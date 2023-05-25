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В&nbsp;США девушка сбила мужчину, который помог уткам перейти дорогу

В США девушка сбила мужчину, который помог уткам перейти дорогу

Автор:
25 мая 2023 08:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ДТП   Жизнь   США   видео   люди   утка   
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Жизнь бывает несправедлива. Мужчина помог утиному семейству перейти дорогу и вскоре погиб под колёсами автомобиля.

Житель Калифорнии погиб под колесами автомобиля через несколько секунд после того, как помог утке с утятами перейти дорогу и вызвал одобрение со стороны окружающих. Об этом сообщает New York Post. По его данным, инцидент произошел в Калифорнии, в городе Роклин неподалеку от Сакраменто.

Мужчина помог утиному семейству успешно пересечь проезжую часть с интенсивным движением. В том числе он помог маленьким утятам взобраться на бордюр, что представляло для них серьезную проблему.

Доброму поступку мужчины аплодировали водители других автомобилей. В этот момент пешехода сбила машина, из-за чего его отбросило за перекресток. От удара американец погиб.

За рулем автомобиля находилась 17-летняя девушка, которая сотрудничает с властями в ходе расследования.

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Метки: ДТП   Жизнь   США   видео   люди   утка   
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2k
Alex 42 минуты назад
Вот падла ведь (баба)
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11k
Владимир Час назад
Помогая - помогай, но и о безопасности, к сожалению, не забывай.
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6k
Бу Час назад
ТП
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