девушка сбила мужчину, который помог уткам перейти дорогу

Жизнь бывает несправедлива. Мужчина помог утиному семейству перейти дорогу и вскоре погиб под колёсами автомобиля.
Житель Калифорнии погиб под колесами автомобиля через несколько секунд после того, как помог утке с утятами перейти дорогу и вызвал одобрение со стороны окружающих. Об этом сообщает New York Post. По его данным, инцидент произошел в Калифорнии, в городе Роклин неподалеку от Сакраменто.
Мужчина помог утиному семейству успешно пересечь проезжую часть с интенсивным движением. В том числе он помог маленьким утятам взобраться на бордюр, что представляло для них серьезную проблему.
Доброму поступку мужчины аплодировали водители других автомобилей. В этот момент пешехода сбила машина, из-за чего его отбросило за перекресток. От удара американец погиб.
За рулем автомобиля находилась 17-летняя девушка, которая сотрудничает с властями в ходе расследования.
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